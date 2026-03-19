День весеннего равноденствия 20 марта: что обязательно нужно сделать в этот день

День весеннего равноденствия - это не только астрономическое явление.

https://glavred.info/holidays/den-vesennego-ravnodenstviya-20-marta-chto-obyazatelno-nuzhno-sdelat-v-etot-den-10750178.html Ссылка скопирована

День весеннего равноденствия 20 марта / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Что означает день весеннего равноденствия

Что можно и нельзя делать в этот день

Каждую весну наступает особенный момент — день весеннего равноденствия, когда день и ночь становятся практически равными. В 2026 году это событие приходится на 20 марта и считается началом астрономической весны.

Этот день издавна окружен традициями и народными поверьями. Мы расскажем, что означает весеннее равноденствие, какие существуют приметы и что принято делать в этот период.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Когда день весеннего равноденствия в 2026 году

В 2026 году весеннее равноденствие 20 марта. Именно в этот момент Солнце пересекает небесный экватор, и продолжительность дня и ночи становится почти одинаковой.

После этой даты световой день начинает увеличиваться, а природа окончательно пробуждается после зимы.

Что означает день весеннего равноденствия

С древних времен этот день символизировал обновление, баланс и начало новой жизни.

Во многих культурах день весеннего равноденствия считался точкой перехода от зимы к весне, временем очищения и подготовки к новому сезону.

Традиции на весеннее равноденствие

Существует множество обычаев, связанных с этим днем. Некоторые из них актуальны и сегодня.

Чаще всего в этот день:

убирают дом и избавляются от старых вещей

проветривают жилье, впуская свежую энергию

проводят время на природе

начинают новые дела и проекты

Считается, что все начатое в этот день будет развиваться успешно.

Народные приметы на 20 марта

С весенним равноденствием связано немало народных примет.

Наши предки внимательно наблюдали за погодой, чтобы предсказать будущий урожай и характер весны.

Самые известные приметы:

если день солнечный — весна будет теплой

пасмурная погода — к затяжным холодам

сильный ветер — к переменчивой погоде

птицы активно возвращаются — к скорому потеплению

Также считалось, что в этот день нельзя ссориться, чтобы не притянуть негатив на весь год.

Что нельзя делать в день равноденствия

Существует и ряд запретов. В этот день не рекомендуется:

конфликтовать и выяснять отношения

начинать дела с плохим настроением

игнорировать уборку и порядок в доме

Считается, что негативные эмоции в этот период могут повлиять на будущее.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред