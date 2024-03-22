Что выгодно выращивать на огороде в Украине: как добиться урожая

Что выгодно выращивать на огороде в Украине - уже многие владельцы земельных участков задумываются о выращивании всякого полезного. Главред решил помочь им.

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Что выгодно выращивать на огороде? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Чем всегда была украинская земля сильна - так это плодородными землями. Каждый год миллионы людей засевают свои огороды и приусадебные участки новыми семенами. YouTube-канал "Наша дача" дал несколько советов огородникам и прочим любителям покопаться в земле.

Что выгодно выращивать на огороде в Украине?

Зелень:

Петрушка, укроп, кинза, базилик, руккола: эти культуры не требуют больших затрат, быстро созревают и всегда востребованы на рынке.

Ягоды:

Клубника: особенно ранние сорта, которые можно продавать по высокой цене.

Малина: пользуется спросом как свежая, так и в переработанном виде.

Крыжовник, смородина: неприхотливые в уходе и дают обильный урожай.

Овощи:

Огурцы: пользуются спросом на протяжении всего лета.

Помидоры: можно выращивать как для продажи, так и для себя.

Перец: сладкий перец хорошо продается, а острый можно использовать для приготовления домашних заготовок.

Лук: репчатый лук и зеленый лук всегда востребованы.

Морковь: неприхотливая культура, которая хорошо хранится.

Свекла: используется для приготовления салатов, борща и других блюд.

Картофель: по-прежнему является одной из самых популярных культур в Украине. При правильном хранении может продаваться по выгодной цене.

Нишевые культуры:

Грибы: вешенки, шампиньоны.

При выборе культур для выращивания:

Учитывайте климат вашего региона.

Исследуйте спрос на рынке.

Рассчитайте затраты на выращивание.

Выберите сорта, которые хорошо подходят для вашего участка.

Помимо выращивания овощей и фруктов, можно также зарабатывать на продаже рассады, цветов, семян.

Что лучше посадить на огороде для продажи?

Однозначного ответа на вопрос, что лучше посадить на огороде для продажи, нет.

Многое зависит от:

Вашего региона: климатические условия, наличие конкуренции.

Ваших возможностей: площадь огорода, наличие теплиц, доступ к воде.

Ваших предпочтений: какие культуры вам нравится выращивать.

Не забывайте о сезонности:

Весной: можно выращивать зелень, редис, лук на перо, ранние сорта картофеля.

Летом: огурцы, помидоры, кабачки, перец, баклажаны, ягоды.

Осенью: поздние сорта картофеля, капусту, свеклу, морковь.

Используйте различные методы выращивания:

Тепличные культуры позволяют получать урожай раньше и в большем количестве.

Вертикальные грядки экономят место и повышают урожайность.

Соблюдайте правила агротехники:

Правильный полив. Внесение удобрений. Защита от вредителей и болезней. При грамотном подходе выращивание овощей и фруктов на огороде может стать не только увлекательным занятием, но и источником дополнительного дохода.

Что легче всего выращивать на огороде?

Есть несколько культур, которые легко выращивать на огороде:

Зелень:

Петрушка, укроп, кинза, базилик, руккола. Эти культуры не требуют особых навыков и ухода, быстро всходят и дают урожай.

Редис:

Созревает уже через 3-4 недели после посева. Неприхотлив к условиям выращивания.

Салат:

Разнообразие сортов позволяет выращивать его на протяжении всего лета. Не требует тщательного ухода.

Лук на перо:

Быстро отрастает после посева. Неприхотлив к условиям выращивания.

Горох:

Не требует сложного ухода. Хорошо обогащает почву азотом.

Кабачки:

Быстро растут и дают обильный урожай. Неприхотливы к условиям выращивания.

Что такое овощи? Овощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твердую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов, сообщает "Википедия".

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