Исчезнет навсегда: что постелить на землю, чтобы не росли сорняки

Как называется пленка от сорняков и как ее правильно применить на огороде или в саду - Главред собрал полезные советы.

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Какой материал не пропускает сорняки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как защитить землю от сорняков, чтобы ваш сад и огород выглядели опрятными и чистыми. Известно, что сорняки оказывают негативное влияние на растения, ведь замедляют их рост. Также сорняки имеют сильную корневую систему и могут легко забирать из почвы все питательные вещества.

Опытный садовод рассказала в чем преимущества агроткани и какие применяют инструменты во время работы.

Какой материал не пропускает сорняки

Известно, что для сохранения чистой почвы без сорняков подойдет и агротекстиль, и агроволокно. Оба материала применяют для защиты от вредителей и мульчирования почвы. Однако, стоит разобраться с их главными характеристиками.

Агроволокно - это материал не из ткани, его изготавливают из полипропилена. Он может быть разной плотности и цвета: черного или белого. Агроволокно имеет тонкую ткань и может пропускать солнечные лучи. В то же время агроволокно защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей и деликатно пропускает влагу. Волокно не токсично и не выделяет вредных веществ в среду.

Агроткань - имеет другой материал из полипропиленовых волокон. Они сплетаются в специальное сетчатое полотно, которое может напоминать мешок для сахара. Он имеет более плотную структуру, чем агроволокно. Его применяют для мульчирования почвы. Благодаря прочности агроткань используют как для укладки на грядки, так и для оформления клумб.

Чем закрыть огород, чтобы не росла трава

Чтобы эффективно бороться с сорняками на огороде стоит выбрать агроволокно максимальной толщины. Однако, перед тем как застелить агроволокно стоит тщательно подготовить землю: прополоть, разровнять ее и собрать все сорняки с корнями.

После того, как почва подготовлена можно начинать ее покрытие черным агроволокном. Стоит осторожно проделать отверстия в виде креста в тех местах, куда вы хотите высаживать растения. Чтобы сформировать отверстия, нужно использовать острый нож. Далее волокно нужно разместить на поверхности почвы и обязательно хорошо прикрепить, чтобы не волокно не слетело.

Нужно отметить, что почва, накрытая агроволокном, хорошо сохраняет влажность, поэтому полив растений следует проводить немного реже. Волокно черного цвета прекрасно справляется с сорняками. После завершения сезона его следует помыть и почистить, высушить и убрать в темное место. Продолжительность эксплуатации волокна составляет не менее 4 лет.

Смотрите видео о том, как правильно использовать агроволокно:

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