Более 400 БпЛА и 40 ракет: раскрыты детали массированной атаки РФ по Украине

Главное:
- Ночью Украину атаковали 407 дронов и 44 ракеты
- Атака осуществлялась в основном из северных регионов
- Уничтожено, примерно, 30 ракета и 200 беспилотников
Ночью, 6 июня, страна-агрессор Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Россияне запустили более 400 БпЛА и 40 крылатых и баллистических ракет. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, официально ВС еще не опубликовали данные, ведь продолжается подсчет, потому что по Украине россияне выпустили большое количество средств воздушного нападения.
В частности, по предварительным данным, ночью Украину атаковали 407 дронов и 44 ракеты.
Игнат подчеркнул, что атака осуществлялась в основном из северных регионов. Большинство беспилотников шло "ползучим наступлением" в западные регионы.
"Сегодня была и баллистика, и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также большое количество ударных БпЛА и дронов-имитаторов. В общем аж 407 ударных БпЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства. Также есть данные по применению врагом 6 баллистических ракет. Ну и 38 крылатых ракет, большинство из них - уничтожено. До 30 ракет примерно было уничтожено. По ударным беспилотникам имеем также до 200 сбитий", - подчеркнул он.
В то же время, в Воздушных Силах добавили, что над Украиной этой ночью было сбито 406 целей.
В частности, украинские военные сбили 199 беспилотников, 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, 30 крылатых ракет Х-101 и 2 крылатые ракеты Искандер-К.
В целом Россия запустила 452 воздушные цели.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками с нескольких направлений. В частности, российские удары повредили жилую инфраструктуру - в Соломенском районе Киева вражеский дрон попал в многоэтажку, вызвав возгорание.
Позже под вражеский удар попали отдельные районы Львовской области, Луцк, Тернополь и Тернопольский район, Ровенский район, Хмельницкий район, Киев и агломерация, Белгород-Днестровский район Одесской области, Чернигов, Харьков, Полтавский район. Ракетная атака продолжалась 1 час 30 минут - с 03:10 по 04:40.
Во время атаки по Луцку враг применил 15 БПЛА и 6 ракет. Повреждена кровля одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили. В Тернополе в результате атаки есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры.
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Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ (2018-2024), начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (2025-т.ч.), участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
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