Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

Анна Косик
14 февраля 2026, 09:32
1253
Вопрос территорий беспокоит Путина меньше, чем другой важный пункт переговоров.
Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс
Почему Россия тормозит переговоры / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, kremlin.ru

Что сообщили аналитики:

  • Путину не так важны территории, как лишение Украины гарантий безопасности
  • Кремль скрывает свое нежелание идти на уступки в переговорах
  • РФ все еще хочет реализовать военные цели Путина

Отказ кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина от гарантий безопасности Украине является большим препятствием на пути к заключению мирного соглашения, чем позиция Киева по территориям.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). Кремль прилагает усилия, чтобы изобразить Украину как главное препятствие и скрыть собственное нежелание идти на уступки.

видео дня

Кроме того, представители РФ постоянно тормозят и затягивают переговорный процесс, чтобы параллельно удвоить усилия по достижению первоначальных военных целей Путина, среди которых:

  • полный вывод ВСУ с территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;
  • отказ Киева от стремления к членству в НАТО и обязательства по нейтралитету;
  • демилитаризация и денацификация Украины;
  • международное признание незаконных аннексий РФ четырех украинских областей и Крыма в международных соглашениях;
  • отмена всех западных санкций против России.

По какому сценарию может закончиться война в Украине

Главред писал, что по словам члена парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, переговорный процесс может открыть для Украины возможность в марте-апреле завершить войну на нынешней линии фронта без необходимости вывода украинских подразделений из Донецкой области.

Он отметил, что сам факт проведения переговоров с участием трех сторон, а в перспективе - и с привлечением европейских партнеров, свидетельствует об осознании Россией того, что война фактически зашла в тупик.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал , что США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе. Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях - впервые в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Украина, США и страна-агрессор Россия готовятся к очередному раунду переговоров в Женеве, который будет проходить в течение двух дней уже на следующей неделе.

Накануне СМИ писали, что Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из мирных переговоров по Украине. Решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

10:44Украина
Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

09:32Война
ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

08:52Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Последние новости

10:44

"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

10:32

"Постеснялась": беременная Гросу скрыла от Ирины Билык важную информацию

10:21

В Украине землетрясения могут повторяться месяцами: когда активность остановится

10:00

"Без смысла - это мусор": KHAYAT признался, почему не хочет feat с Адель, и раскрыл главную мечтуВидео

09:47

Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
09:32

Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

09:31

Идеальная пара для Близнецов: кто подходит им на 100%, а кто - разобьет сердце

08:52

ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

08:28

Война в Украине может закончиться после одного звонка Путину - Витакер

Реклама
08:18

Быстрая шарлотка с яблоками: домашний десерт как из кафе

08:12

Камалия прижалась к загадочному мужчине и заговорила о любви

08:10

Бубка и Борзов: подводные камни увольнения из МОКмнение

08:10

Что на самом деле сделал Гераскевич для Украины и мирамнение

07:42

Удар был смертельным: Россия атаковала Украину, есть жертва и пострадавшиеФото

06:10

Главный аксессуар сезона: что в тренде в 2026 году

05:57

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

05:23

Очень вкусная закуска, когда мало времени: рецепт куриного рулета в вафле

05:02

"Как не целоваться": Остапчук вывез жену в Барселону на День влюбленных

04:41

Хрущевки, чешки, сталинки: в каких квартирах времен СССР лучшая планировка

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Реклама
03:48

Лучшие фильмы 2025 года: самые громкие релизы, которые уже вышли

03:32

Страсть, верность и контроль: астролог раскрыла правду о том, какие Скорпионы в любви

02:50

Земля входит в эру разрушительных климатических потрясений: пугающий прогноз

01:41

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

00:27

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

13 февраля, пятница
23:43

Отключение электроэнергии 14 февраля в Украине: предупреждение о новых графиках

23:19

Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

23:10

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

23:03

Почему "трясет" именно Полтавщину: эксперт назвал причину частых землетрясений

22:45

США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

22:42

Салат всего из трех ингредиентов: бомбический рецептВидео

22:25

Референдум и встреча с Путиным: Зеленский назвал решающую дату для Украины

22:12

Агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине – эксперт

22:05

Как распознать действительно умного человека: его выдают 5 признаков

21:41

Джастин Трюдо приобрел любовное гнездышко для Кэти Перри

21:13

В Киеве экстренно меняют формат обучения в школах и детсадах: что нужно знать

21:08

Украинцев будут отучать пить: в Кабмине рассказали о плане на 3 года

21:06

Жена Виктора Павлика решила отказаться от фамилии

20:47

"Трогательный момент": вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта

20:45

"Зеленскому придется действовать": громкое заявление Трампа о завершении войны

Реклама
20:27

350 землетрясений произошло в Украине за 3 года: связано ли это с войной

20:15

Как будут отключать свет в Ровно 14 февраля: новый график для Ровенской области

20:00

Цель определена: РФ готовит ракетный удар по Украине, названы сроки

19:47

Уборка вашего жилья уже никогда не будет прежней: топ-5 правил идеального клининга

19:42

"Движется со скоростью улитки": Рютте высмеял армию Путина

19:10

Почему Трамп до весны не выйдет из мирных переговоровмнение

18:59

"Это недопустимо!": ПриватБанк блокирует счета военных

18:55

"Штаты могут влупить": прогноз мощного удара США, который опрокинет РФ

18:44

"Гонка оказалась нервной": украинец впервые в истории стал чемпионом "Формулы-4"Видео

18:41

"Тепла уже не увидят": тревожный прогноз отключения батарей в Киеве

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять