Как отчистить плиту до идеального блеска: один раствор справляется лучше химии

Жир можно очистить простым раствором, который готовится за несколько минут.

https://glavred.info/lifehack/kak-otchistit-plitu-do-idealnogo-bleska-odin-rastvor-spravlyaetsya-luchshe-himii-10721078.html Ссылка скопирована

Как отмыть плиту от жира / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Как часто нужно мыть плиту

Как очистить стеклянную плиту

Как отмыть плиту от жира

Блестящая кухонная плита - это настоящее украшение кухни. Однако хозяйки хорошо знают, что даже после тщательного мытья поверхность часто выглядит тусклой, с разводами или следами от рук. Особенно это заметно на черных и серебристых плитах, которые требуют дополнительного ухода.

Главред расскажет о простом и бюджетном способе вернуть плите сияние без лишних усилий.

видео дня

Вам может быть интересно: Жир исчезнет за считанные минуты: эксперт объяснил, как легко очистить стеклянную дверцу духовки

Опытные хозяйки советуют использовать раствор, который можно приготовить дома за несколько минут. Об этом пишет Southern Living.

Как часто нужно мыть плиту

Чтобы поддерживать кухонную поверхность в идеальном состоянии, стоит выработать привычку протирать плиту после каждого приготовления, когда она остынет. Это поможет избежать накопления пятен и сделает еженедельную уборку значительно легче. Раз в месяц рекомендуется очищать поддоны для сбора жира и запускать цикл самоочистки духовки, а несколько раз в год уделять внимание глубокой уборке за плитой.

Что нужно для очистки плиты

Перед уборкой убедитесь, что варочная поверхность и духовка полностью остыли, а все регуляторы выключены.

"Если у вас электрическая плита, сначала отключите прибор от сети. Если у вас газовая плита, перед чисткой выключите зажигательную свечу и газопровод. Избегайте абразивных моющих средств и инструментов, таких как стальная вата, губки для чистки, отбеливатель и аммиак", - отмечают эксперты.

Что вам понадобится:

Салфетки из микрофибры

Белый уксус

Вода

Бутылка с распылителем

Пищевая сода

Средство для мытья посуды

Старая зубная щетка

Как почистить стеклянную плиту уксусом

Такой метод подходит для любой стеклянной или керамической плиты, среди которых и индукционная. Достаточно распылить смесь уксуса и воды, оставить ее на 10-15 минут, а затем протереть микрофиброй. Для стойких пятен можно добавить немного соды. Ручки управления следует снимать и замачивать в растворе уксуса, а после промывать в мыльной воде.

Как почистить газовую плиту уксусом

Газовые плиты требуют более тщательного ухода. Решетки и крышки горелок следует замочить в горячей воде с уксусом и моющим средством, а саму поверхность обработать раствором уксуса и воды. Старой зубной щеткой легко удалить остатки жира из труднодоступных мест.

Электрические плиты очищаются по схожему принципу, но спирали горелок нельзя погружать в воду. Их протирают тряпкой с моющим средством, а для стойких пятен используют пасту из соды и воды. Поддоны для капель также стоит замочить в мыльном растворе и тщательно промыть.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Читайте больше:

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред