Как заморозить кабачки кружочками, лапшой и на оладьи: лайфхак от диетолога

Кабачки можно замораживать разными способами. Лиззи Стрейт поделилась самыми лучшими варианты.

Как заморозить кабачки на зиму / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, itsavegworldafterall

Если у вас в холодильнике слишком много кабачков, то существует способ сохранить их на несколько месяцев. Для этого их нужно заморозить. В каком виде лучше заморозить кабачки на зиму и как это правильно сделать, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт в своем блоге It's a veg world after all.

Как заморозить кабачки на зиму для оладий и выпечки

Вымойте и высушите кабачки, затем отрежьте стебель и кончик. Измельчите его с помощью терки.

Заверните кабачки в чистое кухонное полотенце или марлю. Отожмите воду, повторяя процедуру несколько раз, пока кабачки не станут почти сухими.

Затем переложите измельченные кабачки в контейнер или пакет, пригодный для заморозки. Плотно закройте, наклейте этикетку и храните в морозильнике до 3 месяцев.

Есть смысл замораживать порционно - один пакет из расчета на один рецепт.

Перед тем как готовить, оставьте кабачки размораживаться на ночь в холодильнике. Слейте или промокните лишнюю жидкость, которая образуется в процессе размораживания. Такие замороженные кабачки можно использовать для приготовлений оладий, хлеба, кексов, брауни и многого другого.

Как заморозить лапшу из цуккини

Лапшу из цуккини можно заморозить таким же образом, как и измельченные кабачки.

Вымойте и высушите цуккини, обрежьте, затем порежьте на лапшу. Положите в пакеты, пригодные для заморозки. Плотно запечатайте, удалив как можно больше воздуха.

Хранить заготовку в морозильнике можно до 3 месяцев.

Замороженная лапша из цуккини может стать мягкой после размораживания, поэтому стоит использовать ее только в горячих блюдах. Добавляйте ее прямо из морозилки в супы, жаркое, запеканки и другие готовые блюда.

Как заморозить кабачки кружочками

Вымойте и высушите цуккини, очистите от кожуры и нарежьте кружочками или полумесяцами.

Доведите воду в кастрюле до кипения. Опустите в нее кружочки и прокипятите всего 1–2 минуты.

Слейте воду с цуккини или быстро переложите их шумовкой в ​​миску с ледяной водой. Оставьте на несколько минут.

Слейте воду и промокните ломтики бумажными полотенцами или чистым кухонным полотенцем. Нужно удалить как можно больше воды.

Выложите бланшированные и высушенные ломтики цуккини на противень. Поместите в морозилку на на 1-2 часа.

Переложите замороженные цуккини в пакеты или контейнеры для заморозки и плотно запечатайте. Храните в морозильнике до 3 месяцев.

В каком виде лучше заморозить кабачки на зиму

Некоторые заготовки из цуккини можно заморозить без бланширования, например, цуккини, измельченные в лапшу. В этом случае бланширование может сделать цуккини слишком мягкими при размораживании или использовании в рецептах.

Нарезанные цуккини следует бланшировать перед заморозкой, чтобы сохранить качество и питательные вещества. Однако технически их можно заморозить и без бланширования. Просто нарежьте их на кусочки, положите на противень для быстрой заморозки на пару часов, а затем переложите в пакеты или контейнеры.

Стоит помнить, что небланшированные цуккини не будут храниться так долго, как бланшированные ломтики, поэтому используйте их в течение одного месяца.

Блог It's a Veg World After All - что о нем известно Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства. Живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. "Мой блог, ставший бизнесом — моя страсть. Как эксперт в области питания, я перевожу советы по питанию в практическое применение. Я здесь, чтобы помочь вам кушать овощи простыми и совершенно вкусными способами и освоить приготовление пищи, планирование питания и многое другое", - пишет Лиззи. По ее словам, как только люди начинают есть больше овощей, происходят удивительные вещи. "На своем опыте я видела, как овощи могут улучшить здоровье и поднять настроение", - добавила диетолог. Лиззи Стрейт получила степень магистра в области питания человека в Университете Дрекселя (Филадельфия, Пенсильвания) и прошла стажировку по диетологии в Minneapolis VA Healthcare System. После сдачи экзамена RDN работала амбулаторным диетологом-телемедиком, прежде чем полностью посвятить себя блогу It's a Veg World After All.

