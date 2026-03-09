Эту ошибку совершает большинство: где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике

Вы узнаете:
Яйца остаются одним из самых ценных продуктов в ежедневном рационе украинцев — они содержат высококачественный белок, витамины A, D, E, B12, а также важные минералы, в частности селен, фосфор и холин. Диетологи отмечают, что регулярное употребление поддерживает работу мышц, мозга и зрения, способствует нормальному обмену веществ и даже помогает при похудении. При умеренном употреблении яйца не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Впрочем, чтобы продукт оставался безопасным и максимально полезным, важно правильно его хранить. Главред напоминает, каких ошибок следует избегать и где именно яйца хранятся лучше всего.
Где в холодильнике яйцам категорически не место
Специалисты предупреждают, что самая распространенная ошибка — ставить яйца на дверцу холодильника. Именно там температура колеблется от +10°C до +15°C, а постоянное открывание создает идеальные условия для быстрой порчи и размножения бактерий, пишет Oboz.ua.
Также не стоит:
- вынимать яйца из оригинальной картонной упаковки - она защищает от влаги и посторонних запахов;
- хранить рядом с продуктами с резким ароматом - пористая скорлупа легко их впитывает;
- мыть яйца перед тем, как положить в холодильник - это разрушает естественную защитную пленку, из-за чего продукт портится значительно быстрее.
Лучшее место для яиц в холодильнике
Эксперты советуют ставить яйца на среднюю или верхнюю полку ближе к задней стенке. Именно там температура остается стабильной, что позволяет продукту дольше оставаться свежим и безопасным.
