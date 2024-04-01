Как быстро вывести пырей с огорода: 3 способа, которые точно помогут

Зная эти методы и принцип их действия, вы сможете выбрать подходящий способ избавления от пырея на своем огороде.

https://glavred.info/lifehack/kak-bystro-vyvesti-pyrey-s-ogoroda-3-sposoba-kotorye-tochno-pomogut-10554593.html Ссылка скопирована

Как быстро вывести пырей с огорода / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Пырей - самый большой враг человека, у которого есть участок или огород. Этот сорняк очень трудно вывести, а распространяется он с сумасшедшей скоростью.

Чего боится пырей точно знают эксперты из Агро-маркета, которые поделились способами борьбы с сорняком.

Как вывести пырей с огорода без химии?

Покрытие земли рубероидом, скошенной травой, соломой или агроволокном поможет пырею погибнуть от нехватки солнечного света.

видео дня

Этот метод особенно эффективен на засоренных участках и не требует больших трудозатрат.

Кстати, ранее мы подробно рассказывали, что такое мульча и как ее сделать.

Что такое мульчирование? Мульчирование — поверхностное покрытие почвы мульчей для её защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельчённые до определённых размеров, материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений, пишет Википедия.

Чем уничтожить пырей?

Самым рабочим средством против пырея являются гербициды, такие как Раундап, Ураган, Глифос и другие. Они способны угнетать корневую систему пырея через обработку листьев.

При использовании следует строго соблюдать рекомендации производителя и носить средства индивидуальной защиты.

Как избавиться от пырея народными средствами?

Закапывание в землю металлических листов по периметру грядки или полосок шифера высотой 20 см может ограничить распространение сорняка.

Растворы соды или соли также замедляют рост пырея, но следует учитывать, что это также может замедлить рост и других растений.

Зная эти методы и принцип их действия, вы сможете выбрать подходящий способ избавления от пырея на своем огороде. Помните, что пырей также имеет свои полезные свойства и может быть использован в медицинских целях, но его нежелательное присутствие на огороде можно контролировать, следуя простым и эффективным методам борьбы.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред