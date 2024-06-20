Что делать с переросшими кабачками: интересные рецепты на любой вкус

Если у вас есть перезревшие кабачки - не спешите их выбрасывать, потому что даже из таких овощей можно приготовить разнообразные и вкусные блюда.

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Что делать с переросшими кабачками / коллаж: Главред, фото: pixabay

Наверное, каждый огородник сталкивался с переросшими кабачками и задавался вопросом: можно ли есть перезревшие кабачки? Конечно можно! К тому же, из них можно приготовить очень вкусные блюда.

Что делать с переросшими кабачками

Зоряна Саковская поделилась интересными рецептами блюд, которые можно приготовить из перезревших кабачков.

Жареный кабачок брусочками. Кабачок нужно почистить от кожуры и удалить середину с семенами. Нарезать его на небольшие брусочки, к ним добавить 5 зубчиков чеснока, которые нужно раздавить на прессе или мелко нарезать. Добавить соль, перец и приправы по вкусу, перемешать и оставить мариноваться на 1-3 часа. Замаринованные куски кабачка обмакнуть в муке и ставить жариться на разогретую сковородку до золотистого цвета.

Кабачковый кекс. Возьмите 2 яйца, 1 ст. сахара, цедру 1 апельсина и смешайте эти ингредиенты. К полученной смеси нужно добавить 0,5 ст. кофе, 0,5 ст. масла, 1 ст. молока, 2 ст. натертого кабачка и перемешать. Время приступить к сухим ингредиентам: 3 ст.л. какао, 2 ч.л. разрыхлителя, 2 ст. муки, 2 ст.л. крахмала смешиваем между собой и постепенно добавляем в кабачковую массу. Полученную смесь переливаем в смазанный маслом противень, ставим в духовку и выпекаем до готовности.

Кабачковая икра. 700 г. кабачка, 200 г. моркови, 2 луковицы нужно перекрутить в мясорубке. Полученную смесь нужно выпарить на большом огне постоянно помешивая. К массе также нужно добавить соль, перец по вкусу, 2 ст.л. майонеза и несколько зубчиков чеснока. В общем, кабачки должны готовиться 15-20 минут.

Можно ли замораживать сырые кабачки

Как и многие другие овощи, кабачки тоже можно замораживать сырыми. Однако, перед тем как положить кабачки в морозилку, их необходимо помыть и вытереть насухо. Также вы должны определиться, для каких блюд будете использовать заготовку, чтобы знать, как нарезать кабачки.

Смотрите видео, что делать с большим урожаем кабачков:

Кто такая Зоряна Саковская? Зоряна Саковская - автор YouTube канала, которая любит готовить, экспериментировать и привлекать семью к процессу. Кулинария стала для нее хобби во время декретного отпуска. "Я люблю всегда попробовать что-то новое, новые процессы, новые специи, изменить способ приготовления, сделать новую компоновку блюда. Готовлю с креативом и любовью", - говорится в описании канала.

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