Можно ли замораживать сырые яйца: ответ знают единицы

Лайфхак, который поможет хранить яйца намного дольше.

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Как увеличить срок хранения яиц / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как можно хранить яйца

Можно ли их замораживать

Большинство людей хранит яйца в холодильнике. Однако, иногда бывает так, что они портятся и отправляются в мусорный бак.

Главред решил разобраться, как продлить срок хранения яиц.

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Можно ли хранить яйца в морозилке

Многие люди думают, что нельзя замораживать яйца, но это не так, пишет express.co.uk.

В морозильной камере яйца могут храниться в течение четырех месяцев. Как правило, если вы оставите свои яйца в холодильнике, они будут свежими максимум пять недель.

Как правильно замораживать яйца

Стоит отметить, что нельзя класть яйца в морозилку целыми. Их нужно разбить и хорошо взбить. Если оставить яйцо таким, как оно есть, оно станет гелем во время замораживания, что повлияет на вкус.

Как разморозить сырые яйца

Если вы хотите использовать яичную смесь, выньте ее из морозилки накануне вечером, а затем разморозьте в холодильнике. Если вы хотите ускорить процесс, обдайте их холодной водой. После размораживания вы можете использовать яичную смесь, как обычно.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

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