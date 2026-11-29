ГУР доложило президенту о подготовке России к новым ударам, её ракетном производстве и накоплении вооружений.

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Россия готовит массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, ukrainealarm.com

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Россия накапливает ракеты для новых массированных ударов по Украине

ГУР доложило Зеленскому о подготовке РФ к новым атакам

Зеленский требует от партнеров ускорить поставки ракет для ПВО

Россия продолжает накапливать ракеты и готовится к новым массированным ударам по Украине. Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы сорвать планы оккупантов. Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Был доклад ГУР о том, что готовят россияне: удары, производство и накопление ракет. Все, кто отвечает за коммуникацию с партнерами в Украине, четко понимают, что делать. Ожидаю доклад", - заявил президент. видео дня

Отдельно Зеленский обсудил с ответственными чиновниками выполнение договоренностей с партнерами о поставках средств противовоздушной обороны. Часть обещанной помощи уже передана Украине, в частности президент поблагодарил Норвегию. В то же время некоторые пакеты поддержки до сих пор не реализованы.

"МИД Украины, Министерство обороны, другие уполномоченные должностные лица сегодня должны связаться с теми, кто пока не реализовал свой пакет поддержки. Вечером ожидаю доклад о ракетах и о контактах, установленных сегодня правительственными чиновниками с партнерами: когда перехватчики из соответствующих пакетов будут поставлены в Украину", - отметил глава государства.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Сможет ли ПВО отразить массированный удар баллистическими ракетами: мнение эксперта

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью "Главреду" еще в сентябре прогнозировал, что с началом отопительного сезона Россия сделает ставку на баллистические ракеты, а главной мишенью станет энергетика.

"Балистические ракеты в большом количестве будут нацелены прежде всего на энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул специалист.

В то же время эксперт обратил внимание, что оккупанты сохраняют потенциал стратегической авиации, которая запускает крылатые ракеты.

"При этом у них сохраняется способность стратегической авиации поднимать в воздух шесть-восемь самолетов", - пояснил Криволап.

С ним соглашается военный эксперт Олег Жданов. Он назвал тревожным сигналом движение бомбардировщиков в сторону Энгельса. По его словам, удар только с помощью баллистических ракет и дронов возможен в любую ночь, а с привлечением стратегической авиации подготовка может затянуться.

"Баллистические ракеты могут быть запущены и сегодня ночью. Если они не будут применять стратегическую авиацию, а нанесут удар только баллистическими ракетами и дронами - несколько сотен дронов, две-три, и, допустим, как обычно, до 20–25 баллистических ракет. Это может произойти и сегодня", - предупредил Жданов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что в воскресенье, 29 ноября, российские войска нанесли удар по почтовому терминалу в Немишлянском районе Харькова. В результате атаки пострадали как минимум 11 человек, среди них - двое детей.

Кроме того, за прошедшую неделю РФ выпустила по Украине более 1960 ударных дронов, более 1600 управляемых авиабомб и 8 ракет. Россияне пытаются воспользоваться приближением холодов и атаковать энергетику и другую критическую инфраструктуру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 29 ноября под ударом оказались Запорожье, Одесса и Харьков. По предварительным данным, в Запорожье и Одессе погибли люди. В Харькове дрон атаковал парковку в Шевченковском районе, где загорелись автомобили.

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