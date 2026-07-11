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Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

Виталий Кирсанов
11 июля 2026, 19:12
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Польша сокращает бесплатное проживание и ужесточает контроль за трудоустройством украинцев, а Германия упрощает процедуру признания водительских прав.
Польща і Німеччина змінюють правила для біженців
Польша и Германия меняют правила для беженцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко

  • ЕС продлит временную защиту украинцев до 2028 года
  • Кто рискует лишиться доступа к защите и поддержке
  • Польша и Германия меняют правила для беженцев

Европейский Союз продлит действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года, одновременно вводя ограничения для отдельной категории заявителей. Параллельно Польша с июля сокращает бесплатное проживание и усиливает контроль за трудоустройством украинцев, а Германия, напротив, упрощает процедуру признания водительских прав.

Главред выяснил, какие новые правила временной защиты и поддержки ждут украинских беженцев в странах ЕС.

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Какие новые ограничения вводит Евросоюз для временной защиты украинцев

Продление механизма защиты не означает, что условия останутся неизменными для всех без исключения - именно над этим вопросом сейчас работают институты Евросоюза. В частности, правительство Эстонии уже одобрило проект решения Совета ЕС о продлении механизма, а инициативу представил глава местного Министерства внутренних дел Игорь Таро. Чиновник описал ситуацию переселенцев, которые физически не имеют возможности выехать из опасных регионов, и объяснил логику сохранения общего подхода государств-членов к этому вопросу, сообщает ERR.

"Европейские государства и в дальнейшем будут поддерживать украинцев, которые не могут вернуться домой из-за войны, оккупации территорий и постоянных обстрелов. Говорить о сроках отмены этого механизма можно будет только после завершения войны", - отметил Игорь Таро.

В то же время Европейская комиссия предлагает не распространять временную защиту на граждан Украины, не имеющих законного права выезжать за границу в соответствии с мобилизационным законодательством. Новые ограничения коснутся исключительно тех, кто подаст заявление уже после вступления решения в силу - украинцев, которые уже получили статус, изменения никоим образом не затронут. Сам статус, как и раньше, будет давать право на проживание, трудоустройство, образование, медицинскую помощь и социальную поддержку.

В настоящее время временной защитой в странах Евросоюза пользуются почти 4,5 миллиона украинцев. Германия, Польша и Чехия при этом продолжают упрощать оформление долгосрочного вида на жительство и рабочих виз для тех граждан Украины, которые официально трудоустроены и самостоятельно обеспечивают себя.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС
ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Что изменится для украинских беженцев в Польше с июля 2026 года

В то время как на уровне Брюсселя обсуждают будущее программы в целом, в Варшаве уже вступили в силу конкретные изменения, которые затронули десятки тысяч людей прямо сейчас. Социальная выплата в размере 800+ злотых по-прежнему доступна для украинцев, однако получить её смогут только те, кто легально пребывает в стране, имеет ребёнка, обучающегося в польском учебном заведении, и официально работает или ведёт предпринимательскую деятельность, пишет ТСН.

Более острая ситуация сложилась с жильем: государство перестало финансировать пребывание большинства граждан Украины в центрах коллективного размещения. По имеющимся данным, изменения затронули около 11 тысяч человек, почти половина из которых - дети. Это стало уже вторым этапом пересмотра системы поддержки после ограничений, вступивших в силу 5 марта. Права на бесплатное жилье лишились женщины с детьми старше года, а также пенсионеры, которые уже получают польскую пенсию, даже минимального размера. Исключения оставили только для беременных, матерей младенцев до года, людей с инвалидностью и пенсионеров без других доходов и родственников в стране.

Руководители центров прогнозируют, что из-за нововведений жилье могут покинуть до 40% нынешних жильцов; наибольшие трудности ожидаются у женщин с минимальной зарплатой, которые не в состоянии самостоятельно арендовать квартиру. Обеспокоенность ростом социальной напряженности выразил омбудсмен Польши Марцин Вончек, который обратился в профильное ведомство с официальным предупреждением о риске роста числа людей без крыши над головой среди наиболее уязвимых категорий.

"Каждый сложный случай будет рассматриваться отдельно, а местным органам власти рекомендовано при необходимости оказывать семьям дополнительную финансовую помощь", - заявили в Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши.

Отдельный блок нововведений касается рынка труда. С 8 июля Национальная инспекция труда получила право в ходе проверок принудительно переоформлять гражданско-правовые договоры в трудовые, если обнаружит признаки фактических трудовых отношений. Это в первую очередь затрагивает украинцев, работающих по гражданско-правовым договорам или на условиях B2B: если работодатель откажется переводить человека на трудовой договор из-за дополнительных расходов, работник может вообще потерять работу.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе инфографика / Инфографика Главред

Почему Германия признает украинские водительские права без экзаменов

Если Варшава этим летом сужает возможности для переселенцев, то Берлин в отдельной конкретной сфере движется в противоположном направлении. Бундесрат страны по итогам 1067-й пленарной сессии принял поправки , позволяющие конвертировать украинские водительские удостоверения в немецкие права без сдачи теоретического и практического экзаменов. Параллельно расширили перечень языков для теоретического тестирования и узаконили признание прав, уже обмененных в других государствах-членах Евросоюза.

В сводке итогов заседания говорится, что изменения касаются не только Украины.

"Украина и Черногория включены в перечень государств, водительские удостоверения которых можно конвертировать в немецкие права без последующего тестирования. В перечень языков для теоретического экзамена добавляют украинский и курманджи", - отмечается в официальном документе Бундесрата.

Положение также предусматривает, что проверку зрения у водителей грузовиков и автобусов смогут проводить оптики.

Украинские беженцы в Европе - последние новости по теме

Напомним, ранее в Чехии состоялся пересмотр законодательства, связанного с украинскими беженцами. Местные источники сообщали, что запланированные изменения для украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. В настоящее время официальные стороны анализируют первые результаты.

Отметим, что в свежем сводке УВКБ ООН сообщили о результатах прогноза возвращения украинских беженцев после завершения войны. По данным ведомства, прогнозируемое возвращение украинских беженцев позволит существенно ослабить напряжение в вопросах миграции и стабилизировать ситуацию.

Как ранее сообщал Главред, Ирландия объявила о продлении временных разрешений для граждан Украины. В ходе выступления было подчеркнуто, что запланированные важные изменения для беженцев из Украины существенно изменят действующие правила и условия для всех сторон.

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Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
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