Победительница "Холостяка" Надин рассказала о страданиях

Победительница романтического реалити "Холостяк 14" Надин Головчук неожиданно поделилась фото, которое наводит на мысль, что у Надин не все хорошо.
На своей странице в Instagram, Надин опубликовала фото, как гуляет по вечернему Киеве под легким снегом. По фото видно, что у Надин заплаканное лицо.
"А я дальше радуюсь мелочам, хотя на душе очень больно", - написала молодая женщина.
На фото рядом с победительницей телепроекта не было ее возлюбленного - Тарас Цимбалюка. Что означают эти эмоции девушки, пока неизвестно.
Ранее Надин опубликовала в соцсети фотографию с кольцом, которое ей подарил в финале Тарас, тем самым ознаменовав его выбор. Победительница отметила, что первой поделилась новостью с родителями.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
