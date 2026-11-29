Пересолить блюдо может каждый, но далеко не все популярные домашние способы помогают исправить такую ошибку.

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Как спасти пересоленное блюдо / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как спасти пересоленное блюдо

Действительно ли картофель, яблоко и уксус помогают убрать соль

Когда лучше солить суп, чтобы не испортить его вкус

Пересолить блюдо можно даже из-за одной лишней щепотки соли. В такой ситуации многие пытаются исправить вкус с помощью картофеля, сахара или уксуса. Однако не все популярные способы действительно работают.

Главред расскажет, как уменьшить соленость блюда и какие продукты помогут его спасти.

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Помогает ли картофель убрать лишнюю соль из супа

Один из самых распространенных кулинарных советов - положить в пересоленный суп очищенную сырую картошку и проварить ее 20–30 минут. Считается, что овощ впитает лишнюю соль, после чего его можно будет просто достать из кастрюли. Однако этот способ не дает ожидаемого эффекта, пишет Pysznosci.

Американский физик Грег Блондер проверил этот совет в ходе эксперимента. Он добавил две большие очищенные картофелины в очень соленый раствор и варил их в течение получаса. Оказалось, что соль проникла лишь на несколько миллиметров под поверхность овощей. В целом картофель впитал максимум половину чайной ложки соли из 15 чайных ложек, которые были в жидкости.

Дело в том, что картофель не вытягивает соль избирательно, а впитывает часть бульона вместе с ней. Поэтому после извлечения овоща количество супа уменьшается, но его соленость существенно не меняется.

Можно ли спасти пересоленный суп сахаром или яблоком

Добавление сахара также считается одним из способов исправить вкус пересоленного блюда. И для этого есть определённое обоснование: сладкий вкус может ослаблять ощущение соленого.

В одном из исследований 35 участников пробовали соленую воду, сахарную воду и их смесь. В сочетании с сахаром соленый вкус ощущался значительно слабее. Однако для такого результата требовалось большое количество сахара - около 190 г на литр воды.

Яблоко не даст такого эффекта, ведь содержит значительно меньше сахара. Если добавить его достаточно для заметного изменения вкуса, суп станет сладким. В то же время тёртое яблоко можно использовать в томатных соусах, где лёгкая сладость хорошо сочетается с другими ингредиентами.

Устраняет ли уксус лишнюю соль из супа

Еще один популярный совет - добавить в пересоленное блюдо немного уксуса или лимонного сока. Кислота действительно может изменить восприятие соленого вкуса, но не удаляет соль из продуктов.

Исследования показывают, что эффект зависит от количества кислоты: небольшая её концентрация может даже усилить ощущение солености, а более высокая - ослабить его. Поэтому добавлять уксус наугад не стоит.

Как спасти пересоленный суп с помощью сливок

Если рецепт позволяет, в пересоленный суп можно добавить сливки. Они содержат много воды и мало натрия, поэтому помогают снизить концентрацию соли.

Сливки также содержат белки, которые могут влиять на восприятие соленого вкуса. Добавлять их нужно постепенно, пробуя блюдо. Такой способ хорошо подходит для крем-супов, грибных и овощных супов, а также соусов.

Что делать, если пересолили суп или соус

Самый надежный способ исправить чрезмерную соленость - увеличить количество несоленых ингредиентов. Для супа можно приготовить дополнительную порцию бульона без соли и добавить её в кастрюлю. Также подойдут овощи, крупы или макароны, если они соответствуют рецепту.

Для соуса можно использовать несоленую томатную основу, сливки или бульон. Главное - добавлять их постепенно, чтобы блюдо не получилось слишком жидким.

Когда лучше солить суп во время приготовления

Чтобы суп не получился пересоленным, не стоит добавлять всю соль в начале приготовления. Во время варки вода испаряется, а соль остается в кастрюле. Из-за этого ее концентрация постепенно увеличивается.

Лучше солить блюдо постепенно, а окончательно регулировать вкус в конце приготовления. Так будет проще определить, нужно ли добавить ещё соли, и не придётся исправлять вкус готового супа.

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