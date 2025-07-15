Лавров высмеял ультиматум Трампа насчет сроков войны: в СНБО жестко ответили

Сергей Лавров поерничал после заявления Дональда Трампа о возможном перемирии с Украиной в течение 50 дней.

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В Украине ответили на заявление Сергея Лаврова о сроках войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

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Лавров ехидно прокомментировал заявление Трампа

Коваленко считает, что Лавров теряет связь с реальностью

Глава российского МИД Сергей Лавров ехидно прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа насчет сроков, которые он дал РФ для завершения войны.

По его словам, президент США якобы подвержен влиянию европейских лидеров и военного альянса, которые, как утверждает Лавров, "настойчиво требуют продолжать снабжение Зеленского современными, включая наступательные, вооружениями".

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Лавров добавил, что санкции Евросоюза, которые, по его мнению, Брюссель планирует снова расширить, наносят ущерб в первую очередь самой Европе, а не России. Он также заявил, что ЕС якобы втягивает в "санкционную воронку" и Соединённые Штаты, но Трамп ясно дал понять, что платить за последствия будет именно Европа. "Как говорится, не рой яму другому", — отметил министр.

В интервью он также прокомментировал заявление Трампа о возможном перемирии с Украиной в течение 50 дней, выразив скепсис: "Уже были и "24 часа", и "100 дней". Мы это всё слышали. И, зная наших западных коллег, сомневаюсь, что они откажутся от своей "независимой" политики. У них есть обязательства", — добавил он.

Что говорят в ЦПД

На это отреагировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. В своём Telegram он отметил, что иронично слышать подобные заявления от представителя страны, которая сама зависит от помощи Северной Кореи.

"Лавров, судя по всему, теряет связь с реальностью. Его страна уже давно перестала быть самостоятельным игроком и превратилась в инструмент в чужих руках", — написал Коваленко. Он также подчеркнул, что поражение России — это лишь вопрос времени, и только количество людей, которых Путин продолжит отправлять на фронт, определит, насколько долго это ещё продлится.

Ранее в Кремле отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа ввести жёсткие санкции против России, если через 50 дней не будет заключено соглашение с Украиной.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что провел "очень хороший разговор" с Трампом. По его словам, Трамп поделился информацией о своей недавней встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщал Главред, США планируют продать союзникам по НАТО вооружение на $10 млрд в рамках механизма поставки оружия Украине. По словам президента Дональда Трампа, речь идет о самой современной американской технике, которую впоследствии получит Украина.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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