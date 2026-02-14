Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

Вопрос территорий беспокоит Путина меньше, чем другой важный пункт переговоров.

https://glavred.info/war/vazhnee-territoriy-isw-obyasnil-pochemu-rossiya-blokiruet-mirnyy-process-10740689.html Ссылка скопирована

Почему Россия тормозит переговоры / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, kremlin.ru

Что сообщили аналитики:

Путину не так важны территории, как лишение Украины гарантий безопасности

Кремль скрывает свое нежелание идти на уступки в переговорах

РФ все еще хочет реализовать военные цели Путина

Отказ кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина от гарантий безопасности Украине является большим препятствием на пути к заключению мирного соглашения, чем позиция Киева по территориям.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). Кремль прилагает усилия, чтобы изобразить Украину как главное препятствие и скрыть собственное нежелание идти на уступки.

видео дня

Кроме того, представители РФ постоянно тормозят и затягивают переговорный процесс, чтобы параллельно удвоить усилия по достижению первоначальных военных целей Путина, среди которых:

полный вывод ВСУ с территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;

отказ Киева от стремления к членству в НАТО и обязательства по нейтралитету;

демилитаризация и денацификация Украины;

международное признание незаконных аннексий РФ четырех украинских областей и Крыма в международных соглашениях;

отмена всех западных санкций против России.

По какому сценарию может закончиться война в Украине

Главред писал, что по словам члена парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, переговорный процесс может открыть для Украины возможность в марте-апреле завершить войну на нынешней линии фронта без необходимости вывода украинских подразделений из Донецкой области.

Он отметил, что сам факт проведения переговоров с участием трех сторон, а в перспективе - и с привлечением европейских партнеров, свидетельствует об осознании Россией того, что война фактически зашла в тупик.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал , что США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе. Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях - впервые в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Украина, США и страна-агрессор Россия готовятся к очередному раунду переговоров в Женеве, который будет проходить в течение двух дней уже на следующей неделе.

Накануне СМИ писали, что Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из мирных переговоров по Украине. Решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред