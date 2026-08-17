Духовка будет сиять как новая: хитрость поможет избавиться даже от старого жира

Один из простых вариантов очистки духовки - обычная пищевая сода.

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Как идеально отчистить духовку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Один из простых вариантов очистки духовки - обычная пищевая сода

Для очистки не обязательно использовать агрессивные составы

Чистка духовки часто превращается в настоящее испытание: пригоревший жир и остатки еды со временем образуют плотный налёт, который обычной губкой удалить практически невозможно.

При этом использовать сильнодействующую химию хочется далеко не всем. Об этом идет речь в материале издания Express.

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Один из простых вариантов - обычная пищевая сода. Благодаря своим свойствам она помогает размягчить загрязнения и облегчить их последующее удаление. При этом сода действует достаточно мягко и при аккуратном использовании не должна повреждать поверхность.

Что понадобится

пищевая сода;

несколько капель средства для мытья посуды;

тёплая вода;

немного белого уксуса - по желанию;

губки и чистые тряпки;

старая кружка или небольшая ёмкость.

Как провести чистку

Сначала достаньте из духовки решётки и противни. Их можно отдельно замочить в горячей воде с моющим средством, если загрязнения сильно въелись.

Затем приготовьте чистящую пасту. Насыпьте соду в ёмкость, добавьте немного средства для посуды и постепенно вливайте воду, перемешивая смесь до получения густой консистенции.

Готовую пасту распределите по загрязнённым участкам духовки. При этом не наносите её на нагревательные элементы, вентилятор и другие электрические детали.

Для лучшего результата средство стоит оставить на несколько часов, например на ночь. За это время засохший жир и остатки пищи размягчатся, после чего их будет проще убрать.

На следующий день удалите пасту влажной тряпкой. При необходимости небольшое количество белого уксуса поможет справиться с оставшимся налётом. Затем аккуратно протрите поверхности мягкой губкой и удалите остатки средства.

В конце пройдитесь по внутренним стенкам чистой влажной тканью и дождитесь полного высыхания всех деталей перед использованием духовки.

Такой способ не требует много времени непосредственно на уборку: основную работу делает средство, пока оно воздействует на загрязнения. А главное - для очистки не обязательно использовать агрессивные составы.

/ Главред

Смотрите видео - способ очистки плиты:

В видео автор показывает бюджетный способ уборки с использованием простых домашних компонентов вместо специальных чистящих средств. Все необходимые ингредиенты обычно можно найти на кухне.

Как отмечает автор, приготовленный состав хорошо удаляет загрязнения, а результат после его применения может оказаться неожиданно впечатляющим.

Ранее Главред писал о том, как хранить чашки после мытья. У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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