Кроме того, военные подтвердили последствия удара по Новошахтинскому НПЗ - там уничтожено 20 резервуаров, ещё 32 повреждено.

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В Тульской области подвергся нападению завод по производству ракетного топлива / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Главное из заявления Генштаба:

Поражен завод, производящий топливо для баллистических ракет

Удар нанесён совместно с повстанческим движением в РФ

На Новошахтинском НПЗ уничтожено 20 резервуаров

Силы обороны Украины в ночь на 27 ноября нанесли удар по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области страны-агрессора РФ. Предприятие задействовано в производстве твёрдого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет "Искандер". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

По данным военных, удар был нанесен во взаимодействии с повстанческим движением на территории России "Черная Искра". Точные последствия атаки для предприятия в настоящее время выясняются.

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"Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - отметили в Генштабе.

Почему без синтетического каучука "Искандер" не полетит

Военные объяснили, что синтетический каучук - основа твёрдого ракетного топлива. Он связывает окислитель и металлический порошок в один прочный заряд, который не раскалывается и равномерно горит в двигателе ракеты.

В Генштабе отдельно подчеркнули, что от этого компонента зависит, сможет ли оккупационная армия запускать баллистические ракеты по Украине.

"Без него "Искандер" остаётся металлом на складе. Именно этими ракетами армия РФ наносит удары по украинским городам, энергетическим объектам и гражданским объектам. Поэтому каждый удар по Ефремову - это меньше баллистических ракет, которые могут полететь на Украину", - подчеркнули в Генштабе.

Что было поражено на Новошахтинском НПЗ

Генеральный штаб также подтвердил результаты удара 23 ноября по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области. Этот завод способен перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год.

По данным военных, на предприятии уничтожено 20 горизонтальных резервуаров. Еще 21 горизонтальный и 11 вертикальных резервуаров повреждены, также поражен участок трубопровода.

В Генштабе объяснили, почему Силы обороны систематически наносят удары по таким объектам.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают систематически принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российского агрессора и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - говорится в заявлении.

Искандер / Инфографика: Главред

Как Украина прорывает российскую ПВО для нанесения ударов вглубь РФ

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что Украина существенно увеличила количество дронов, которые запускает по российским объектам, и это позволило перегружать вражескую ПВО.

"Еще один важный момент - изменились наши возможности: дроны мы теперь запускаем сотнями. Таким образом, мы нашли порог, то есть количество дронов, необходимое для того, чтобы система ПВО РФ перегрузилась", - подчеркнул специалист.

По его словам, именно после этого в дело вступили и украинские ракеты.

"Мы нашли этот порог, российская ПВО задыхалась, а дальше наши ракеты начали бомбить объекты РФ уже по-взрослому", - пояснил Жданов.

В то же время эксперт обратил внимание, что России будет непросто компенсировать потери систем противовоздушной обороны.

"Восстановить силы ПВО России сложно, поскольку она не производит большую часть систем ПВО. Особенно - РЛС, потому что там западные комплектующие", - подытожил он.

Удары по России - новости по теме

Как сообщал Главред, в Ефремове в ночь на 27 ноября прогремели взрывы. Беспилотники атаковали завод синтетического каучука, возле цехов ДК-5 и ДК-7 фиксировали пожар. Губернатор Тульской области признал лишь четыре сбитых БПЛА и выбитые окна.

Накануне Силы обороны нанесли удары по целям в глубоком тылу России. Ракеты "Нептун" поразили аэродром Мариновка в Волгоградской области, где базируются Су-34. Также под удар попал резервуар станции "Транснефти" в Башкортостане.

В ночь на 26 ноября Россию атаковало большое количество дронов. Под ударом оказались Невинномысская ГРЭС и завод "Азот", а также Куйбышевский НПЗ в Самаре. Всего местные жители насчитали более 30 взрывов.

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