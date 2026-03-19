День весеннего равноденствия 20 марта: что обязательно нужно сделать в этот день

Вы узнаете:
- Что означает день весеннего равноденствия
- Что можно и нельзя делать в этот день
Каждую весну наступает особенный момент — день весеннего равноденствия, когда день и ночь становятся практически равными. В 2026 году это событие приходится на 20 марта и считается началом астрономической весны.
Этот день издавна окружен традициями и народными поверьями. Мы расскажем, что означает весеннее равноденствие, какие существуют приметы и что принято делать в этот период.
Когда день весеннего равноденствия в 2026 году
В 2026 году весеннее равноденствие 20 марта. Именно в этот момент Солнце пересекает небесный экватор, и продолжительность дня и ночи становится почти одинаковой.
После этой даты световой день начинает увеличиваться, а природа окончательно пробуждается после зимы.
Что означает день весеннего равноденствия
С древних времен этот день символизировал обновление, баланс и начало новой жизни.
Во многих культурах день весеннего равноденствия считался точкой перехода от зимы к весне, временем очищения и подготовки к новому сезону.
Традиции на весеннее равноденствие
Существует множество обычаев, связанных с этим днем. Некоторые из них актуальны и сегодня.
Чаще всего в этот день:
- убирают дом и избавляются от старых вещей
- проветривают жилье, впуская свежую энергию
- проводят время на природе
- начинают новые дела и проекты
Считается, что все начатое в этот день будет развиваться успешно.
Народные приметы на 20 марта
С весенним равноденствием связано немало народных примет.
Наши предки внимательно наблюдали за погодой, чтобы предсказать будущий урожай и характер весны.
Самые известные приметы:
- если день солнечный — весна будет теплой
- пасмурная погода — к затяжным холодам
- сильный ветер — к переменчивой погоде
- птицы активно возвращаются — к скорому потеплению
Также считалось, что в этот день нельзя ссориться, чтобы не притянуть негатив на весь год.
Что нельзя делать в день равноденствия
Существует и ряд запретов. В этот день не рекомендуется:
- конфликтовать и выяснять отношения
- начинать дела с плохим настроением
- игнорировать уборку и порядок в доме
Считается, что негативные эмоции в этот период могут повлиять на будущее.
