В каком состоянии находится Крымский мост после операции СБУ: в ВМС раскрыли детали

В ВМС Украины раскрыли, как СБУ удалось осуществить подрыв Крымского моста, и рассказали, почему его дальнейшая эксплуатация может быть опасной.

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В каком состоянии находится Крымский мост после операции СБУ / Коллаж Главред, фото: Telegram-канал Сергея Братчука, скриншот из видео

О чем сказал Плетенчук:

СБУ удалось провести операцию из разряда "Миссия невозможна"

Точная информация о состоянии Крымского моста уточняется

РФ сделала альтернативный путь в Крым через оккупированные территории Украины

Подрыв подводной части Крымского моста был осуществлен несмотря на плотную систему охраны объекта. Взрывчатку удалось доставить и заложить, обойдя охрану ФСБ, полицию и другие службы. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Это из разряда "Миссия невозможна", но обошлось без Тома Круза... Даже если это происходило под водой, это фантастически. Потому что, напомню, россияне годами топили кучу разнообразных конструкций вокруг этого моста именно для того, чтобы максимально усложнить подобные операции. Однако, по факту мы видим, что это не привело к успеху", - подчеркнул Плетенчук. видео дня

Плетенчук отметил, что сейчас точная информация о функционировании моста уточняется. Однако, по его словам, после такого инцидента его дальнейшая эксплуатация без тщательной проверки является крайне рискованной, поскольку конструкция получила повреждения.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что если оккупационные власти в Крыму решили разрешить движение по мосту, рискуя жизнью людей, то в будущем кто-то из них будет нести ответственность и за возможные жертвы.

Он также отметил, что после предыдущих ударов полностью восстановить железнодорожную часть моста оккупантам не удалось, ведь полноценно функционировала только автомобильная полоса. Осознавая эту уязвимость, россияне инвестировали в строительство альтернативной железной дороги из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Крым, которую рассматривают как резервный путь в случае потери Керченского моста.

Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

Подрыв Крымского моста - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины 3 июня осуществила уже третий удар по Керченскому мосту. Как сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, на этот раз удалось поразить один из самых сложных инженерных участков сооружения.

Несмотря на это, по его словам, мост и в дальнейшем будет оставаться функциональным, поскольку имеет значительный запас прочности как гидротехническое сооружение. В то же время увеличится количество ограничений по его эксплуатации.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал граждан России, которые незаконно находятся на территории временно оккупированного Крыма, как можно быстрее покинуть полуостров.

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Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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