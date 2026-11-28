Кратко:
- Атака 162 БпЛА на Украину, ПВО сбила 141 дрон
- В Белой Церкви ранена женщина, повреждены 6 гаражей
- В Харькове пожар на 300 кв. м, пострадавших нет
В ночь на 28 ноября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Последствия атаки зафиксировали в Белой Церкви и Харькове.
Силы ПВО сбили 141 дрон из 162, зафиксированы попадания на 13 локациях.
Атака на Киевскую область
В результате атаки вражеских БпЛА в Белой Церкви травмирована женщина, сообщили в Киевской областной военной администрации.
Пострадавшая получила порезы нижних конечностей обломками стекла. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Возник пожар на территории гаражного кооператива. Повреждены 6 гаражей.
Также взрывной волной повреждены окна в квартирах двух многоэтажек.
Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Обновлено. Число пострадавших в результате вражеской атаки в Белой Церкви возросло до трех человек.
"Еще одна женщина получила резаные рваные раны рук обломками стекла. Также травмирован мужчина, у него закрыта черепно-мозговая травма. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщили в КОВА.
Также поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Соответствующие службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия атаки.
Атака РФ на Харьков
В ночь на 28 ноября российская оккупационная армия нанесла удар реактивным беспилотником по Индустриальному району Харькова. Возник пожар на территории садового общества.
"Зафиксировано попадание на территории одного из садовых обществ, в результате чего загорелись жилой дом и гараж. Общая площадь пожара составила 300 кв", - сообщили в ГСЧС.
Пострадавших нет. На месте происшествия под угрозой повторных атак работали подразделения ГСЧС.
Что говорят в Воздушных силах ВСУ
В ночь на 28 ноября (с 18:00 27 ноября) армия РФ атаковала Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed (74 из них - реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным ВС ВСУ, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 141 вражеский БпЛА типа Shahed (54 из них – реактивные), "Гербера" и дроны других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.
РФ готовит массированный удар по Украине - что известно
Как писал Главред, страна-агрессор Россия может нанести новый массированный удар по Украине уже в течение ближайших двух суток. Запас баллистических ракет, накопленных для атаки, достиг 35 штук. Об этом 27 ноября со ссылкой на американское разведывательное сообщество сообщил военно-политический аналитик Сергей Павлюченко.
По его словам, оснащение самолетов еще продолжается. Оккупанты оснастили боекомплектом четыре стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95, а также два носителя крылатых ракет "Калибр".
Ранее мониторинговый канал "КиберБорошно" обнародовал неофициальную карту вероятных целей баллистических ракет, где больше всего отметок - 37 - приходится на Киев. Также на ней отмечены Днепр, Запорожье, Харьков, Полтава, Черкассы, Кременчуг и другие города.
Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что зима 2026–2027 годов может стать для Украины самой тяжелой за все время полномасштабной войны: страна-агрессор РФ истощает инфраструктуру, наносит удары по мостам и хочет отрезать друг от друга два берега Днепра, а значит - и людей, которые там живут.
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