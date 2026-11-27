В то же время лидер ультраправых выступила против выделения 12 млрд евро на поддержку Киева в бюджете ФРГ на 2027 год.

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Вайдель требует, чтобы украинцы покинули Германию после войны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Вайдель хочет, чтобы 1,1 млн украинцев покинули ФРГ после войны

Бюджет Германии на 2027 год предусматривает 12 млрд евро для Украины

Лидер AfD назвала расходы на Украину расточительством

Пророссийская лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель требует, чтобы украинские беженцы покинули ФРГ после окончания войны, и в то же время выступает против помощи Украине. Свою позицию она озвучила в подкасте "Zur Wahrheit gehört".

Требование касается примерно 1,1 млн граждан Украины, которые в настоящее время проживают в Германии. По мнению политика, с наступлением мира оснований для их пребывания в стране не останется.

"Когда боевые действия в Украине прекратятся - надеюсь, это произойдет уже в ближайшее время - и будет заключено мирное соглашение, украинцы также должны вернуться на родину", - заявила Вайдель.

12 млрд евро для Киева: AfD критикует бюджет

На днях в Бундестаге разгорелась дискуссия вокруг бюджета Германии на 2027 год. Документ предусматривает около 12 млрд евро военной и финансовой поддержки Украины, пишет Tagesschau.

Наиболее резко против этих расходов выступила именно Вайдель, назвав их расточительством. Она упрекнула власти в том, что когда речь заходит о финансировании Киева, средства якобы находят без каких-либо проблем.

"Эти деньги, кстати, принадлежат не вам, а немецким налогоплательщикам, и вы их разворовываете", - утверждает Вайдель.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика Главред

Украинские беженцы - новости по теме

Как сообщал Главред, еще в июне Еврокомиссия готовила предложение продлить временную защиту с ограничениями для мужчин призывного возраста. Об этом писало издание Spiegel со ссылкой на письмо Урсулы фон дер Ляйен. Это письмо цитировали агентства dpa и AFP.

Окончательное решение Совет ЕС принял летом. Новые правила для украинцев вступили в силу 5 августа 2026 года после публикации в Официальном журнале ЕС. Временную защиту продлили до 4 марта 2028 года.

Отдельные страны Евросоюза параллельно меняют условия для беженцев. В частности, нововведения ждут украинцев в Эстонии, Польше и Германии. Материал об этом вышел в июле 2026 года.

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