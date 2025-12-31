Победительница "Холостяка" Надин рассказала о страданиях

Надин Головчук поделилась своим грустным фото.

https://glavred.info/starnews/pobeditelnica-holostyaka-nadin-rasskazala-o-stradaniyah-10728527.html Ссылка скопирована

Надин Головчук поделилась грустью / Коллаж Главред, фото Instagram/nadin.holovchuk

Кратко:

От чего грустит Головчук

Что она написала

Победительница романтического реалити "Холостяк 14" Надин Головчук неожиданно поделилась фото, которое наводит на мысль, что у Надин не все хорошо.

На своей странице в Instagram, Надин опубликовала фото, как гуляет по вечернему Киеве под легким снегом. По фото видно, что у Надин заплаканное лицо.

видео дня

"А я дальше радуюсь мелочам, хотя на душе очень больно", - написала молодая женщина.

Надин Головчук поделилась болью / Фото Instagram/nadin.holovchuk

На фото рядом с победительницей телепроекта не было ее возлюбленного - Тарас Цимбалюка. Что означают эти эмоции девушки, пока неизвестно.

Ранее Надин опубликовала в соцсети фотографию с кольцом, которое ей подарил в финале Тарас, тем самым ознаменовав его выбор. Победительница отметила, что первой поделилась новостью с родителями.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что Тарас Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе - в начале декабря он и Елена Тополя объявили о расставании после 12 лет вместе.

Ранее также Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились своими любимыми, ранее не публиковавшимися фотографиями 2025 года в преддверии нового года.

Вас также может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред