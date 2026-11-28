Вы узнаете:
- Где будет самый сильный мороз до конца ноября
- Будут ли осадки в Украине в ближайшие трое суток
Погода в Украине до конца ноября будет становиться все более зимней. С 28 по 30 ноября ожидается усиление морозов. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
В течение суток 28 ноября в Карпатском регионе ожидается небольшой снег. В Одесской области и в Крыму местами ожидаются дожди.
"Но во всех остальных областях уже начинает сказываться поле высокого атмосферного давления – антициклон. Его центр сейчас находится на северной территории Украины и будет смещаться в сторону наших областей. Он уже обеспечит более спокойную погоду с прояснениями и, конечно, без осадков", - отметили синоптики.
Поэтому 29 и 30 ноября ожидается сухая погода, без осадков почти во всех регионах Украины.
Температура воздуха будет опускаться ниже нуля даже днем. Ночью ожидается -3–10 градусов, в Карпатах –10–18 градусов. Днем синоптики прогнозируют от 0 до –6 градусов в ближайшие трое суток.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в начале декабря сохранится холодная и сухая погода, а на Кременчугском водохранилище уже 2-5 декабря могут появиться первые ледовые явления. В то же время значительного снегопада пока не прогнозируют.
Ранее сообщалось, что, по данным синоптика Диденко, на погоду в Украине в ближайшие дни будет влиять антициклон, поэтому осадков станет меньше, но морозы усилятся.
Накануне стало известно, что погода в Украине 28 и 29 ноября на всей территории будет аномально холодной, без существенных осадков. Температура воздуха ночью снизится до -5–11 градусов, в западной части страны местами морозы усилятся до -16 градусов.
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