Почему "трясет" именно Полтавщину: эксперт назвал причину частых землетрясений

Вы узнаете:

Почему Полтавская область в эпицентре землетрясений

Стоит ли опасаться другим регионам

В Полтавской области в последнее время фиксируют довольно активные землетрясения. На это есть веская причина.

В интервью Главреду доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины (НАНУ) Дмитрий Гринь рассказал, с чем это связано и стоит ли опасаться другим областям.

По его словам, прежде всего причина в том, что в этом месте накопилась энергия сжатия в пределах Украинского кристаллического щита — древнего фундамента земной коры.

"В определенный момент эта накопленная энергия высвобождается, и происходит так называемая разрядка (разгрузка) в виде землетрясения.Сегодня это может быть один участок Полтавской области, впоследствии — другой. Затем активность может сместиться в другой регион — например, в сторону Кривого Рога или Крыма. Это естественные процессы перераспределения напряжений в земной коре", - пояснил эксперт.

Возникновение землетрясений после постоянных обстрелов со стороны России может выглядеть как определенная закономерность, но это не связано, уверяет эксперт.

"В Полтавской области расположены крупные месторождения, в частности нефте- и газодобывающие объекты, которые находятся под постоянными атаками "шахедов" и баллистики.Логично может появиться предположение, что такие удары каким-то образом влияют на сейсмическую активность. Но на самом деле научных оснований утверждать о таком влиянии нет. Это, скорее всего, совпадение во времени", - подытожил эксперт.

Землетрясения в Украине - новости по теме

В Украине произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Подземные толчки ощутили сразу в нескольких регионах. Отмечается, что эпицентр находился на глубине 10 км в Азовском море. Толчки были зафиксированы в 78 км к северо-западу от Керчи и в 35 км к северо-западу от Щолкино.

Как писал Главред, 28 октября в Украине произошло землетрясение в Днестровском районе Черновицкой области. Землетрясение было магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера). Оно произошло на глубине 3 км.

29 сентября во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.

О персоне: Дмитрий Гринь Дмитрий Николаевич Гринь — украинский ученый-сейсмолог, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины (НАНУ). Один из ведущих украинских экспертов по землетрясениям и сейсмической активности, регулярно комментирует для СМИ природные причины землетрясений в Украине и соседних регионах, сейсмические риски для различных областей Украины, влияние человеческой деятельности и взрывов на сейсмичность.

