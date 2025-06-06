РФ может ударить по центру Киева: в Раде навали цели новых российских атак

Украинская сторона должна быть в постоянной готовности, уверен Роман Костенко.

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РФ может готовить новый удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что известно:

Одна из целей возможной атаки — правительственный квартал в Киеве

В РФ есть готовые к вылету самолёты и сформированные ударные группы

Страна-агрессор РФ может применять многоуровневый подход к атакам, включая удары не только по инфраструктуре, но и по руководящим центрам, а также, возможно, покушения на ключевых представителей власти.

"На мой взгляд, они хотят мстить системно. Это не разовая акция. Я считаю, что украинская сторона должна быть в постоянной готовности", — подчеркнул секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии для ТСН.ua.

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Он также предположил, что одна из целей возможной атаки — правительственный квартал в Киеве.

"Это моя личная точка зрения: возможно, они попытаются нанести удар по центру принятия решений. Россиянам важна именно визуальная составляющая. Обычные удары уже никого не шокируют, а вот создать "громкую картинку" для мира — вот что они могут планировать", — пояснил он.

/ Главреда

Кроме того, Костенко прокомментировал сообщения в Telegram-каналах о подготовке российских ВКС к новой воздушной атаке.

"У них действительно есть готовые к вылету самолёты и сформированные ударные группы. Однако точное время удара, как правило, становится ясно уже непосредственно перед атакой — по движениям авиации и другим признакам", — добавил он.

Ранее патрульные показали первые минуты после удара РФ по Киеву. Правоохранители показали видео первых минут после обстрела, зафиксированное бодикамерой в районе попадания ракеты.

Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.

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Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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