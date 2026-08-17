Духовка будет сиять как новая: хитрость поможет избавиться даже от старого жира

Вы узнаете:
- Один из простых вариантов очистки духовки - обычная пищевая сода
- Для очистки не обязательно использовать агрессивные составы
Чистка духовки часто превращается в настоящее испытание: пригоревший жир и остатки еды со временем образуют плотный налёт, который обычной губкой удалить практически невозможно.
При этом использовать сильнодействующую химию хочется далеко не всем. Об этом идет речь в материале издания Express.
Один из простых вариантов - обычная пищевая сода. Благодаря своим свойствам она помогает размягчить загрязнения и облегчить их последующее удаление. При этом сода действует достаточно мягко и при аккуратном использовании не должна повреждать поверхность.
Что понадобится
- пищевая сода;
- несколько капель средства для мытья посуды;
- тёплая вода;
- немного белого уксуса - по желанию;
- губки и чистые тряпки;
- старая кружка или небольшая ёмкость.
Как провести чистку
- Сначала достаньте из духовки решётки и противни. Их можно отдельно замочить в горячей воде с моющим средством, если загрязнения сильно въелись.
- Затем приготовьте чистящую пасту. Насыпьте соду в ёмкость, добавьте немного средства для посуды и постепенно вливайте воду, перемешивая смесь до получения густой консистенции.
- Готовую пасту распределите по загрязнённым участкам духовки. При этом не наносите её на нагревательные элементы, вентилятор и другие электрические детали.
- Для лучшего результата средство стоит оставить на несколько часов, например на ночь. За это время засохший жир и остатки пищи размягчатся, после чего их будет проще убрать.
- На следующий день удалите пасту влажной тряпкой. При необходимости небольшое количество белого уксуса поможет справиться с оставшимся налётом. Затем аккуратно протрите поверхности мягкой губкой и удалите остатки средства.
- В конце пройдитесь по внутренним стенкам чистой влажной тканью и дождитесь полного высыхания всех деталей перед использованием духовки.
Такой способ не требует много времени непосредственно на уборку: основную работу делает средство, пока оно воздействует на загрязнения. А главное - для очистки не обязательно использовать агрессивные составы.
Смотрите видео - способ очистки плиты:
В видео автор показывает бюджетный способ уборки с использованием простых домашних компонентов вместо специальных чистящих средств. Все необходимые ингредиенты обычно можно найти на кухне.
Как отмечает автор, приготовленный состав хорошо удаляет загрязнения, а результат после его применения может оказаться неожиданно впечатляющим.
Ранее Главред писал о том, как хранить чашки после мытья. У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети.
Также стало известно о том, что нужно сделать, чтобы чайник заблестел как новый. Домашний способ очистки набирает популярность в соцсетях. Накипь исчезает без лишних усилий, а прибор снова становится чистым.
Читайте также:
- О пыли на плинтусах можно забыть надолго: чудо-средство, о котором знают единицы
- Зачем нужно заливать уксус в раковину: этот трюк устраняет надоедливую проблему
- Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекло для безупречного блеска - лайфхак
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред