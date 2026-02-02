Укр
Как спасти продукты во время отключений света: секретный трюк от Клопотенко

Инна Ковенько
2 февраля 2026, 12:18
100
Евгений Клопотенко советует простые, но действенные способы сохранить продукты без холодильника.
Как спасти продукты во время отключений света: секретный трюк от Клопотенко
Как сохранить продукты без холодильника/ Коллаж: Главред, фото: Евгений Клопотенко, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сохранить продукты без холодильника
  • Как сохранить мясо без холодильника
  • Как хранить овощи без света

В условиях длительных отключений электроэнергии украинцы все чаще сталкиваются с проблемой хранения продуктов без холодильника. Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился практическими советами, которые помогут сохранить продукты в случае длительных отключений света.

В своем Instagram он опубликовал простую инструкцию для хранения размороженного мяса и овощей.

Как сохранить мясо без холодильника

По словам Клопотенко, самый простой способ спасти курятину - использовать обычную поваренную соль. Для этого достаточно растворить 30 граммов соли в воде и погрузить мясо в этот раствор. Такой метод позволяет хранить продукт в течение двух-трех дней без риска порчи.

"Соль - это натуральный природный консервант. Во-первых, она сделает курицу плотнее и вкуснее, а во-вторых, такое легкое засоление продлевает срок хранения. Если у нас есть свет только 4 часа в день, возьмите и засолите. Она не пропадет, с ней ничего не будет. Просто будет засолена несколько дней, а потом, когда дадут свет, приготовите", - говорится в сообщении.

Как хранить овощи без света

Чтобы сохранить овощи, ресторатор советует приготовить специальный раствор из горячей воды, уксуса и соли. Залитые таким раствором перец или огурцы останутся вкусными в течение как минимум трех-четырех недель. "По вкусу это будет как свежие овощи, но сохраненные благодаря горячей воде, уксусу и соли", - пояснил он.

В конце он добавил, что самый надежный способ - это традиционная консервация, которую стоит делать еще летом. В то же время повар отметил, что далеко не все были готовы к зимним отключениям электроэнергии.

О персоне: Евгений Клопотенко

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

