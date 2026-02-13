Почему "трясет" именно Полтавщину: эксперт назвал причину частых землетрясений

Вы узнаете:
В Полтавской области в последнее время фиксируют довольно активные землетрясения. На это есть веская причина.
В интервью Главреду доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины (НАНУ) Дмитрий Гринь рассказал, с чем это связано и стоит ли опасаться другим областям.
По его словам, прежде всего причина в том, что в этом месте накопилась энергия сжатия в пределах Украинского кристаллического щита — древнего фундамента земной коры.
"В определенный момент эта накопленная энергия высвобождается, и происходит так называемая разрядка (разгрузка) в виде землетрясения.Сегодня это может быть один участок Полтавской области, впоследствии — другой. Затем активность может сместиться в другой регион — например, в сторону Кривого Рога или Крыма. Это естественные процессы перераспределения напряжений в земной коре", - пояснил эксперт.
Возникновение землетрясений после постоянных обстрелов со стороны России может выглядеть как определенная закономерность, но это не связано, уверяет эксперт.
"В Полтавской области расположены крупные месторождения, в частности нефте- и газодобывающие объекты, которые находятся под постоянными атаками "шахедов" и баллистики.Логично может появиться предположение, что такие удары каким-то образом влияют на сейсмическую активность. Но на самом деле научных оснований утверждать о таком влиянии нет. Это, скорее всего, совпадение во времени", - подытожил эксперт.
О персоне: Дмитрий Гринь
Дмитрий Николаевич Гринь — украинский ученый-сейсмолог, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины (НАНУ).
Один из ведущих украинских экспертов по землетрясениям и сейсмической активности, регулярно комментирует для СМИ природные причины землетрясений в Украине и соседних регионах, сейсмические риски для различных областей Украины, влияние человеческой деятельности и взрывов на сейсмичность.
