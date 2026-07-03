Одна из стран ЕС готовит механизм возвращения мужчин в Украину - что известно

Кратко:
- Украина и Германия создали совместную рабочую группу
- Обсуждаются механизмы возвращения мужчин призывного возраста
- Детали возможных решений пока не разглашаются
Украина и Германия сформировали совместную рабочую группу, которая занимается вопросом возвращения в Украину граждан призывного возраста, незаконно выехавших за границу. Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Укринформу.
"Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы рабочей группы", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, в рамках работы группы стороны обсуждают возможные механизмы возвращения украинцев призывного возраста.
Однако он не уточнил, какие именно инструменты в настоящее время рассматриваются, но сообщил, что работа по координации возвращения украинцев состоит из двух составляющих.
"Первая - это Unity Hub, то есть работа нашего государства с украинской общиной, когда мы разъясняем, какие существуют возможности. Вторая - понять, каким образом мы можем содействовать возвращению совместно с немцами. Поэтому между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, в рамках которой осуществляется обмен информацией", - подчеркнул дипломат.
Возвращение украинцев домой - мнение Буданова
Глава Офиса президента Кирилл Буданов говорил, что для массового возвращения украинцев из-за рубежа государство должно обеспечить три ключевых условия: завершение боевых действий, гарантии безопасности и экономическое развитие.
По его словам, Украина уже ведет активные переговоры с международными партнерами по разработке механизмов возвращения граждан.
"Работа продолжается... Однако без завершения войны, гарантий безопасности и создания экономической основы о каком-то серьезном результате говорить бесполезно. Ведь нужно создать условия, чтобы люди возвращались", - подчеркнул он.
Мобилизация - последние новости
Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины работает над новым этапом реформы мобилизации и деятельности территориальных центров комплектования. В первую очередь изменения коснутся 2 миллионов военнообязанных, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета и не проходят службу.
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о запуске системы рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений. По его словам, планируется, что от 30% до 50% должностей в штурмовых и пехотных подразделениях будут занимать иностранные добровольцы.
Кроме того, Кабинет министров повысил пороги средней зарплаты, определяющие возможность предприятия получить статус критически важного.
Читайте также:
- "Проблемы игнорируются": Лубинец возмущен нарушениями прав граждан во время мобилизации
- "Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, которые изменят
- Есть погибший и раненый: в Харькове мужчина с ножом напал на военных ТЦК
О персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред