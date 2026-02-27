Можно ли на самом деле хранить сливочное масло в морозилке: ответ знают единицы

Нужно понимать, что разные виды масла по-разному ведут себя при замораживании.

Замороженное масло сохраняет качество месяцами

Соленое масло лучше всего переносит морозилку

Размораживать продукт следует только в холодильнике

Замораживать сливочное масло не только можно — иногда это даже лучший способ всегда иметь под рукой свежий продукт. В морозилке масло сохраняет вкус и свойства значительно дольше, чем в холодильнике, а при правильной упаковке почти не теряет текстуру.

Главред рассказывает, как ведут себя разные виды масла при замораживании, как их правильно готовить к морозилке и сколько они могут там лежать.

Как ведут себя разные виды масла в морозилке

Соленое масло

Соль работает как природный консервант, поэтому соленое масло лучше всего переносит замораживание. После размораживания оно практически не меняется — достаточно оставить его в холодильнике на сутки, и продукт будет как свежий, пишет УНИАН.

Несоленое масло

Также подходит для замораживания, но более чувствительно к посторонним запахам и хранится немного хуже. Его стоит дополнительно завернуть в пленку и положить в герметичный контейнер.

Маргарин и растительные альтернативы

Замораживать можно и их, но после размораживания текстура часто меняется: кокосовое масло становится хрупким, маргарин может расслаиваться.

Почему текстура может измениться

Во время замораживания вода и жир в масле частично разделяются. Из-за этого после размораживания продукт иногда становится менее кремовым или немного хрупким. Это косметический эффект, который почти не влияет на использование масла в выпечке или приготовлении блюд.

Как правильно замораживать масло

замораживайте целым куском или порежьте на порционные кубики - так удобнее использовать для рецептов;

плотно заворачивайте в фольгу или пищевую пленку, а сверху - в герметичный контейнер или пакет;

подписывайте дату и тип масла, чтобы контролировать срок хранения.

Размораживать следует только в холодильнике, в течение 24 часов. Микроволновка - плохая идея: она растапливает масло неравномерно и портит текстуру.

Сколько можно хранить замороженное масло

соленое масло - до 12 месяцев;

- до 12 месяцев; несоленое масло - 6-9 месяцев;

- 6-9 месяцев; маргарин и альтернативы — 3–4 месяца.

Повторно замораживать масло нежелательно: вкус и запах ухудшаются, а структура становится ломкой. Лучше всего сразу замораживать порционно.

