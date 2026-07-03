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Одна из стран ЕС готовит механизм возвращения мужчин в Украину - что известно

Мария Николишин
3 июля 2026, 15:01обновлено 3 июля, 15:37
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Работа по координации возвращения украинцев состоит из двух составляющих.
Одна из стран ЕС готовит механизм возвращения мужчин в Украину - что известно
Возвращение мужчин в Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Украина и Германия создали совместную рабочую группу
  • Обсуждаются механизмы возвращения мужчин призывного возраста
  • Детали возможных решений пока не разглашаются

Украина и Германия сформировали совместную рабочую группу, которая занимается вопросом возвращения в Украину граждан призывного возраста, незаконно выехавших за границу. Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Укринформу.

"Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы рабочей группы", - подчеркнул он.

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По его словам, в рамках работы группы стороны обсуждают возможные механизмы возвращения украинцев призывного возраста.

Однако он не уточнил, какие именно инструменты в настоящее время рассматриваются, но сообщил, что работа по координации возвращения украинцев состоит из двух составляющих.

"Первая - это Unity Hub, то есть работа нашего государства с украинской общиной, когда мы разъясняем, какие существуют возможности. Вторая - понять, каким образом мы можем содействовать возвращению совместно с немцами. Поэтому между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, в рамках которой осуществляется обмен информацией", - подчеркнул дипломат.

Одна из стран ЕС готовит механизм возвращения мужчин в Украину - что известно
Основные причины депортации украинцев из стран ЕС / Инфографика: Главред

Возвращение украинцев домой - мнение Буданова

Глава Офиса президента Кирилл Буданов говорил, что для массового возвращения украинцев из-за рубежа государство должно обеспечить три ключевых условия: завершение боевых действий, гарантии безопасности и экономическое развитие.

По его словам, Украина уже ведет активные переговоры с международными партнерами по разработке механизмов возвращения граждан.

"Работа продолжается... Однако без завершения войны, гарантий безопасности и создания экономической основы о каком-то серьезном результате говорить бесполезно. Ведь нужно создать условия, чтобы люди возвращались", - подчеркнул он.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости

Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины работает над новым этапом реформы мобилизации и деятельности территориальных центров комплектования. В первую очередь изменения коснутся 2 миллионов военнообязанных, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета и не проходят службу.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о запуске системы рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений. По его словам, планируется, что от 30% до 50% должностей в штурмовых и пехотных подразделениях будут занимать иностранные добровольцы.

Кроме того, Кабинет министров повысил пороги средней зарплаты, определяющие возможность предприятия получить статус критически важного.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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