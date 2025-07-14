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В Украине будет новый премьер-министр – кому Зеленский предложил должность

Виталий Кирсанов
14 июля 2025, 15:00обновлено 14 июля, 15:33
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Зеленский и Свириденко обсудили конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины.
Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство
Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Кабмин

Коротко:

  • Зеленский провел встречу с Юлией Свириденко
  • Начинается трансформация системы исполнительной власти в Украине

Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

"Провел встречу с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко. Был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках конференции по восстановлению Украины, состоявшейся недавно. Должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества", - написал Зеленский.

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По его словам, они обсудили конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия.

"С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - добавил президент.

Кадровые изменения - последние новости:

Ранее сообщалось, что в украинском Кабинете министров могут произойти существенные кадровые изменения. Премьер-министр Денис Шмыгаль может уйти со своей должности.

Вероятно, Шмыгаль может стать новым министром обороны в обновленном Кабмине. Якобы Зеленский принял соответствующее решение. Нынешний министр Рустем Умеров может стать послом Украины в США.

8 июля Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США о её отставке. Оксане Маркаровой предложено остаться в команде Зеленского. Должность для неё подберут позже, предварительные консультации по этому поводу с министром иностранных дел Андреем Сибигой уже состоялись, но решение пока не принято.

Ранее политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявлял, что есть недовольство министром культуры, министром образования, министром здравоохранения - к ним есть вопросы, и их отставка вполне возможна.

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Кабмин отставка Кабмина Свириденко Денис Шмыгаль
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