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Что выгодно выращивать на огороде в Украине: как добиться урожая

Дмитрий Видоменко
22 марта 2024, 14:19
Что выгодно выращивать на огороде в Украине - уже многие владельцы земельных участков задумываются о выращивании всякого полезного. Главред решил помочь им.
Огород, трактор
Что выгодно выращивать на огороде? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Чем всегда была украинская земля сильна - так это плодородными землями. Каждый год миллионы людей засевают свои огороды и приусадебные участки новыми семенами. YouTube-канал "Наша дача" дал несколько советов огородникам и прочим любителям покопаться в земле.

Что выгодно выращивать на огороде в Украине?

Зелень:

Петрушка, укроп, кинза, базилик, руккола: эти культуры не требуют больших затрат, быстро созревают и всегда востребованы на рынке.

Ягоды:

Клубника: особенно ранние сорта, которые можно продавать по высокой цене.

Малина: пользуется спросом как свежая, так и в переработанном виде.

Крыжовник, смородина: неприхотливые в уходе и дают обильный урожай.

Овощи:

Огурцы: пользуются спросом на протяжении всего лета.

Помидоры: можно выращивать как для продажи, так и для себя.

Перец: сладкий перец хорошо продается, а острый можно использовать для приготовления домашних заготовок.

Лук: репчатый лук и зеленый лук всегда востребованы.

Морковь: неприхотливая культура, которая хорошо хранится.

Свекла: используется для приготовления салатов, борща и других блюд.

Картофель: по-прежнему является одной из самых популярных культур в Украине. При правильном хранении может продаваться по выгодной цене.

Нишевые культуры:

Грибы: вешенки, шампиньоны.

При выборе культур для выращивания:

  • Учитывайте климат вашего региона.
  • Исследуйте спрос на рынке.
  • Рассчитайте затраты на выращивание.
  • Выберите сорта, которые хорошо подходят для вашего участка.

Помимо выращивания овощей и фруктов, можно также зарабатывать на продаже рассады, цветов, семян.

Огород, трактор

Что лучше посадить на огороде для продажи?

Однозначного ответа на вопрос, что лучше посадить на огороде для продажи, нет.

Многое зависит от:

Вашего региона: климатические условия, наличие конкуренции.

Ваших возможностей: площадь огорода, наличие теплиц, доступ к воде.

Ваших предпочтений: какие культуры вам нравится выращивать.

Не забывайте о сезонности:

  • Весной: можно выращивать зелень, редис, лук на перо, ранние сорта картофеля.
  • Летом: огурцы, помидоры, кабачки, перец, баклажаны, ягоды.
  • Осенью: поздние сорта картофеля, капусту, свеклу, морковь.
  • Используйте различные методы выращивания:
  • Тепличные культуры позволяют получать урожай раньше и в большем количестве.
  • Вертикальные грядки экономят место и повышают урожайность.

Соблюдайте правила агротехники:

Правильный полив. Внесение удобрений. Защита от вредителей и болезней. При грамотном подходе выращивание овощей и фруктов на огороде может стать не только увлекательным занятием, но и источником дополнительного дохода.

Что легче всего выращивать на огороде?

Есть несколько культур, которые легко выращивать на огороде:

Зелень:

Петрушка, укроп, кинза, базилик, руккола. Эти культуры не требуют особых навыков и ухода, быстро всходят и дают урожай.

Редис:

Созревает уже через 3-4 недели после посева. Неприхотлив к условиям выращивания.

Салат:

Разнообразие сортов позволяет выращивать его на протяжении всего лета. Не требует тщательного ухода.

Лук на перо:

Быстро отрастает после посева. Неприхотлив к условиям выращивания.

Горох:

Не требует сложного ухода. Хорошо обогащает почву азотом.

Кабачки:

Быстро растут и дают обильный урожай. Неприхотливы к условиям выращивания.

Что такое овощи?

Овощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твердую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов, сообщает "Википедия".

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