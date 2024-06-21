УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Вкусно и просто: рецепт кабачковой намазки с сыром - родные будут просить еще

Мария Николишин
21 июня 2024, 04:35
16
Блюда из кабачков известны своей пользой и низко калорийностью. К тому же, их разнообразие крайне велико.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Вкусно и просто: рецепт кабачковой намазки с сыром - родные будут просить еще
Рецепт кабачковой намазки с сыром / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

В Украине уже начался сезон кабачков, поэтому самое время искать интересные рецепты. Каждая хозяйка хоть задумывалась над тем, что интересное приготовить из этого полезного и вкусного овоща. Мы нашли просто невероятный рецепт кабачковой намазки, которая понравится всем родным.

Намазка из кабачков - пошаговый рецепт

Вам потребуется:

видео дня
  • кабачки - 600 г;
  • плавленый сырок - 2 шт;
  • чеснок - 2 зубчика:
  • растительное масло - 1-2 ст.л.;
  • соль - 0,5 ч.л.;
  • молотый черный перец.

Кабачки моем, режем кубиками. Отправляем на сковородку, на разогретое масло. Готовим 10-15 минут накрывая крышкой и периодически помешивая. Чеснок выдавливаем, солим, перчим, перемешиваем и тушим еще минут 5. Воды добавлять не нужно, кабачки сами выделят сок. Если кабачки готовы, а сока все еще много, оставьте на несколько минут их на огне без крышки, только следите, чтобы они не жарились.

Перекладываем кабачки в блендер. Плавленые сырки режем кубиками и отправляем к еще теплым кабачкам. Измельчаем в блендере до однородности.

Массу, которая получилась, переливаем в тару и охлаждаем. Ее можно есть и теплой, но после остывания намазка застывает и приобретает замечательную структуру. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить намазку из кабачков:

Кабачок - какая польза?

Кабачки богаты витаминами, минералами и другими полезными растительными соединениями. В 100 г кабачка содержится 16 калорий, а также в нем есть витамины А, К и группы В, марганец, калий, фолиевая кислота, медь и фосфор. Все эти элементы играют немало ключевых ролей в функционировании нашего организма и во всех их мы нуждаемся.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепты кабачки интересные новости
Реклама

Главное за день

"Легла" вся платежная система: украинские хакеры остановили работу всех банков РФ

"Легла" вся платежная система: украинские хакеры остановили работу всех банков РФ

23:48 Мир
Politico: США расширили для ВСУ зону ударов американским оружием по России

Politico: США расширили для ВСУ зону ударов американским оружием по России

23:35 Украина
В США начали изготавливать мегамощные бомбы: достанут даже глубокие бункеры

В США начали изготавливать мегамощные бомбы: достанут даже глубокие бункеры

23:34 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Меган Маркл отчаянно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось 11005

Меган Маркл отчаянно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз 10571

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз

Гороскоп Таро на июль 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - победа, Стрельцам - прогресс 5496

Гороскоп Таро на июль 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - победа, Стрельцам - прогресс

Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФ 4135

Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФ

Последние новости

05:00

Солидарен с украинцами: Максим Галкин удивил поступком

04:35

Вкусно и просто: рецепт кабачковой намазки с сыром - родные будут просить ещеВидео

04:02

Вспышка инфекционных болезней: в Минздраве бьют тревогу из-за отключения света

03:33

Почему коты делают смешные гримасы: ответ вас удивит

03:05

Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружиеВидео

Запад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий СнегиревЗапад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий Снегирев
02:40

Что значит "давати горобцям дулі": правильное значение знают не всеВидео

01:30

Неожиданный ответ знают лишь единицы: почему намерзает задняя стенка холодильникаВидео

00:33

"Из пасти капает кровь украинцев": Повалий разнесли за оды террористической РФ

20 июня, четверг
23:48

"Легла" вся платежная система: украинские хакеры остановили работу всех банков РФ

Реклама
23:35

Politico: США расширили для ВСУ зону ударов американским оружием по России

23:34

Путин поощряет Кима к войнеВидеоблоги

23:34

В США начали изготавливать мегамощные бомбы: достанут даже глубокие бункеры

23:05

У Кушанашвили обнаружили смертельную болезнь

22:55

"Охранники Тищенко" избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцемВидео

22:51

Зачем Путин снова "форсит" переговоры: диктатор обеспокоен тремя вещамиВидео

22:50

Евро 2024 дайджест день 4-5: немецкий каток и рубилово хорватов с албанцами

22:11

Из России в Польшу залетел воздушный шар: военные рассказали об угрозах

21:53

"Скоро будет уже шестеро": Тимур Мирошниченко объявил о пополнении в семье

21:41

Давление на меня связано с расследованием дел по игорному бизнесу - замгенпрокурора Вербицкий

21:32

Солнечные батареи станут обязательными: Зеленский провел важное заседание Ставки

Реклама
21:29

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методыВидео

20:42

Путин снова раскудахтался: нес чепуху про переговоры, Харьков и Южную КореюВидео

20:39

Умер легендарный актер и звезда "Голодных игр"

20:24

Большинство людей даже не догадываются: какая самая маленькая кость у человека

19:32

Белый дом будет отдавать Украине все новые Patriot вместе с ракетами - заявление

19:30

Адская жара идет в Украину, но не во все области: где ждать дожди

19:25

Тимочко рассказал, откуда Путин никогда не перебросит солдат в Украину

19:19

Командующий ВВС Нидерландов заинтриговал новостью по F-16 в Украине

19:10

Ограничения будут более серьезными: графики отключения света 21 июня

19:10

Вояж Путина в КНДР: что из этого выйдетмнение

18:54

Для чего сыпать соду в стиральную машинку: домохозяйка удивила лайфхаком

18:42

Куда пойдут деньги из новых тарифов на свет: чиновники пояснили, не будет ли еще повышения

18:33

РФ вышла на пик производства ракет: в ГУР ошеломили подробностями

18:26

Могут использовать аэродромы Беларуси: откуда оккупанты готовят атаки Украины

17:59

Армия РФ сунет на 5 направлениях возле Часового Яра: в ВСУ рассказали об авианалетах

17:53

Погром могил "Да Винчи", Петриченко и "Джуса": задержана женщина, кто она

17:51

"Дети гибнут, а вы играете в Микки Мауса": Гросу "получила на орехи" в Сети

17:48

Как избавиться от муравьев на огороде: действенные народные средства за копейкиВидео

17:48

Мир стоит перед ядерной угрозой: Снегирев рассказал о запасном плане ПутинаВидео

17:47

Саммит РФ и Китая по заморозке войны: дипломат разнес "мечты Путина"Видео

Реклама
17:01

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: что нельзя делать 21 июня

16:56

Мудрика подозревают в амурах с россиянкой: Сеть взорвалась слухами

16:49

Россия впервые применила планирующую ФАБ весом в 3 тонны: это может вскрыть линию обороны

16:33

Новые Patriot и мощные системы ПРО: что может передать Украине Южная Корея – СМИ

16:29

Зачем закрутки заворачивают в одеяло: секрет консервации, который проверен годамиВидео

16:27

Самые эффективные санкции против россиян несут дроны СБУ - эксперт

16:19

"Оккупантов там отбросили": ситуация на Харьковщине складывается в пользу ВСУ

16:16

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз

16:10

4 пары знаков зодиака, которые не могут жить друг без друга

16:09

Евро 2024 Словакия Украина: анонс матча, где смотреть, прогноз букмекеров

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять