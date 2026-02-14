Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

Некоторые очень популярные растения могут навредить детям и питомцам.

https://glavred.info/sad-ogorod/krasivye-no-smertelno-yadovitye-kakie-rasteniya-luchshe-ne-sazhat-na-uchastke-10740776.html Ссылка скопирована

Рододендрон, тис, олеандр лучше не сажать во дворе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что нельзя сажать во дворе частного дома

Какие растения могут стоит жизни детям и животным

Далеко не каждое растение, которое красиво выглядит на картинке или у соседей, стоит высаживать во дворе собственного дома. Некоторые деревья и кустарники могут быть токсичными и представляют угрозу для детей и домашних животных. Таким образом, прежде чем озеленять территорию, важно учитывать не только эстетику, но и возможные последствия.

Если вы не знаете, что посадить в тени или возле забора, читайте материал: Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники.

видео дня

Какие растения лучше не сажать на участке

Олеандр. Этот красивый декоративный кустарник популярен в теплом климате, но его листья и цветы содержат токсичные вещества, которые могут вызывать боли в животе, слюнотечение или смерть. Один лист может быть смертельным для маленького ребенка, пишет House Beautiful.

Борщевик Сосновского. Это растение, принадлежащее к семейству морковных или петрушки, может достигать 4,5–6 метров в высоту, его листья — до 1,5 метров в ширину, стебли — толстые, а цветы — белые, зонтиковидные. Этот инвазивный вид содержит в своем соке фуранокумарины. При контакте с кожей и воздействии солнечного света он вызывает сильное воспаление кожи и болезненные волдыри. Волдыри могут сохраняться в течение нескольких месяцев и вызывать длительную чувствительность к солнечному свету.

Наперстянка. Популярное растение для деревенских садов, но все части растения содержат несколько сердечных гликозидов, включая дигоксин и дигитоксин. Употребление этого растения в пищу может быть смертельно опасным для людей и столь же опасным для домашних животных, приводя к сердечной недостаточности или смерти.

Паслен. Это растение может быть прямостоячим или вьющимся, с пурпурными колокольчатыми или белыми или пурпурными звездчатыми цветками. Плоды темно-пурпурно-черные или красные, в зависимости от вида паслена. Все части любого паслена ядовиты. Наибольшую опасность представляют ягоды, поскольку любопытные дети или домашние животные могут их съесть. Контакт с растением также может вызвать дерматит у людей с чувствительной кожей.

Омела. Она содержит форатоксин, который токсичен при употреблении в пищу любой части этого растения. Чай, приготовленный из этого растения или его ягод, также ядовит. У домашних животных, проглотивших любую часть этого растения, может наблюдаться рвота, затруднение дыхания или учащенное сердцебиение.

Рододендрон и азалия. Оба этих распространенных декоративных садовых кустарника, принадлежащие к одному роду, содержат токсичные токсины, которые могут вызывать рвоту, повышенное слюноотделение, кому или даже смерть как у людей, так и у домашних животных.

Азалии часто дарят и как комнатные растения, поэтому следует с осторожностью размещать их в помещении.

Каладиум. Это растение в форме сердца, также известное как слоновье ухо, используется как в помещении, так и на открытом воздухе. Однако оно содержит нерастворимые оксалаты кальция, которые вызывают раздражение полости рта, отек рта, языка и губ, а также рвоту у домашних животных. Оно также токсично и для людей.

Ландыш. Это красивое растение с блестящими зелеными листьями и колосовидными соцветиями крошечных белых цветков содержит карденолиды. Все части растения могут вызывать раздражение или даже смерть у людей и домашних животных, приводя к рвоте, нарушениям сердечного ритма или летальному исходу.

Нарциссы и родственные им растения, такие как кливия и амариллис, содержат ликорин, который может вызывать рвоту, слюнотечение, судороги и нарушение сердечного ритма как у людей, так и у домашних животных. Наибольшая концентрация токсинов содержится в луковицах. Будьте осторожны при посадке нарциссов в саду или размещении небольших горшечных нарциссов в помещении.

Осенний крокус. Эт красивое растение содержит колхицин и другие алкалоиды, токсичные для людей и животных, вызывающие раздражение слизистой оболочки полости рта, рвоту, шок и повреждение органов.

Тис. Этот кустарник часто используется в ландшафтном дизайне. Он очень красив благодаря своим блестящим вечнозеленым иголкам и ярко-красным ягодам. Однако он содержит токсины во всех частях растения, вызывая у животных мышечные судороги или внезапную смерть, а у людей — затруднение дыхания, головокружение и судороги.

Ранее Главред писал, что, согласно народным поверьям, некоторые деревья могут накликать беду. В то же время есть деревья и кустарники с положительной энергетикой - они точно принесут гармонию в семью. Детальнее читайте в материале: Несут скорую смерть, болезни и одиночество: какие деревья нельзя садить возле дома.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: House Beautiful House Beautiful — это американское издание о дизайне интерьеров, декоре дома и стиле жизни. Оно существует более века и считается одним из ведущих ресурсов в своей сфере. Первый номер был опубликован в 1896 году, а сегодня журнал считается старейшим в жанре "shelter magazine" (журналы о доме и дизайне), который до сих пор выходит. Издание публикуется компанией Hearst Magazines, частью крупной американской медиагруппы Hearst. В журнале можно найти идеи по декору, дизайну, обзоры интерьеров и трендов, а также вдохновляющие фотогалереи и рекомендации экспертов. Контент ориентирован на широкую аудиторию — от домовладельцев до энтузиастов дизайна и тех, кто просто хочет улучшить своё жилое пространство.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред