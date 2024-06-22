Почему кабачки желтеют и не растут: этот секрет спасет ваш урожай

Кабачки - это топ-овощ лета. Но иногда у хозяев под угрозой оказывается весь урожай - кабачки желтеют и вянут. Садовница рассказала, как исправить ситуацию.

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Почему желтеют и гниют завязи кабачков / Коллаж: Главред, фото: flickr

Иногда даже у хозяев со стажем возникают проблемы с урожаем кабачков. Что делать, если желтеют завязи кабачков и почему так происходит объяснила садовод Татьяна на YouTube-канале "Магия растений".

Вопрос, почему желтеют и гниют завязи кабачков беспокоит многих. Татьяна говорит, что скорее всего проблема в поливе растений. Они перенасыщены влагой, поэтому требуют уменьшения интенсивности полива.

Еще одной причиной может быть то, что кабачки не проветриваются. Для того, чтобы это исправить, с куста кабачка нужно удалить старые листья, потому что они загущают его.

Смотрите видео, почему гниют и не растут кабачки на огороде:

Почему плохо растет кабачок

Кабачки могут не только начать гнить, но и вообще не расти на грядке. Обычно это происходит по одной причине - снижение температуры. При уменьшении показателей на градуснике до +10 +12°С растение замедляется в росте.

Чем подкормить кабачки во время завязывания плодов

Если вы не сторонник применения химических средств, лучшим натуральным подкормщиком будет настойка из золы. Она должна содержать большое количество калия, который полезен для растений. Золу можно использовать и в сухом виде - по стакану на один куст. После чего последний надо хорошо полить.

Чем полить кабачки чтобы не желтели листья

Опытные садоводы советуют защищать листья кабачка коллоидной серой. 50 граммов вещества нужно развести на 10 литров воды. Или же листья можно обрабатывать 1% бордоской жидкостью. Для этого нужно развести в 10 литрах воды 100 граммов медного купороса и 100 граммов негашеной извести.

Что такое "Магия растений"? Магия растений - авторский канал на YouTube Татьяны из Николаева, которая рассказывает о садоводстве и ландшафтном дизайне и выращивает на юге Украины декоративные растения, плодовые деревья, кусты и овощи. На канал подписаны почти 100 тысяч пользователей.

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