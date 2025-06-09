РФ атакует Украину: в небе 5 ТУ-95, 4 ТУ22м3 и рой шахедов

https://glavred.info/war/rf-atakuet-ukrainu-v-nebe-strategicheskaya-aviaciya-i-roy-shahedov-10671767.html Ссылка скопирована

В ночь на 9 июня российские оккупационные войска осуществили масштабную воздушную атаку на территорию Украины, используя ударные дроны типа "Шахед", а также подняли в небо стратегическую авиацию. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно сообщению, движение вражеских БпЛА было зафиксировано в разных регионах страны:

новые группы "шахедов" с востока направляются в сторону севера и юга Сумщины;

несколько групп на севере, юге и востоке Сумщины - курс на Черниговщину и Полтавщину;

большое количество дронов над Черниговщиной движется в направлении Киевской и Черкасской областей;

активность БпЛА наблюдается также на севере, востоке и юге Киевщины - с курсом на запад и столицу;

движение "шахедов" зафиксировано в центре Житомирщины - курс на запад;

дроны зафиксированы на востоке и юге Ровенской области - направление на Ровно;

несколько групп вражеских БпЛА обнаружено на западе и юге Полтавщины - они движутся в направлении Черкасской и Днепропетровской областей;

активность беспилотников замечена также на севере, в центре и на западе Черкасской области - курсом на запад и северо-запад;

"шахеды" на севере Кировоградщины направляются на запад;

еще несколько групп БпЛА замечено на юго-востоке Днепропетровщины - с направлением на северо-запад.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предостерег, что в столице будет работать противовоздушная оборона:

видео дня

"Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу. Также с востока несколько целей в окрестностях Киева. Будет работать ПВО, может быть громко", - написал он.

По его словам, российская атака вызвала повреждение офисного здания в Дарницком районе.

Около полуночи мониторинговые телеграмм-каналы сообщили о взлетах российских стратегических бомбардировщиков: Ту-22М3 с авиабазы "Энгельс" и Ту-95МС с "Оленьей".

В 01:50 Воздушные силы проинформировали об угрозе ракетного удара по югу Украины: "Внимание! Ракеты в Одесскую область с Черного моря", - говорится в сообщении.

Перед этим появились предупреждения о пусках ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3.

По состоянию на 02:00 информация о последствиях атаки отсутствует.

Предварительно, пуски крылатых ракет Х-101/55 из самолетов Ту-95МС: ожидаем над Украиной около 03:30, - мониторы.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред