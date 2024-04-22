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Урожай поразит: когда сажать кабачки в открытый грунт по лунному календарю

Юлия Закрепа
22 апреля 2024, 01:09
Когда сажать кабачки в открытый грунт в Украине - полезные советы узнайте в материале Главреда.
Урожай поразит: когда сажать кабачки в открытый грунт по лунному календарю
Когда сажать кабачки / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Как правильно сажать семена кабачков в открытый грунт, чтобы они имели здоровые корни и большой урожай - узнайте в материале. Известно, что кабачки любят "жить" в нейтральных, но плодородных и влажных почвах. Если правильно и тщательно подготовить землю к посадке кабачка, то можно получить впечатляющий урожай.

Специалисты рассказали, чтобы урожай был 100%, почва должна быть прогретой и насыщенной питательными микроэлементами. Для достижения такой питательной земли подойдет добавление навоза, перегноя, компоста, помета и многое другое.

Когда сажать кабачки в каком месяце: календарь

Необходимо помнить, что кабачок не сможет выдержать заморозки, поэтому его нельзя высаживать его рано. Для его посадки стоит подождать, когда почва прогреется до +10-12°С, лучше сделать это в начале мая. Уже через 40-50 дней кабачок сможет активно плодоносить, однако процесс созревания зависит также и от сорта.

Если вы приобрели не обработанные семена, то стоит перед посадкой подготовить их. Такие манипуляции с семенами помогут ускорить процесс роста и повысят урожайность. Специалисты отметили, что стоит обязательно прогревать кабачковые и тыквенные семена, ведь так можно увеличить количество завязей.

Что любят кабачки во время посадки

Специалисты раскрыли секрет успешной посадки кабачков и рассказали, что положить в лунку для успешного урожая. Для этого не стоит перекапывать все грядки, будет достаточно разрыхлить землю и очистить от сорняков. Специалисты советуют выкопать ямку на глубину 35-40 сантиметров такого же диаметра для каждого будущего кустика. На дно лунки необходимо укладывать толстый слой, около 20 сантиметров, свежей органики.

Как подготовить землю для рассады?

Чтобы земля была плодородная, то стоит хорошо подготовить ее к посадке рассады. Нужно несколько раз тщательно перекопать на глубину примерно 20-30 см, но стоит делать это в сухую погоду. Специалисты советуют, обработать почву горячим раствором медного купороса, чтобы избавиться от вредителей. Это необходимо сделать за неделю перед посадкой рассады. Если успешно сделали предыдущие действия, тогда стоит удобрить землю и еще раз перекопать.

Как и когда сажать кабачки семенами

Эксперты советуют, что стоит сеять кабачки на рассаду в апреле. Ведь, чтобы растение пересадить в открытый грунт ему должно быть 30-40 дней. Не забывайте, что кабачки очень любят тепло и вообще не переносят заморозков.

Чтобы иметь хороший урожай, стоит сеять семена кабачка в зависимости от погоды и лунного календаря садовода. Считается, что в апреле благоприятные дни для посева кабачков: 21, 22, 25 и 26 числа.

Смотрите видео о том, когда необходимо сажать кабачки:

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