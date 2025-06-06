"Россия не меняет свой почерк": Зеленский ответил на атаку РФ по Украине

Кратко:
- Число пострадавших может вырасти
- Жертвами атаки РФ стали три сотрудника ГосЧС
- РФ должна отвечать за атаки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновый удар РФ по Украине в ночь на 6 июня.
"Россия не меняет свой почерк. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни. Били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областям. Часть ракет и дронов удалось сбить. Спасибо нашим воинам за защиту", - написал Зеленский в Telegram.
Оккупанты применили более 400 дронов и более 40 ракет, в том числе баллистику. Ранены 49 человек. К сожалению, число может возрасти, люди обращаются за помощью.
"К этой минуте известно о трех погибших. Это работники ГосЧС Украины. Мои искренние соболезнования родным. Сейчас на местах работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.
"Они с первой минуты войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Мы многое сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время уносить жизнь, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно", - сказал глава государства.
Ракетно-дроновый удар РФ по Украине 6 июня
Как писал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар РФ попали 10 регионов страны. Ракетная атака продолжалась 1 час 30 минут - с 03:10 по 04:40.
В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших. Детальнее читайте в материале: Ракетно-дроновая атака РФ на Киев: повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГосЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения.
Во время атаки по Луцку враг применил 15 БПЛА и 6 ракет. Повреждена кровля одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили. В Тернополе в результате атаки есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры.
В Воздушных Силах сообщили, что над Украиной этой ночью было сбито 406 целей, а именно: 199 беспилотников, 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, 30 крылатых ракет Х-101 и 2 крылатые ракеты Искандер-К. В целом, Россия запустила 452 воздушные цели.
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