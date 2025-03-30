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Тайный удар ATACMS по Крымскому мосту: в NYT рассказали о плане атаки

Мария Николишин
30 марта 2025, 16:25
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ATACMS должны были ударить по уязвимым промежуткам моста.
Тайный удар ATACMS по Крымскому мосту: в NYT рассказали о плане атаки
Удар по Крымскому мосту / коллаж: Главред, фото: Википедия

Ключевые тезисы:

  • Украина атаковала Крымский мост ракетами ATACMS летом прошлого года
  • Эту операцию провели в рамках кампании Lunar Hail (Лунный град)
  • Удар оказался неудачным

Летом прошлого года Украина тайно провела третью атаку на Крымский мост, но она оказалась неудачной. Об этом пишет издание The New York Times (NYT), которое провело масштабное расследование военного сотрудничества США и Украины после полномасштабного российского вторжения.

Отмечается, что Украина повредила Крымский мост дальнобойными ракетами ATACMS.

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Журналисты отметили, что операцию провели в рамках кампании Lunar Hail (Лунный град), которую совместно разработали украинцы и американцы.

Как пишет издание, эта операция предусматривала удары по российской инфраструктуре в оккупированном Крыму. И хотя удары по Крымскому мосту были одной из красных линий для США, они в конце концов уступили.

Планировалось, что ATACMS ударят по уязвимым промежуткам моста, а морские беспилотники взорвутся возле опор моста, но россияне усилили защиту опор. После этого украинские военные предложили атаковать только ракетами ATACMS. Американские чиновники возражали, утверждая, что ракеты не дадут надежного результата, поэтому надо либо подождать, либо отказаться от удара.

Однако, американцы сдались и в середине августа 2024 года украинские военные ударили ATACMS по мосту.

"Этот запланированный удар нанес минимальный ущерб объекту", - говорится в сообщении.

Журналисты издания добавили, что после неудачного удара один из американских военных чиновников заявил, что "иногда они (украинцы - ред.) должны попробовать и потерпеть неудачу, чтобы увидеть, что мы правы".

Тайный удар ATACMS по Крымскому мосту: в NYT рассказали о плане атаки
Крымский мост / Инфографика: Главред

Удары по Крымскому мосту - что известно

Напомним, как сообщал Главред, командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что Украина работает над тем, чтобы снова атаковать Крымский мост. Есть надежда, что эстакада все-таки будет разрушена.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что для поражения Крымского моста недостаточно дронов, которые применяются для уничтожения отдельных объектов в Крыму и РФ. Нужны ракеты с бетонобойными боевыми частями, такие как некоторые модификации ATACMS и Taurus, которых Украина пока не получила.

В то же время, мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщала, что еще с мая прошлого года российские военные начали строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста. В октябре защиту моста усилили плавучими боновыми сооружениями.

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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