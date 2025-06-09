Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ атакует Украину: в небе 5 ТУ-95, 4 ТУ22м3 и рой шахедов

Руслан Иваненко
9 июня 2025, 01:54обновлено 9 июня, 02:36
36
РФ атакует Украину: в небе 5 ТУ-95, 4 ТУ22м3 и рой шахедов
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

В ночь на 9 июня российские оккупационные войска осуществили масштабную воздушную атаку на территорию Украины, используя ударные дроны типа "Шахед", а также подняли в небо стратегическую авиацию. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно сообщению, движение вражеских БпЛА было зафиксировано в разных регионах страны:

  • новые группы "шахедов" с востока направляются в сторону севера и юга Сумщины;
  • несколько групп на севере, юге и востоке Сумщины - курс на Черниговщину и Полтавщину;
  • большое количество дронов над Черниговщиной движется в направлении Киевской и Черкасской областей;
  • активность БпЛА наблюдается также на севере, востоке и юге Киевщины - с курсом на запад и столицу;
  • движение "шахедов" зафиксировано в центре Житомирщины - курс на запад;
  • дроны зафиксированы на востоке и юге Ровенской области - направление на Ровно;
  • несколько групп вражеских БпЛА обнаружено на западе и юге Полтавщины - они движутся в направлении Черкасской и Днепропетровской областей;
  • активность беспилотников замечена также на севере, в центре и на западе Черкасской области - курсом на запад и северо-запад;
  • "шахеды" на севере Кировоградщины направляются на запад;
  • еще несколько групп БпЛА замечено на юго-востоке Днепропетровщины - с направлением на северо-запад.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предостерег, что в столице будет работать противовоздушная оборона:

видео дня

"Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу. Также с востока несколько целей в окрестностях Киева. Будет работать ПВО, может быть громко", - написал он.

По его словам, российская атака вызвала повреждение офисного здания в Дарницком районе.

Около полуночи мониторинговые телеграмм-каналы сообщили о взлетах российских стратегических бомбардировщиков: Ту-22М3 с авиабазы "Энгельс" и Ту-95МС с "Оленьей".

В 01:50 Воздушные силы проинформировали об угрозе ракетного удара по югу Украины: "Внимание! Ракеты в Одесскую область с Черного моря", - говорится в сообщении.

Перед этим появились предупреждения о пусках ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3.

По состоянию на 02:00 информация о последствиях атаки отсутствует.

Предварительно, пуски крылатых ракет Х-101/55 из самолетов Ту-95МС: ожидаем над Украиной около 03:30, - мониторы.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атакует Украину: в небе 5 ТУ-95, 4 ТУ22м3 и рой шахедов

РФ атакует Украину: в небе 5 ТУ-95, 4 ТУ22м3 и рой шахедов

01:54Война
РФ играет в грязные игры с обменом пленных - Зеленский раскритиковал Кремль

РФ играет в грязные игры с обменом пленных - Зеленский раскритиковал Кремль

22:42Война
Прошла Курскую операцию: погибла военная, совершившая более 1000 вылетов

Прошла Курскую операцию: погибла военная, совершившая более 1000 вылетов

22:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Грозы, град и сильный ветер: названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода

Грозы, град и сильный ветер: названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода

"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

Гороскоп на сегодня 9 июня: Близнецам - большое достижение, Ракам - проблемы

Гороскоп на сегодня 9 июня: Близнецам - большое достижение, Ракам - проблемы

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 июня (обновляется)

Последние новости

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком-рыбаком за 23 секунды

02:30

Лучшие мужчины по знаку зодиака: кто не предаст и всегда подставит плечо

01:56

Останутся ли украинцы без связи во время тревог: в Раде дали ответ

01:54

РФ атакует Украину: в небе 5 ТУ-95, 4 ТУ22м3 и рой шахедов

01:30

9 пострадавших и не все - совершеннолетние: Джареда Лето обвиняют в сексуальных домогательствах

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
00:54

Новая прическа и дерзкий взгляд: в Сети появились свежие фото Аллы Пугачевой

00:47

Наступление с севера не случайно: СМИ сделали прогноз, какой сценарий разыграет Кремль

08 июня, воскресенье
23:57

"Очень тяжело и до слез": Мика Ньютон после онкологии заговорила о материнстве

23:39

Россия атаковала пригород Харькова управляемыми авиабомбами: что известно

Реклама
23:37

"Его голос знал весь мир": на Сумщине погиб заслуженный артист Украины

22:59

Renault планирует производить дроны в Украине: СМИ раскрыли, что стоит за новым проектом

22:50

Могут взорваться в авто: какие вещи нельзя оставлять в салоне в жару

22:42

РФ играет в грязные игры с обменом пленных - Зеленский раскритиковал Кремль

22:23

"Когда внутри умираешь": Наталка Денисенко рассказала про шаг "за край"

22:13

Прошла Курскую операцию: погибла военная, совершившая более 1000 вылетов

22:02

Молния не попадала, а техника сгорела: эксперт объяснил, как защитить оборудованиеВидео

21:51

Великий выбор: всеобщая битва или жизнь по указке умалишенных Кремлямнение

21:46

"Такого не было даже после войны": целый город вышел на протест из-за действий РФ

21:13

Зачем кошки сбрасывают вещи со стола: существует неожиданная причина

21:10

Война Маска и Трампа только начинается, следующий - Вэнсмнение

Реклама
20:49

РФ снарядила самолеты ракетами, над Украиной - БпЛА: Зеленский обратился к украинцам

20:26

Не "драка детей": Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне

20:17

"Поживи в моем доме неделю": Усик обратился к Трампу

19:53

В Украине могут ввести срок действия водительских удостоверений - что ждет водителей

19:42

Фицо бросает вызов ЕС: премьер сделал громкое заявление о санкциях против РФ

19:24

Истребители РФ теперь на мушке: ГУР придумали, как остановить атаки на города Украины

19:22

"Только внешне": Елена Мозговая показала редкий момент с Александром Пономаревым

18:48

"Не все получилось": Зеленский "выставил оценки" историческим операциям против РФ

18:40

Европа что-то знает: одна из стран готовится к нападению Путина необычным способом

18:39

Желтый уровень опасности в Киеве: узнайте о контактах экстренных служб на случай ЧПВидео

18:11

РФ для атак по Украине выбирает цели так, чтобы страдали люди – Зеленский

17:49

Россияне заявили о начале наступления на Днепропетровщину: в ВСУ отреагировали

17:29

Нужно ли жителям Сум эвакуироваться из города: глава ОВА дал четкий ответ

17:25

США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые обещали Украине, - Зеленский

17:23

Отечественный фрукт резко стал деликатесом: что теперь стоит почти 100 грн за кило

16:48

РФ строит укрытия для самолетов на 14 авиабазах после "Паутины": снимки спутника

16:45

Оккупанты готовятся к выводу войск на Курщине: СМИ рассказали, что произошло

16:42

ГУР вывело из строя официальный ресурс российской железной дороги – СМИ

16:40

Международные члены комиссии по отбору директора БЭБ не считают связи кандидатов с рф проблемой

16:18

"Гордость Путина" может завалиться сама: названа главная слабость Крымского моста

Реклама
16:10

Амур попадет в сердце с первой встречи: какие 5 знаков найдут летом любовь

15:44

9 июня - Духов День: народные приметы и что нельзя делать в этот день

15:32

Украина сталкивается с давлением: Буданов заявил о трудностях с обменом пленными

15:25

Заморозка станет поражением Путина: Жданов назвал сценарий завершения войны

15:10

Россияне разворачивают больше ПВО и оружия: в ISW сообщили, с чем борется враг

15:03

"Было заявление, были суды": жена Лесика прокомментировала отравление музыканта

14:42

Михаил Ефремов возвращается в кино: названа сумма его гонорара

14:39

Авторитет подорван: на Мерца "набросились" за невыполнение обещаний по санкциям

14:37

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 июня

14:25

Придется платить рекордно много: эксперт предупредил о повышении цен на хлеб

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Настя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять