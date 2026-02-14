Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

Анна Ярославская
14 февраля 2026, 15:59
19
Некоторые очень популярные растения могут навредить детям и питомцам.
Рододендрон, тис, олеандр
Рододендрон, тис, олеандр лучше не сажать во дворе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что нельзя сажать во дворе частного дома
  • Какие растения могут стоит жизни детям и животным

Далеко не каждое растение, которое красиво выглядит на картинке или у соседей, стоит высаживать во дворе собственного дома. Некоторые деревья и кустарники могут быть токсичными и представляют угрозу для детей и домашних животных. Таким образом, прежде чем озеленять территорию, важно учитывать не только эстетику, но и возможные последствия.

Если вы не знаете, что посадить в тени или возле забора, читайте материал: Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники.

видео дня

Какие растения лучше не сажать на участке

Олеандр. Этот красивый декоративный кустарник популярен в теплом климате, но его листья и цветы содержат токсичные вещества, которые могут вызывать боли в животе, слюнотечение или смерть. Один лист может быть смертельным для маленького ребенка, пишет House Beautiful.

Борщевик Сосновского. Это растение, принадлежащее к семейству морковных или петрушки, может достигать 4,5–6 метров в высоту, его листья — до 1,5 метров в ширину, стебли — толстые, а цветы — белые, зонтиковидные. Этот инвазивный вид содержит в своем соке фуранокумарины. При контакте с кожей и воздействии солнечного света он вызывает сильное воспаление кожи и болезненные волдыри. Волдыри могут сохраняться в течение нескольких месяцев и вызывать длительную чувствительность к солнечному свету.

Наперстянка. Популярное растение для деревенских садов, но все части растения содержат несколько сердечных гликозидов, включая дигоксин и дигитоксин. Употребление этого растения в пищу может быть смертельно опасным для людей и столь же опасным для домашних животных, приводя к сердечной недостаточности или смерти.

Паслен. Это растение может быть прямостоячим или вьющимся, с пурпурными колокольчатыми или белыми или пурпурными звездчатыми цветками. Плоды темно-пурпурно-черные или красные, в зависимости от вида паслена. Все части любого паслена ядовиты. Наибольшую опасность представляют ягоды, поскольку любопытные дети или домашние животные могут их съесть. Контакт с растением также может вызвать дерматит у людей с чувствительной кожей.

Омела. Она содержит форатоксин, который токсичен при употреблении в пищу любой части этого растения. Чай, приготовленный из этого растения или его ягод, также ядовит. У домашних животных, проглотивших любую часть этого растения, может наблюдаться рвота, затруднение дыхания или учащенное сердцебиение.

Рододендрон и азалия. Оба этих распространенных декоративных садовых кустарника, принадлежащие к одному роду, содержат токсичные токсины, которые могут вызывать рвоту, повышенное слюноотделение, кому или даже смерть как у людей, так и у домашних животных.

Азалии часто дарят и как комнатные растения, поэтому следует с осторожностью размещать их в помещении.

Каладиум. Это растение в форме сердца, также известное как слоновье ухо, используется как в помещении, так и на открытом воздухе. Однако оно содержит нерастворимые оксалаты кальция, которые вызывают раздражение полости рта, отек рта, языка и губ, а также рвоту у домашних животных. Оно также токсично и для людей.

Ландыш. Это красивое растение с блестящими зелеными листьями и колосовидными соцветиями крошечных белых цветков содержит карденолиды. Все части растения могут вызывать раздражение или даже смерть у людей и домашних животных, приводя к рвоте, нарушениям сердечного ритма или летальному исходу.

Нарциссы и родственные им растения, такие как кливия и амариллис, содержат ликорин, который может вызывать рвоту, слюнотечение, судороги и нарушение сердечного ритма как у людей, так и у домашних животных. Наибольшая концентрация токсинов содержится в луковицах. Будьте осторожны при посадке нарциссов в саду или размещении небольших горшечных нарциссов в помещении.

Осенний крокус. Эт красивое растение содержит колхицин и другие алкалоиды, токсичные для людей и животных, вызывающие раздражение слизистой оболочки полости рта, рвоту, шок и повреждение органов.

Тис. Этот кустарник часто используется в ландшафтном дизайне. Он очень красив благодаря своим блестящим вечнозеленым иголкам и ярко-красным ягодам. Однако он содержит токсины во всех частях растения, вызывая у животных мышечные судороги или внезапную смерть, а у людей — затруднение дыхания, головокружение и судороги.

Ранее Главред писал, что, согласно народным поверьям, некоторые деревья могут накликать беду. В то же время есть деревья и кустарники с положительной энергетикой - они точно принесут гармонию в семью. Детальнее читайте в материале: Несут скорую смерть, болезни и одиночество: какие деревья нельзя садить возле дома.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: House Beautiful

House Beautiful — это американское издание о дизайне интерьеров, декоре дома и стиле жизни. Оно существует более века и считается одним из ведущих ресурсов в своей сфере.

Первый номер был опубликован в 1896 году, а сегодня журнал считается старейшим в жанре "shelter magazine" (журналы о доме и дизайне), который до сих пор выходит.

Издание публикуется компанией Hearst Magazines, частью крупной американской медиагруппы Hearst.

В журнале можно найти идеи по декору, дизайну, обзоры интерьеров и трендов, а также вдохновляющие фотогалереи и рекомендации экспертов.

Контент ориентирован на широкую аудиторию — от домовладельцев до энтузиастов дизайна и тех, кто просто хочет улучшить своё жилое пространство.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

16:27Синоптик
"Путин - раб войны": Зеленский рассказал об алгоритме окончания войны

"Путин - раб войны": Зеленский рассказал об алгоритме окончания войны

14:57Украина
"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФ

"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФ

14:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Последние новости

16:44

Родила в 50 и соблазнила императора в 70: раскрыт главный секрет княгини Ольги

16:36

Избавилась от длинных волос: поп-дива Бейонсе радикально сменила имидж

16:27

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

16:00

Без наркоза и не лучшая в мире: какой была медицина в СССР на самом деле

15:59

"Это конец России": раскрыт сценарий сокрушительного удара по режиму Путина

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
15:59

Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

15:44

"Виделись в машине": Елена Тополя впервые рассказала о встрече со своим шантажистом

15:34

"Думает, как отрастить живот, а не армию": Зеленский жестко высмеял ОрбанаВидео

15:25

"Не думала, что в 50 лет": Могилевская сделала мужу трогательное признание

Реклама
15:07

Популярный украинский певец сообщил о трагедии в семье

15:04

Почему Скорпион — мечта Рака, а Водолей — испытание: лучшие и худшие совместимости

14:58

Почему батареи греют, а в комнате холодно: раскрыта самая главная ошибка

14:57

"Путин - раб войны": Зеленский рассказал об алгоритме окончания войныВидео

14:36

В Украине празднуют Рождество по новому стилю, а Пасху — нет: в чем причина

14:07

Цены на цветы взлетели: где в Украине самые дорогие розы в День влюбленных

14:00

"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФВидео

13:43

"Я плачу": украинская актриса резко похудела и раскрыла свой новый вес

13:18

"Укусил Дима Коляденко": Монатик изменился до неузнаваемостиВидео

13:04

Почему 15 февраля нельзя никому давать обещаний: какой церковный праздник

13:02

ВСУ нанесли сокрушительные удары по важным объектам РФ: детали мощных "прилетов"

Реклама
12:51

Новая волна морозов атакует Полтавщину: когда будет резкое изменение погоды

12:46

Дом будет выглядеть на миллион: какие цвета делают интерьер дороже

12:22

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

11:59

В Сенате потребовали передать ВСУ ракеты Tomahawk и назвали цели в РФ для ударов

11:54

НДС для ФЛП: МВФ смягчил требования кредитной программы для Украины

11:52

"Поздно переобулась": сбежавшая Maruv запела на украинском

11:50

В США сомневаются в серьезности намерений России по окончанию войны

10:59

Спецназовцы освободили из российского плена украинского офицера - детали

10:55

Когда и как пересаживать спатифиллум, чтобы он снова зацвёл

10:44

"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

10:32

"Постеснялась": беременная Гросу скрыла от Ирины Билык важную информацию

10:21

В Украине землетрясения могут повторяться месяцами: когда активность остановится

10:00

"Без смысла - это мусор": KHAYAT признался, почему не хочет feat с Адель, и раскрыл главную мечтуВидео

09:47

Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

09:32

Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

09:31

Идеальная пара для Близнецов: кто подходит им на 100%, а кто - разобьет сердце

08:52

ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

08:28

Война в Украине может закончиться после одного звонка Путину - Витакер

08:18

Быстрая шарлотка с яблоками: домашний десерт как из кафе

08:12

Камалия прижалась к загадочному мужчине и заговорила о любви

Реклама
08:10

Бубка и Борзов: подводные камни увольнения из МОКмнение

08:10

Что на самом деле сделал Гераскевич для Украины и мирамнение

07:42

Удар был смертельным: Россия атаковала Украину, есть жертва и пострадавшиеФото

06:10

Главный аксессуар сезона: что в тренде в 2026 году

05:57

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

05:23

Очень вкусная закуска, когда мало времени: рецепт куриного рулета в вафле

05:02

"Как не целоваться": Остапчук вывез жену в Барселону на День влюбленных

04:41

Хрущевки, чешки, сталинки: в каких квартирах времен СССР лучшая планировка

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

03:48

Лучшие фильмы 2025 года: самые громкие релизы, которые уже вышли

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять