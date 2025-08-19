Жир и пригоревшая пища просто 'растают': одно средство очистит духовку до блеска

Один обычный кухонный ингредиент может полностью убрать нагар в духовке.

Как вымыть духовку внутри / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как легко помыть духовку

Какое средство хорошо убирает застарелый жир

Обычно внутри духовки собирается много жира и пригоревшей пищи, которые трудно отмыть. Многие хозяйки используют агрессивные моющие средства, но ожидаемый результат есть не всегда.

Главред решил разобрать, как легко убрать жир внутри духовки.

Как быстро вымыть нагар в духовке

Эксперт по уборке из Sears Home Services Кимберли Хиллегасс рассказала, что убрать жир и пригоревшие остатки пищи очень просто, если использовать обычную пищевую соду, пишет express.co.uk.

"Пищевая сода - это универсальное и мощное средство для чистки. Ее абразивная текстура помогает оттирать стойкие пятна, а щелочные свойства расщепляют и растворяют жир. Кроме того, пищевая сода нетоксична и безопасна для использования рядом с пищей, что делает ее отличным выбором для очистки духовки", - подчеркнула она.

Как правильно почистить духовку пищевой содой

Смешайте 120 грамм пищевой соды в миске с несколькими столовыми ложками воды. Нужно, чтобы сода образовала пасту, которая прилипала бы к пятнам.

Нанесите пасту на дверцу духовки или любое другое место, покрытое жирными пятнами.

Оставьте раствор в духовке на ночь, примерно на восемь-двенадцать часов.

По истечении времени вытрите пасту губкой или щеткой. По желанию, опрыскайте духовку уксусом, поскольку это создаст шипучую реакцию, которая поможет удалить любые остатки пятен.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании.

