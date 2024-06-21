Вкусно и просто: рецепт кабачковой намазки с сыром - родные будут просить еще

Блюда из кабачков известны своей пользой и низко калорийностью. К тому же, их разнообразие крайне велико.

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Рецепт кабачковой намазки с сыром / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

В Украине уже начался сезон кабачков, поэтому самое время искать интересные рецепты. Каждая хозяйка хоть задумывалась над тем, что интересное приготовить из этого полезного и вкусного овоща. Мы нашли просто невероятный рецепт кабачковой намазки, которая понравится всем родным.

Намазка из кабачков - пошаговый рецепт

Вам потребуется:

видео дня

кабачки - 600 г;

плавленый сырок - 2 шт;

чеснок - 2 зубчика:

растительное масло - 1-2 ст.л.;

соль - 0,5 ч.л.;

молотый черный перец.

Кабачки моем, режем кубиками. Отправляем на сковородку, на разогретое масло. Готовим 10-15 минут накрывая крышкой и периодически помешивая. Чеснок выдавливаем, солим, перчим, перемешиваем и тушим еще минут 5. Воды добавлять не нужно, кабачки сами выделят сок. Если кабачки готовы, а сока все еще много, оставьте на несколько минут их на огне без крышки, только следите, чтобы они не жарились.

Перекладываем кабачки в блендер. Плавленые сырки режем кубиками и отправляем к еще теплым кабачкам. Измельчаем в блендере до однородности.

Массу, которая получилась, переливаем в тару и охлаждаем. Ее можно есть и теплой, но после остывания намазка застывает и приобретает замечательную структуру. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить намазку из кабачков:

Кабачок - какая польза? Кабачки богаты витаминами, минералами и другими полезными растительными соединениями. В 100 г кабачка содержится 16 калорий, а также в нем есть витамины А, К и группы В, марганец, калий, фолиевая кислота, медь и фосфор. Все эти элементы играют немало ключевых ролей в функционировании нашего организма и во всех их мы нуждаемся.

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