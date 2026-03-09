Укр
Хитрый лайфхак сантехников раскрыт: засор исчезнет в мгновение ока

Алексей Тесля
9 марта 2026, 21:34
Чтобы избежать проблем, специалисты советуют регулярно очищать трубы и поддерживать их в хорошем состоянии.
Как прочистить канализацию

Вы узнаете:

  • Специалисты советуют регулярно очищать трубы и поддерживать их в хорошем состоянии
  • Если водоотвод связан с системой внутри дома, не стоит сливать в него жир

После сильных дождей и ветра водостоки и сливные трубы часто забиваются листьями, грязью и другим мусором.

Из-за этого вода начинает уходить медленно или вовсе застаивается, что может привести к переполнению водостоков и дополнительной нагрузке на систему отвода воды, пишет Express.

Чтобы избежать таких проблем, специалисты советуют регулярно очищать трубы и поддерживать их в хорошем состоянии. Для этого необязательно покупать дорогие средства — в домашних условиях можно использовать обычный уксус и пищевую соду. Такое сочетание помогает растворять загрязнения и уменьшает риск образования засоров.

Кроме того, важно следить за тем, что попадает в слив. Если водоотвод связан с системой внутри дома, не стоит сливать в него жир, остатки кофе или другие отходы, которые часто становятся причиной закупорки труб. Полезно также установить сетчатые фильтры на сливные отверстия, чтобы задерживать волосы и пищевые остатки.

Если трубы всё же начинают засоряться, можно воспользоваться простым способом очистки. В слив засыпают смесь из двух частей пищевой соды и одной части соли. Затем подогревают уксус и выливают его сверху.

Смесь начнёт активно пениться и шипеть — это нормальная реакция. Через 10–15 минут систему промывают горячей водой, чтобы удалить остатки загрязнений и восстановить нормальный отток воды.

Эффективный способ очистки труб: рекомендации специалистов

Гидродинамическая промывка — это современный и надёжный метод удаления засоров и накопившихся отложений в трубах. Он работает за счёт подачи воды под высоким давлением через специализированное оборудование, включающее мощный насос, резервуар для воды и гибкий шланг с различными насадками, подбираемыми в зависимости от характера засора.

Сильный поток воды буквально счищает налёт и грязь со стенок труб, очищая их полностью изнутри, при этом не повреждая саму поверхность. Такой метод позволяет быстро и безопасно восстановить нормальный отток воды в канализации.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

