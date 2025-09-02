Укр
Многие используют холодильник неправильно: какие продукты нельзя замораживать

Алексей Тесля
2 сентября 2025, 16:59
Некоторые продукты могут потерять свои свойства, текстуру или вкус при сильном охлаждении.
морозилка
Какие продукты можно замораживать / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Свежие овощи, такие как огурцы или листья салата не переносят заморозку
  • Йогурт, несмотря на возможность замораживания, теряет свою гладкую консистенцию

Заморозка — эффективный способ продлить срок хранения продуктов и сократить пищевые отходы. Однако специалисты предупреждают: не вся еда подходит для замораживания.

Некоторые продукты могут потерять свои свойства, текстуру или вкус при сильном охлаждении, говорится в материале Daily Mail.

Среди продуктов, которые обычно хорошо переносят заморозку — хлеб, мясо, сыр, молоко, грибы и варёный рис. Если вы приготовили слишком много еды, например, жареную курицу или креветки в кляре, может возникнуть желание отправить остатки в морозильник.

Но в случае с жареной пищей это приведёт к тому, что после размораживания она станет мягкой и влажной — из-за перераспределения масла и влаги.

В то время как магазинные замороженные полуфабрикаты вроде картофеля фри адаптированы под хранение при низких температурах, домашние жареные блюда после разморозки, как правило, теряют хруст и становятся непривлекательными по консистенции.

Как долго хранятся овощи и фрукты в морозилке
/ Инфографика: Главред

Что касается яиц, то хотя они часто используются в различных блюдах, варёные вкрутую яйца замораживать не рекомендуется. После размораживания белки становятся жесткими, резиновыми и водянистыми. Зато желтки можно сохранить, добавив в них немного соли или сахара перед заморозкой — это поможет избежать неприятной гелевой текстуры.

Свежие овощи, такие как огурцы или листья салата, также не переносят заморозку — после размораживания они теряют хруст и становятся кашеобразными. Их можно замораживать только в том случае, если вы планируете использовать их в смузи, супах или соусах, где текстура не имеет решающего значения.

Йогурт, несмотря на возможность замораживания, тоже теряет свою гладкую консистенцию: он может стать водянистым, расслоиться или получить ледяную текстуру, что не всем придётся по вкусу.

Аналогично, сливки после заморозки могут расслаиваться или становиться зернистыми, поэтому их лучше использовать не для взбивания, а для добавления в горячие блюда, соусы и супы.

Твёрдые сорта сыра, напротив, хорошо выдерживают заморозку и могут храниться в морозилке до двух месяцев. А вот мягкие сыры, как правило, теряют свою структуру и становятся менее пригодными для употребления после размораживания.

Эксперты также напоминают: на упаковке многих продуктов указывается, можно ли их замораживать. Предварительно упакованные товары допустимо помещать в морозильную камеру до истечения срока годности — при условии, что это указано на этикетке.

Можно ли замораживать сырые яйца: ответ экспертов

Яйца можно хранить в морозильной камере до четырёх месяцев, тогда как в обычном холодильнике они сохраняют свежесть максимум около пяти недель. Однако важно помнить: замораживать яйца в скорлупе нельзя.

Перед заморозкой их следует разбить и тщательно взбить, чтобы желток и белок равномерно смешались. В противном случае, если заморозить яйцо целиком, оно приобретёт гелеобразную консистенцию, что может негативно сказаться на вкусе и структуре после размораживания.

Ранее Главред писал о том, как замораживать свежую клубнику. Чтобы ягоды не слипались, нужно использовать хитрый лайфхак.

Напомним, ранее сообщалось о том, как замораживать мясо, рыбу, овощи и фрукты. Неправильная заморозка продуктов может привести к потере текстуры, аромата и даже к порче пищи.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

