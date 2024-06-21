Вкусно и просто: рецепт кабачковой намазки с сыром - родные будут просить еще

В Украине уже начался сезон кабачков, поэтому самое время искать интересные рецепты. Каждая хозяйка хоть задумывалась над тем, что интересное приготовить из этого полезного и вкусного овоща. Мы нашли просто невероятный рецепт кабачковой намазки, которая понравится всем родным.
Намазка из кабачков - пошаговый рецепт
Вам потребуется:
- кабачки - 600 г;
- плавленый сырок - 2 шт;
- чеснок - 2 зубчика:
- растительное масло - 1-2 ст.л.;
- соль - 0,5 ч.л.;
- молотый черный перец.
Кабачки моем, режем кубиками. Отправляем на сковородку, на разогретое масло. Готовим 10-15 минут накрывая крышкой и периодически помешивая. Чеснок выдавливаем, солим, перчим, перемешиваем и тушим еще минут 5. Воды добавлять не нужно, кабачки сами выделят сок. Если кабачки готовы, а сока все еще много, оставьте на несколько минут их на огне без крышки, только следите, чтобы они не жарились.
Перекладываем кабачки в блендер. Плавленые сырки режем кубиками и отправляем к еще теплым кабачкам. Измельчаем в блендере до однородности.
Массу, которая получилась, переливаем в тару и охлаждаем. Ее можно есть и теплой, но после остывания намазка застывает и приобретает замечательную структуру. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить намазку из кабачков:
@recepti_dariko#кабачки#кабачковапомазка#рецепти#рецепти#рецепткабачків#рецептпомазки#готуємовдома#їжанакожендень#готую#закускидаріко#швидкоісмачно#їжа#смачно#рецептидаріко#літністрави#смакота♬ оригинальный звук - recepti_dariko
Кабачок - какая польза?
Кабачки богаты витаминами, минералами и другими полезными растительными соединениями. В 100 г кабачка содержится 16 калорий, а также в нем есть витамины А, К и группы В, марганец, калий, фолиевая кислота, медь и фосфор. Все эти элементы играют немало ключевых ролей в функционировании нашего организма и во всех их мы нуждаемся.
Читайте также:
- Вкусно и полезно: как сделать пастилу дома - невероятно простой рецепт
- Готовится за несколько минут: самый быстрый и простой рецепт холодника
- Несправедливо забытый рецепт из СССР: пышные котлеты из печени
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред