Массированная атака России: ракеты и дроны над Украиной, взрывы и работа ПВО

Воздушная тревога объявляется во всех регионах Украины из-за массированных атак беспилотников.

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В ночь на 6 июня российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками с нескольких направлений. По данным Telegram Воздушных сил ВСУ, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога, а в отдельных регионах работали подразделения противовоздушной обороны.

По состоянию на 01:00 6 июня воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.

Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, дроны приближаются к столице с нескольких направлений.

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По его словам, "в воздушном пространстве области и движением в сторону столицы фиксируется ряд целей. Будет работать ПВО, может быть громко. Наши воины сделают все возможное, чтобы уничтожить угрозу".

Также он не исключает "угрозу применения врагом ракетного вооружения".

"Уважаемые киевляне, направляйтесь в укрытия и находитесь там до завершения тревоги! Вражеские дроны один за другим на подступах к столице с нескольких направлений и воздушном пространстве города. Громко в разных частях Киева. Работает ПВО", - добавил Ткаченко.

По данным Киевской городской военной администрации, в результате ночной атаки вражеских дронов в столице предварительно зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

"Кроме того, предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Детали устанавливаются", - сообщили в КГГА.

"Также фиксируем падение обломков вражеской цели в Дарницком районе на открытой территории. Есть информация о нескольких локациях", - добавили в ведомстве.

"Последствия уточняются. На место направляются службы", - отметили в администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что противовоздушная оборона сработала в Оболонском районе столицы. Около 01:30 вражеские беспилотники атаковали город, подлетая с направлений Вышгорода и Борисполя. Для оказания помощи в Соломенский район уже направлена медицинская бригада.

В Голосеевском районе Киева произошел пожар из-за падения обломков беспилотников. На место происшествия оперативно выехали спасательные службы для ликвидации последствий.

ПВО продолжает работать и на Оболони, где продолжается атака на столицу. Местные власти напоминают жителям о необходимости оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Также в Дарницком районе вызвали медиков из-за пожара на 17 этаже жилого дома. Спасатели и медики уже направляются на место происшествия.

Также начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в 00:53 сообщил в своем телеграм-канале об атаке дронов-камикадзе на город.

"Предварительно есть попадание в многоэтажку. Информация уточняется", - отметил он.

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