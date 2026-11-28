Оккупанты запустили 162 дрона за ночь, почти половина из них - реактивные.

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В Харькове спасатели работали под угрозой новых атак / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Атака 162 БпЛА на Украину, ПВО сбила 141 дрон

В Белой Церкви ранена женщина, повреждены 6 гаражей

В Харькове пожар на 300 кв. м, пострадавших нет

В ночь на 28 ноября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Последствия атаки зафиксировали в Белой Церкви и Харькове.

Силы ПВО сбили 141 дрон из 162, зафиксированы попадания на 13 локациях.

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Атака на Киевскую область

В результате атаки вражеских БпЛА в Белой Церкви травмирована женщина, сообщили в Киевской областной военной администрации.

Пострадавшая получила порезы нижних конечностей обломками стекла. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Возник пожар на территории гаражного кооператива. Повреждены 6 гаражей.

Также взрывной волной повреждены окна в квартирах двух многоэтажек.

Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Обновлено. Число пострадавших в результате вражеской атаки в Белой Церкви возросло до трех человек.

"Еще одна женщина получила резаные рваные раны рук обломками стекла. Также травмирован мужчина, у него закрыта черепно-мозговая травма. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщили в КОВА.

Также поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Соответствующие службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия атаки.

Атака РФ на Харьков

В ночь на 28 ноября российская оккупационная армия нанесла удар реактивным беспилотником по Индустриальному району Харькова. Возник пожар на территории садового общества.

"Зафиксировано попадание на территории одного из садовых обществ, в результате чего загорелись жилой дом и гараж. Общая площадь пожара составила 300 кв", - сообщили в ГСЧС.

Последствия атаки РФ на Харьков / Фото: t.me/dsns_telegram

Пострадавших нет. На месте происшествия под угрозой повторных атак работали подразделения ГСЧС.

Последствия атаки РФ на Харьков / Фото: t.me/dsns_telegram

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

В ночь на 28 ноября (с 18:00 27 ноября) армия РФ атаковала Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed (74 из них - реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным ВС ВСУ, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 141 вражеский БпЛА типа Shahed (54 из них – реактивные), "Гербера" и дроны других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.

Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

РФ готовит массированный удар по Украине - что известно

Как писал Главред, страна-агрессор Россия может нанести новый массированный удар по Украине уже в течение ближайших двух суток. Запас баллистических ракет, накопленных для атаки, достиг 35 штук. Об этом 27 ноября со ссылкой на американское разведывательное сообщество сообщил военно-политический аналитик Сергей Павлюченко.

По его словам, оснащение самолетов еще продолжается. Оккупанты оснастили боекомплектом четыре стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95, а также два носителя крылатых ракет "Калибр".

Ранее мониторинговый канал "КиберБорошно" обнародовал неофициальную карту вероятных целей баллистических ракет, где больше всего отметок - 37 - приходится на Киев. Также на ней отмечены Днепр, Запорожье, Харьков, Полтава, Черкассы, Кременчуг и другие города.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что зима 2026–2027 годов может стать для Украины самой тяжелой за все время полномасштабной войны: страна-агрессор РФ истощает инфраструктуру, наносит удары по мостам и хочет отрезать друг от друга два берега Днепра, а значит - и людей, которые там живут.

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