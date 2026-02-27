Можно ли на самом деле хранить сливочное масло в морозилке: ответ знают единицы

Главное из новости:
- Замороженное масло сохраняет качество месяцами
- Соленое масло лучше всего переносит морозилку
- Размораживать продукт следует только в холодильнике
Замораживать сливочное масло не только можно — иногда это даже лучший способ всегда иметь под рукой свежий продукт. В морозилке масло сохраняет вкус и свойства значительно дольше, чем в холодильнике, а при правильной упаковке почти не теряет текстуру.
Главред рассказывает, как ведут себя разные виды масла при замораживании, как их правильно готовить к морозилке и сколько они могут там лежать.
Как ведут себя разные виды масла в морозилке
Соленое масло
Соль работает как природный консервант, поэтому соленое масло лучше всего переносит замораживание. После размораживания оно практически не меняется — достаточно оставить его в холодильнике на сутки, и продукт будет как свежий, пишет УНИАН.
Несоленое масло
Также подходит для замораживания, но более чувствительно к посторонним запахам и хранится немного хуже. Его стоит дополнительно завернуть в пленку и положить в герметичный контейнер.
Маргарин и растительные альтернативы
Замораживать можно и их, но после размораживания текстура часто меняется: кокосовое масло становится хрупким, маргарин может расслаиваться.
Почему текстура может измениться
Во время замораживания вода и жир в масле частично разделяются. Из-за этого после размораживания продукт иногда становится менее кремовым или немного хрупким. Это косметический эффект, который почти не влияет на использование масла в выпечке или приготовлении блюд.
Как правильно замораживать масло
- замораживайте целым куском или порежьте на порционные кубики - так удобнее использовать для рецептов;
- плотно заворачивайте в фольгу или пищевую пленку, а сверху - в герметичный контейнер или пакет;
- подписывайте дату и тип масла, чтобы контролировать срок хранения.
Размораживать следует только в холодильнике, в течение 24 часов. Микроволновка - плохая идея: она растапливает масло неравномерно и портит текстуру.
Сколько можно хранить замороженное масло
- соленое масло - до 12 месяцев;
- несоленое масло - 6-9 месяцев;
- маргарин и альтернативы — 3–4 месяца.
Повторно замораживать масло нежелательно: вкус и запах ухудшаются, а структура становится ломкой. Лучше всего сразу замораживать порционно.
