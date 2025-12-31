Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Победительница "Холостяка" Надин рассказала о страданиях

Алена Кюпели
31 декабря 2025, 18:32обновлено 31 декабря, 19:03
20
Надин Головчук поделилась своим грустным фото.
Надин Головчук поделилась грустью
Надин Головчук поделилась грустью / Коллаж Главред, фото Instagram/nadin.holovchuk

Кратко:

  • От чего грустит Головчук
  • Что она написала

Победительница романтического реалити "Холостяк 14" Надин Головчук неожиданно поделилась фото, которое наводит на мысль, что у Надин не все хорошо.

На своей странице в Instagram, Надин опубликовала фото, как гуляет по вечернему Киеве под легким снегом. По фото видно, что у Надин заплаканное лицо.

видео дня

"А я дальше радуюсь мелочам, хотя на душе очень больно", - написала молодая женщина.

Надин Головчук поделилась болью
Надин Головчук поделилась болью / Фото Instagram/nadin.holovchuk

На фото рядом с победительницей телепроекта не было ее возлюбленного - Тарас Цимбалюка. Что означают эти эмоции девушки, пока неизвестно.

Ранее Надин опубликовала в соцсети фотографию с кольцом, которое ей подарил в финале Тарас, тем самым ознаменовав его выбор. Победительница отметила, что первой поделилась новостью с родителями.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что Тарас Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе - в начале декабря он и Елена Тополя объявили о расставании после 12 лет вместе.

Ранее также Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились своими любимыми, ранее не публиковавшимися фотографиями 2025 года в преддверии нового года.

Вас также может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

19:30Фронт
Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

19:15Энергетика
"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

18:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Последние новости

19:36

Почти сутки без света - в Киеве могут ужесточить графики отключений, какая причина

19:35

Почему 1 января нельзя долго спать: какой церковный праздник

19:30

Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

19:15

Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

19:10

В Украине нет области – Донбасс: что хочет Путинмнение

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
18:42

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там былоВидео

18:33

"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

18:32

Победительница "Холостяка" Надин рассказала о страданиях

18:14

В огне НПЗ, терминалы и базы РФ: Силы обороны провели серию точных ударовВидео

Реклама
18:13

"ПОШТОРГ": как работает компания, какие товары предлагает и что нужно знать покупателю новости компании

18:00

Естественная красота: Екатерина Усик показала, как выглядит с утра без макияжа

17:45

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:28

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:21

Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

17:20

"Звучали оскорбления из-за национальности": В Польше группа нападавших жестоко избила украинца

16:57

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

16:27

"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

15:46

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

15:34

"Нож в сердце": близкий друг Каменских раскрыл истинное желание пары

Реклама
15:32

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится к лучшему: к кому идет счастье

14:57

Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

14:55

За день до Нового года цены рванули вверх: в Укране подорожали базовые продукты

14:52

Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

14:31

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

13:50

Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

13:49

В США весь 2025 год шла внутренняя война за Украину – NYT

13:46

Ирина Билык заинтриговала переменами: "Билык - это любовь"

13:15

Курс доллара в январе 2026: банкир ответил, ждать ли сюрпризов в начале года

13:13

"Мира нам всем": знаменитости поздравили читателей Главреда с Новым годом

12:54

Страны Европы могут разместить в Украине тысячи военных – подробности

12:41

Погодный удар под Новый год: Украину накрыли морозы, метели и сильный ветер

12:39

"Не захлебнитесь": Елена Мозговая дерзко приструнила хейтеров

12:35

Солнечные панели больше не нужны: новое устройство клеят прямо на стены

12:21

Путин отдал новый приказ по фронту: СМИ узнали, что должна сделать армия РФ

12:14

Два ангелочка: Михаил Поплавский впервые показал "секретных" внуков

12:07

Война РФ против Украины в январе пересечет историческую черту: в чем Путин превзойдет Гитлера

11:55

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

11:35

Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение

11:28

Гороскоп на завтра 1 января: Львам - сюрпризы, Стрельцам - приятная встреча

Реклама
11:26

69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка

11:18

Обращаться к гадалкам — тяжкий грех: священник объяснил, чем это чреватоВидео

11:12

Россиянам утерли нос: над городом в Донецкой области подняли украинский флаг

11:05

Никакой плесени и налета: "ленивый" способ делает душ идеально чистым за минутуВидео

11:03

Праздничная классика СССР: как выглядел новогодний стол практически в каждой семье

10:25

Европа настроена скептически: о чем предупреждали Зеленского перед встречей с Трампом

10:13

Слава Каминская показала подросшую дочь: как она выглядит

10:07

Новый год без переедания: эксперт назвала правила, которые спасут от набора веса

10:02

Лунный календарь стрижек на январь 2026

09:56

"Атака" как повод: РФ возобновила ультиматумы и заявления о капитуляции Украины - ISW

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять