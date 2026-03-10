Весеннее равноденствие 2026 уже близко: когда наступит особенный момент

С этого момента световой день начинает увеличиваться, а ночь постепенно сокращается.

Вы узнаете:

Что происходит в день равноденствия

Народные приметы на весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие — одно из главных астрономических событий года. В этот момент день и ночь становятся почти равными по продолжительности, а в Северном полушарии начинается астрономическая весна.

Мы расскажем, когда весеннее равноденствие 2026 года и какие традиции связаны с этой датой.

Когда будет весеннее равноденствие в 2026 году

По астрономическим расчётам, весеннее равноденствие 2026 наступит 20 марта. В этот день Солнце пересекает небесный экватор и перемещается из Южного полушария в Северное.

Что происходит в день равноденствия

Во время равноденствия Земля находится в особом положении относительно Солнца, благодаря чему оба полушария получают примерно одинаковое количество света.

Это означает:

день и ночь длятся почти по 12 часов

Солнце восходит строго на востоке

Солнце заходит строго на западе

После равноденствия в Северном полушарии начинается устойчивое потепление.

Значение весеннего равноденствия

С научной точки зрения равноденствие означает начало астрономической весны. Календарная весна наступает 1 марта, но именно это событие считается реальной сменой сезона.

Во многих культурах день символизирует обновление, баланс и пробуждение природы.

Народные приметы на весеннее равноденствие

С давних времён люди внимательно наблюдали за погодой в этот день и связывали её с будущим урожаем и погодными условиями.

Среди популярных народных примет:

если в день равноденствия тепло и солнечно — весна будет ранней и тёплой

пасмурная погода сулит затяжные холода

сильный ветер — к переменчивой погоде

если прилетели птицы — зима окончательно отступила

Также считалось, что в этот день важно поддерживать порядок в доме — тогда год будет благополучным.

Интересные факты о равноденствии

Хотя принято говорить, что день и ночь равны, на практике световой день немного длиннее. Это связано с преломлением солнечных лучей в атмосфере.

Весеннее равноденствие ежегодно приходится на период с 19 по 21 марта, а точная дата зависит от астрономических расчётов.

