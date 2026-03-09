Эту ошибку совершает большинство: где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике

Не рекомендуется оставлять яйца без оригинальной упаковки (картона).

https://glavred.info/life/etu-oshibku-sovershaet-bolshinstvo-gde-kategoricheski-nelzya-hranit-yayca-v-holodilnike-10747475.html Ссылка скопирована

Где лучше всего хранить яйца / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

видео дня

Где нельзя хранить яйца в холодильнике

Ошибки при хранении яиц

Где яйца будут храниться лучше всего

Яйца остаются одним из самых ценных продуктов в ежедневном рационе украинцев — они содержат высококачественный белок, витамины A, D, E, B12, а также важные минералы, в частности селен, фосфор и холин. Диетологи отмечают, что регулярное употребление поддерживает работу мышц, мозга и зрения, способствует нормальному обмену веществ и даже помогает при похудении. При умеренном употреблении яйца не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Впрочем, чтобы продукт оставался безопасным и максимально полезным, важно правильно его хранить. Главред напоминает, каких ошибок следует избегать и где именно яйца хранятся лучше всего.

Где в холодильнике яйцам категорически не место

Специалисты предупреждают, что самая распространенная ошибка — ставить яйца на дверцу холодильника. Именно там температура колеблется от +10°C до +15°C, а постоянное открывание создает идеальные условия для быстрой порчи и размножения бактерий, пишет Oboz.ua.

Также не стоит:

вынимать яйца из оригинальной картонной упаковки - она защищает от влаги и посторонних запахов;

- она защищает от влаги и посторонних запахов; хранить рядом с продуктами с резким ароматом - пористая скорлупа легко их впитывает;

- пористая скорлупа легко их впитывает; мыть яйца перед тем, как положить в холодильник - это разрушает естественную защитную пленку, из-за чего продукт портится значительно быстрее.

Лучшее место для яиц в холодильнике

Эксперты советуют ставить яйца на среднюю или верхнюю полку ближе к задней стенке. Именно там температура остается стабильной, что позволяет продукту дольше оставаться свежим и безопасным.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред