  Культура

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Марина Иваненко
15 февраля 2026, 11:25
Советская промышленность десятилетиями копировала технику Запада. Факты, даты и примеры, которые разрушают ностальгию по "непревзойденным" разработкам.
Что СССР крал у других стран и выдавал за свое
Что СССР воровал у других стран и выдавал за свое / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Действительно ли в СССР было так много собственных изобретений
  • У кого СССР "воровал" идеи для изобретений

Ностальгия по"советскому качеству" и якобы уникальным отечественным разработкам до сих пор звучит в разговорах старшего поколения. Однако за фасадом индустриальной мощи СССР скрывается неудобная правда: с момента своего основания и до распада государство систематически копировало чужие технологии, дизайн и готовые производственные решения.

То, что пропаганда подавала как триумф инженерной мысли, на практике часто оказывалось устаревшими копиями западной техники — нередко почти дословно воспроизведенными. Главред расскажет более подробно.

видео дня

Миф о "передовой науке"

Как рассказывают на канале "Историк", советская идеология десятилетиями убеждала граждан, что СССР является одной из самых развитых научно-технических держав мира. На самом же деле покупали только то, что невозможно было украсть или скопировать — например, крупные промышленные заводы.

Зато бытовая техника, которая попадала на полки магазинов, в основном была копией зарубежных аналогов, появившихся на Западе на 10–20 лет раньше.

Когда "вдохновение" было слишком очевидным

Подробное сравнение советских товаров с западными прототипами оставляет мало места для сомнений.

Пылесос "Москва"

Выпуск начался в 1954 году, но сам прибор был практически полной копией американского Lewyt Model 40, представленного еще в 1947-м. Была скопирована даже форма корпуса.

Бытовая техника: копия за копией

Похожая судьба постигла и мелкие электроприборы:

  • Утюг УТ-1000 (1989 год) — копия нидерландского Philips Valita HD1120, доступного в Европе с 1971 года. Единственная "инновация" — другой цвет регулятора температуры.
  • Фен "Лилия" (1972 год) — повторение немецкого Braun HDL 231 (1964). В советской версии изменили только кнопку выключателя.
  • Электробритва "Микма-101" (1980 год) — фактический клон Braun Sixtant SM 31, появившейся в ФРГ еще в 1962 году.

Видео о том, что именно СССР воровал у других стран и выдавал за свое, можно посмотреть здесь:

Копировали даже электронику

Даже в более сложных устройствах СССР не гнушался прямыми заимствованиями.

"Электроника МК-85" — программируемый калькулятор, представленный в 1985 году, был копией японского Casio FX-700P (1983). В то же время советская промышленность не смогла воспроизвести оригинальное качество: часть разъемов и функций в "отечественной" версии отсутствовала.

Военные и туристические товары — не исключение

Даже в этих сферах оригинальность была условной:

  • Бинокль Б8×30 (1947 год) — копия немецкой модели 1920 года.
  • Туристический примус "Шмель-1" (1981 год) — повторение австрийского Phoebus 625, популярного на Западе с 1970-х.

Что на самом деле стояло за "мощью"

Тысячи подобных примеров демонстрируют: значительная часть промышленной мощи СССР держалась на системном копировании технологий "загнивающего Запада". Пока пропаганда говорила об уникальности советских достижений, граждане пользовались морально устаревшими версиями товаров, которые в оригинале создавались для комфорта жителей капиталистических стран.

История советской промышленности — это не история прорывов, а история запоздалого копирования, которое десятилетиями выдавали за большие победы.

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
