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Приехали в гости на лето: в Прилуках дрон убил полицейскую с ребенком и ее мать

Руслан Иваненко
5 июня 2025, 21:37
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Местные жители услышали два взрыва, а затем увидели разрушенный и охваченный пламенем дом семьи Лебедевых в центре Прилук
Прилуки
В Прилуках погибли мама, дочь и младенец/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/dasa.sigida

Кратко:

  • Российские дроны ударили по частному сектору города
  • Погибли мама, ее дочь-полицейская и годовалый внук
  • Отец-спасатель прибыл тушить пожар в родном доме

В ночь на 5 июня российские военные атаковали Прилуки на Черниговщине. По информации OBOZ.UA, в результате попадания двух дронов-камикадзе типа "Герань-2" в частный сектор погибли три человека: 46-летняя женщина, ее 27-летняя дочь-полицейская и годовалый внук.

Местные жители рассказывают, что сначала раздался один взрыв, а вскоре - второй. После этого люди выбежали на улицу и увидели, что дом семьи Виктории и Александра Лебедев охвачен пламенем. Спасатели немедленно прибыли на место трагедии, среди них - и глава семьи Александр Лебедь, который руководит местной пожарной частью.

видео дня

К сожалению, спасти его близких не удалось. Все трое - жена, дочь и внук - погибли под завалами. Как отмечается, они пытались спрятаться в ванной комнате, однако дрон попал прямо в дом.

27-летняя Даша Шигида, которая работала в Патрульной полиции Киева с 2020 года, приехала к родителям в гости вместе с маленьким сыном. Лето в доме с двором было прекрасной возможностью для отдыха, а дедушка и бабушка с радостью проводили время с внуком.

О Даше тепло вспоминает ее классная руководительница из Прилуцкого лицея №6 Людмила Калиш:

"Даша, еще когда училась в школе, мечтала стать полицейской. Не знаю почему, может потому, что у нее папа работал в пожарной части. И она хотела помогать и защищать людей. Она была очень светлым и добрым человеком, я не помню, чтобы она кого-то когда-то обидела", - рассказывает OBOZ.UA Калиш.

инфографика шахед, шахед, шахеды
шахед / Инфографика: Главред

Еще с юношеских лет Даша отличалась активностью и ответственностью. Она занималась спортом, играла в волейбол, участвовала в школьных соревнованиях и всегда поддерживала команду. После окончания школы поступила в Академию патрульной полиции, чем очень гордилась.

В августе 2023 года она вышла замуж, а уже зимой стала мамой.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, ночью 5 июня ряд регионов Украины атаковали вражеские дроны. В частности, под удар попали Харьков и Прилуки.

В ночь на 4 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Для ударов по Харькову сегодня ночью враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.

В ночь на 3 июня российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека.

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Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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