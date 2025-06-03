'Вот кто взорвал Крымский мост': соцсети взорвались мемами после операции СБУ

После громкой атаки СБУ на Крымский мост 3 июня 2025 года соцсети взорвались волной мемов и шуток, в которых пользователи с юмором осмысливают спецоперацию.

https://glavred.info/war/vot-kto-vzorval-krymskiy-most-socseti-vzorvalis-memami-posle-operacii-sbu-10670219.html Ссылка скопирована

Лучшие мемы и шутки о подрыве Крымского моста / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Сммница Твоего Будущего/X

После третьей атаки СБУ на Крымский мост 3 июня 2025 года, во время которой подводные взрывы повредили опоры сооружения, пользователи социальных сетей активно реагируют, создавая многочисленные мемы и шутки. Главред собрал самые интересные мемы и шутки о спецоперации СБУ.

Мемы с фурой

Часть пользователей сети начала активно публиковать фото грузовика с дронами, который по примеру операции СБУ "Паутина" также стал "главным героем" удара по Крымскому мосту.

Мемы с Василием Малюком

Кроме того, значительная часть шуток посвящена лично главе СБУ Василию Малюку, который либо лично за рулем фуры едет по морскому дну уничтожать Крымский мост или сам лично ломает его на куски.

видео дня

Также некоторые пользователи решили напомнить россиянам, что это уже вторая успешная операция СБУ за первые 3 дня лета. При этом масштаб операций на очень высоком уровне.

Также в Сети уже активно делают ставки о том, будет ли удар фурой СБУ по МКС или станции Союз МС-26.

Букмекеры начали принимать ставки на то, что завтра фура СБУ с тонной тротила протаранит МКС или Союз МС-26.



Душевнобольной российский космонавт Артемьев срочно снимает иконы, ковры и мощи Татарского со стен космического корабля. pic.twitter.com/9Z1QNJWchk - R.O.A.-Russian Orc Army ?? (@sheltysmelty) 3 июня 2025 г.

И сами россияне смогли раскрыть план операции СБУ для удара по Крымскому мосту. Опять же, без Житомира оккупанты обойтись не смогли.

Не обошли пользователи и вездесущую Новую почту, именно фура которой нанесла решающий удар по опоре Крымского моста.

Пользователи соцсетей также смогли идентифицировать тех самых водолазов, которые героически взорвали опоры Крымского моста.

Подрыв Крымского моста - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины осуществила уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост, на этот раз подводной атакой. Как сообщает пресс-служба СБУ, операция длилась несколько месяцев, сначала спецагенты заложили взрывчатку под опорами моста, а около 4:44 утра 3 июня первый заряд был дистанционно приведен в действие.

В российских Telegram-каналах распространяется информация о возможной новой атаке на Крымский мост - мол, на этот раз удар нанесли беспилотные катера. В Севастополе в результате инцидента временно остановлено морское пассажирское движение и перекрыт проезд через мост.

Напомним, летом прошлого года Украина уже осуществляла еще одну попытку ударить по Крымскому мосту. По информации The New York Times, которая провела собственное расследование, тогда удар наносился с помощью дальнобойных ракет ATACMS, однако операция не достигла желаемого результата.

Другие новости:

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов - автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный - в 2019-2020 годах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред