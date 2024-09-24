Можно ли заморозить сметану: интересная хитрость для хозяек

Сметана - популярный ингредиент, который можно добавить ко многим блюдам. Но, как правило, срок её годности не слишком большой, поэтому многие задаются вопросом, можно ли заморозить сметану?
Можно ли заморозить творог и сметану
Автор YouTube канала "Я и мои козы" говорит, что творог и сметану можно замораживать. От этого их вкусовые качества не изменятся, но срок хранения станет длиннее.
Как заморозить сметану
Заморозить сметану можно двумя способами:
- В оригинальной упаковке. Пакетик со сметаной поместите в пакет для замораживания, ведь пакеты, в которых обычно продается сметана, не предназначены для качественной заморозки и могут треснуть. Выдавите лишний воздух из внешнего пакета и закройте его.
- В отдельных пакетах. Поместите пакет в контейнер и положите туда сметану. Выдавите лишний воздух, закройте пакет и положите в морозильную камеру. После замерзания сметану можно вынуть из контейнера и переложить обратно в морозилку.
Что будет со сметаной, если её заморозить
После безопасного размораживания в холодильнике сметана может стать более жидкой и жир из молока может отделиться от жидкости. Также её текстура может выглядеть зернистой.
Можно ли заморозить сметану - видео:
Что известно о YouTube канале "Я и мои козы"?
YouTube канал "Я и мои козы" - это канал хозяйки, которая делится видео о своей жизни, хозяйстве и рассказывает о различных интересных рецептах. На данный канал уже подписалось более 174 тысяч пользователей.
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