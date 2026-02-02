Сразу несколько регионов сотрясало: в Украине произошло сильное землетрясение

Эпицентр землетрясения обнаружили в Азовском море вблизи Крыма.

Что известно:

В Украине произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в Азовском море

Землетрясение произошло магнитудой 4,8 балла

В Украине произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Подземные толчки ощущались сразу в нескольких регионах. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр находился на глубине 10 км в Азовском море. Толчки были зафиксированы в 78 км к северо-западу от Керчи и в 35 км к северо-западу от Щелкино.

Главный центр специализированного контроля по шкале Рихтера оценивает землетрясение в 5,1 балла. Такая сила делает его заметным для людей в домах. Могут даже качаться люстры, посуда. В то же время серьезных разрушений не ожидается.

Эти подземные толчки ощутили жители Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Землетрясение может разрушить Крымский мост: мнение эксперта

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики имени С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь рассказал, что большая часть ощутимых на территории Украины землетрясений поступает из Вранчанской зоны (Румыния).

Во время мощных толчков с эпицентром в этом районе первые сейсмические волны достигают Киева примерно за две минуты, а самые разрушительные - за пять. Серьезную угрозу также представляют Крым и акватория Черного моря. Землетрясение в этом регионе в 1927 году привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам. По словам Гриня, с тех пор прошло почти сто лет - а это типичный временной интервал для повторения сильных сейсмических событий в этом районе.

Грынь добавил, что если в Крыму произойдет землетрясение силой 7-8 баллов, Керченский мост может быть разрушен, поскольку построен на геологически нестабильной территории с разломами и грязевыми вулканами.

Землетрясение в Украине - последние новости

Как писал Главред, 28 октября в Украине произошло землетрясение в Днестровском районе Черновицкой области. Землетрясение было магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера). Оно произошло на глубине 3 км.

29 сентября во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.

В мае в Одесской области ощутили землетрясение. Его магнитуда составила 4,6.

