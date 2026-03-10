Весеннее равноденствие 2026 уже близко: когда наступит особенный момент

Вы узнаете:
- Что происходит в день равноденствия
- Народные приметы на весеннее равноденствие
Весеннее равноденствие — одно из главных астрономических событий года. В этот момент день и ночь становятся почти равными по продолжительности, а в Северном полушарии начинается астрономическая весна.
Мы расскажем, когда весеннее равноденствие 2026 года и какие традиции связаны с этой датой.
Когда будет весеннее равноденствие в 2026 году
По астрономическим расчётам, весеннее равноденствие 2026 наступит 20 марта. В этот день Солнце пересекает небесный экватор и перемещается из Южного полушария в Северное.
С этого момента световой день начинает увеличиваться, а ночь постепенно сокращается.
Что происходит в день равноденствия
Во время равноденствия Земля находится в особом положении относительно Солнца, благодаря чему оба полушария получают примерно одинаковое количество света.
Это означает:
- день и ночь длятся почти по 12 часов
- Солнце восходит строго на востоке
- Солнце заходит строго на западе
После равноденствия в Северном полушарии начинается устойчивое потепление.
Значение весеннего равноденствия
С научной точки зрения равноденствие означает начало астрономической весны. Календарная весна наступает 1 марта, но именно это событие считается реальной сменой сезона.
Во многих культурах день символизирует обновление, баланс и пробуждение природы.
Народные приметы на весеннее равноденствие
С давних времён люди внимательно наблюдали за погодой в этот день и связывали её с будущим урожаем и погодными условиями.
Среди популярных народных примет:
- если в день равноденствия тепло и солнечно — весна будет ранней и тёплой
- пасмурная погода сулит затяжные холода
- сильный ветер — к переменчивой погоде
- если прилетели птицы — зима окончательно отступила
Также считалось, что в этот день важно поддерживать порядок в доме — тогда год будет благополучным.
Интересные факты о равноденствии
Хотя принято говорить, что день и ночь равны, на практике световой день немного длиннее. Это связано с преломлением солнечных лучей в атмосфере.
Весеннее равноденствие ежегодно приходится на период с 19 по 21 марта, а точная дата зависит от астрономических расчётов.
