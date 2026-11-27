Кратко:
- Вайдель хочет, чтобы 1,1 млн украинцев покинули ФРГ после войны
- Бюджет Германии на 2027 год предусматривает 12 млрд евро для Украины
- Лидер AfD назвала расходы на Украину расточительством
Пророссийская лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель требует, чтобы украинские беженцы покинули ФРГ после окончания войны, и в то же время выступает против помощи Украине. Свою позицию она озвучила в подкасте "Zur Wahrheit gehört".
Требование касается примерно 1,1 млн граждан Украины, которые в настоящее время проживают в Германии. По мнению политика, с наступлением мира оснований для их пребывания в стране не останется.
"Когда боевые действия в Украине прекратятся - надеюсь, это произойдет уже в ближайшее время - и будет заключено мирное соглашение, украинцы также должны вернуться на родину", - заявила Вайдель.
12 млрд евро для Киева: AfD критикует бюджет
На днях в Бундестаге разгорелась дискуссия вокруг бюджета Германии на 2027 год. Документ предусматривает около 12 млрд евро военной и финансовой поддержки Украины, пишет Tagesschau.
Наиболее резко против этих расходов выступила именно Вайдель, назвав их расточительством. Она упрекнула власти в том, что когда речь заходит о финансировании Киева, средства якобы находят без каких-либо проблем.
"Эти деньги, кстати, принадлежат не вам, а немецким налогоплательщикам, и вы их разворовываете", - утверждает Вайдель.
Украинские беженцы - новости по теме
Как сообщал Главред, еще в июне Еврокомиссия готовила предложение продлить временную защиту с ограничениями для мужчин призывного возраста. Об этом писало издание Spiegel со ссылкой на письмо Урсулы фон дер Ляйен. Это письмо цитировали агентства dpa и AFP.
Окончательное решение Совет ЕС принял летом. Новые правила для украинцев вступили в силу 5 августа 2026 года после публикации в Официальном журнале ЕС. Временную защиту продлили до 4 марта 2028 года.
Отдельные страны Евросоюза параллельно меняют условия для беженцев. В частности, нововведения ждут украинцев в Эстонии, Польше и Германии. Материал об этом вышел в июле 2026 года.
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