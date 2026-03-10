Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Весеннее равноденствие 2026 уже близко: когда наступит особенный момент

Сергей Кущ
10 марта 2026, 09:15
С этого момента световой день начинает увеличиваться, а ночь постепенно сокращается.
Когда весеннее равноденствие 2026
Когда весеннее равноденствие 2026 / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Что происходит в день равноденствия
  • Народные приметы на весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие — одно из главных астрономических событий года. В этот момент день и ночь становятся почти равными по продолжительности, а в Северном полушарии начинается астрономическая весна.

Мы расскажем, когда весеннее равноденствие 2026 года и какие традиции связаны с этой датой.

видео дня

Когда будет весеннее равноденствие в 2026 году

По астрономическим расчётам, весеннее равноденствие 2026 наступит 20 марта. В этот день Солнце пересекает небесный экватор и перемещается из Южного полушария в Северное.

С этого момента световой день начинает увеличиваться, а ночь постепенно сокращается.

Что происходит в день равноденствия

Во время равноденствия Земля находится в особом положении относительно Солнца, благодаря чему оба полушария получают примерно одинаковое количество света.

Это означает:

  • день и ночь длятся почти по 12 часов
  • Солнце восходит строго на востоке
  • Солнце заходит строго на западе

После равноденствия в Северном полушарии начинается устойчивое потепление.

Полнолуние
Полнолуние / Инфографика: Главред

Значение весеннего равноденствия

С научной точки зрения равноденствие означает начало астрономической весны. Календарная весна наступает 1 марта, но именно это событие считается реальной сменой сезона.

Во многих культурах день символизирует обновление, баланс и пробуждение природы.

Народные приметы на весеннее равноденствие

С давних времён люди внимательно наблюдали за погодой в этот день и связывали её с будущим урожаем и погодными условиями.

Среди популярных народных примет:

  • если в день равноденствия тепло и солнечно — весна будет ранней и тёплой
  • пасмурная погода сулит затяжные холода
  • сильный ветер — к переменчивой погоде
  • если прилетели птицы — зима окончательно отступила

Также считалось, что в этот день важно поддерживать порядок в доме — тогда год будет благополучным.

Интересные факты о равноденствии

Хотя принято говорить, что день и ночь равны, на практике световой день немного длиннее. Это связано с преломлением солнечных лучей в атмосфере.

Весеннее равноденствие ежегодно приходится на период с 19 по 21 марта, а точная дата зависит от астрономических расчётов.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Весеннее равноденствие День весеннего равноденствия интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

09:30Украина
Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:26Мир
Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой Кремля

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой Кремля

08:03Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Китайский гороскоп на сегодня, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на сегодня, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

10:21

Екатерина Репяхова внезапно высказалась о женах Виктора Павлика - детали

10:05

Знак власти и мистики: что на самом деле означает украинский трезубец

10:04

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

09:38

"Это все развод": девушка убитого Комарова получила от него подарок

09:30

Кремль вынужден отказаться от весенне-летнего наступления – ISW

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
09:29

Трамп намекнул на смену власти в Иране и допустил убийство Хаменеи-младшего

09:15

Весеннее равноденствие 2026 уже близко: когда наступит особенный момент

08:47

Почему быстрый мир в Иране может стать стратегической ловушкой: Яковина объяснилмнение

08:26

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

Реклама
08:22

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой КремляВидео

07:39

Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банкФото

07:01

В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенокФото

06:00

Станет королевой стола: рецепт домашней рубленной колбасы на Пасху 2026Видео

05:45

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

05:14

"Русский шик": дочь Ани Лорак поразила сеть длинными "когтями"

04:41

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

04:00

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

03:42

"Реальность другая": могут ли цены на нефть "взлететь в космос" из-за войны в Иране

03:17

Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали: об этом лайфхаке знают единицы

Реклама
03:02

Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

02:58

Новый монарх уже через год: принц Уильям готовится принять корону

02:30

Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг

02:17

"Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

02:05

Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

01:54

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:46

Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

01:24

"До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

01:09

Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

00:49

"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

00:17

Кого обойдут отключения: обновленный график для Днепра и области на 10 мартаФото

09 марта, понедельник
23:34

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

23:27

Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

23:25

Отключения электроэнергии в Киеве и области: что известно о графиках на 10 марта

23:16

Таинственное окно в "хрущевках" — зачем его делали между кухней и ванной

22:38

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавшихФотоВидео

22:31

РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

22:27

Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

22:01

Уксус, сода и отбеливатель: эксперт развенчал популярные мифы о чистоте

21:56

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

Реклама
21:37

Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

21:34

Хитрый лайфхак сантехников раскрыт: засор исчезнет в мгновение ока

21:32

Путин может поставить Трампу жесткое условие по Украине: в США предупредили о риске

21:26

Эту ошибку совершает большинство: где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике

20:58

Весенняя защита сада: эксперт рассказал, чем и когда провести первую обработкуВидео

20:36

Одна ошибка в настройках — и хакеры в домашней сети: как защитить роутерВидео

20:30

Как сделать аксессуар центром образа — главные модные хитрости года

20:09

Громкий скандал в УПЛ: Полесье требует проверки арбитров, что произошло на поле

20:01

Как правильно сеять капусту на рассаду - сроки и важные нюансы

19:35

Мини-арбузы на грядке: как вырастить мексиканский огурец и в чем его особенностьВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять