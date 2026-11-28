Синоптическая обстановка в Украине в ближайшее время изменится. Заметное понижение температуры ожидается во всех областях.

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Прогноз погоды в Украине на 28–30 ноября / фото: УНИАН

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Где будет самый сильный мороз до конца ноября

Будут ли осадки в Украине в ближайшие трое суток

Погода в Украине до конца ноября будет становиться все более зимней. С 28 по 30 ноября ожидается усиление морозов. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В течение суток 28 ноября в Карпатском регионе ожидается небольшой снег. В Одесской области и в Крыму местами ожидаются дожди.

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Погода в Украине 28 ноября / фото: скриншот с meteoprog

"Но во всех остальных областях уже начинает сказываться поле высокого атмосферного давления – антициклон. Его центр сейчас находится на северной территории Украины и будет смещаться в сторону наших областей. Он уже обеспечит более спокойную погоду с прояснениями и, конечно, без осадков", - отметили синоптики.

Циклон и антициклон - какая разница / Инфографика: Главред

Поэтому 29 и 30 ноября ожидается сухая погода, без осадков почти во всех регионах Украины.

Погода в Украине 29 ноября / фото: скриншот с meteoprog

Температура воздуха будет опускаться ниже нуля даже днем. Ночью ожидается -3–10 градусов, в Карпатах –10–18 градусов. Днем синоптики прогнозируют от 0 до –6 градусов в ближайшие трое суток.

Погода в Украине 30 ноября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале декабря сохранится холодная и сухая погода, а на Кременчугском водохранилище уже 2-5 декабря могут появиться первые ледовые явления. В то же время значительного снегопада пока не прогнозируют.

Ранее сообщалось, что, по данным синоптика Диденко, на погоду в Украине в ближайшие дни будет влиять антициклон, поэтому осадков станет меньше, но морозы усилятся.

Накануне стало известно, что погода в Украине 28 и 29 ноября на всей территории будет аномально холодной, без существенных осадков. Температура воздуха ночью снизится до -5–11 градусов, в западной части страны местами морозы усилятся до -16 градусов.

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