Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

Что сообщили аналитики:
- Путину не так важны территории, как лишение Украины гарантий безопасности
- Кремль скрывает свое нежелание идти на уступки в переговорах
- РФ все еще хочет реализовать военные цели Путина
Отказ кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина от гарантий безопасности Украине является большим препятствием на пути к заключению мирного соглашения, чем позиция Киева по территориям.
Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). Кремль прилагает усилия, чтобы изобразить Украину как главное препятствие и скрыть собственное нежелание идти на уступки.
Кроме того, представители РФ постоянно тормозят и затягивают переговорный процесс, чтобы параллельно удвоить усилия по достижению первоначальных военных целей Путина, среди которых:
- полный вывод ВСУ с территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;
- отказ Киева от стремления к членству в НАТО и обязательства по нейтралитету;
- демилитаризация и денацификация Украины;
- международное признание незаконных аннексий РФ четырех украинских областей и Крыма в международных соглашениях;
- отмена всех западных санкций против России.
По какому сценарию может закончиться война в Украине
Главред писал, что по словам члена парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, переговорный процесс может открыть для Украины возможность в марте-апреле завершить войну на нынешней линии фронта без необходимости вывода украинских подразделений из Донецкой области.
Он отметил, что сам факт проведения переговоров с участием трех сторон, а в перспективе - и с привлечением европейских партнеров, свидетельствует об осознании Россией того, что война фактически зашла в тупик.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал , что США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе. Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях - впервые в истории Украины.
Ранее сообщалось, что Украина, США и страна-агрессор Россия готовятся к очередному раунду переговоров в Женеве, который будет проходить в течение двух дней уже на следующей неделе.
Накануне СМИ писали, что Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из мирных переговоров по Украине. Решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.
Читайте также:
- Удар был смертельным: Россия атаковала Украину, есть жертва и пострадавшие
- Война в Украине может закончиться после одного звонка Путину - Витакер
- ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред