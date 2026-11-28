Чтобы рождественник зацвел к праздникам, важно обеспечить ему правильные условия выращивания и своевременную подкормку.

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Как ухаживать за рождественник / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему рождественник не цветет

Чем подкормить рождественник в домашних условиях

Как стимулировать появление цветочных бутонов

Рождественник, также известный как шлюмбергера или декабрист, является одним из самых популярных комнатных растений, цветущих зимой. Пока большинство растений находятся в состоянии покоя, он украшает подоконник белыми, розовыми, красными или фиолетовыми цветами. Главред расскажет подробнее.

Как пишет польское издание Deccoria, отсутствие бутонов у рождественской орхидеи чаще всего связано с неправильным уходом. Стимулировать цветение растения можно благодаря изменению условий выращивания и домашним подкормкам.

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Почему рождественская звезда не цветет

Существует несколько распространенных ошибок, которые могут препятствовать формированию цветочных бутонов:

Высокая температура. В сентябре и октябре рождественскую звездку желательно держать в прохладном помещении с температурой 13–15 °C. После появления бутонов температуру можно повысить до 20 °C.

Чрезмерное освещение. Для формирования бутонов растению необходимо обеспечить 12–14 часов непрерывной темноты в сутки. Даже искусственное освещение может нарушить этот процесс.

Неправильный полив. Рождественник плохо переносит как избыточное увлажнение, так и засуху. Поливать её следует после того, как верхние 1–2 см почвы просохнут.

Слишком большой горшок. Шлюмбергера лучше чувствует себя в компактном горшке с рыхлой, хорошо дренированной, слабокислой почвой с pH 5,5–6,5.

Кроме того, после появления бутонов не рекомендуется переставлять растение, так как оно может их сбросить.

Видео о том, что делать, чтобы рождественник постоянно цвёл, можно посмотреть здесь:

Чем подкормить рождественник для обильного цветения

Автор материала поделилась тремя домашними средствами, которые использует для ухода за рождественником.

Подкормка из луковой шелухи, золы и борной кислоты

Горсть луковой шелухи нужно залить 1 литром кипятка и добавить 1 чайную ложку древесной золы. Смесь оставить настаиваться на сутки, после чего добавить щепотку борной кислоты и процедить.

Автор рекомендует использовать такой настой раз в две недели. При этом с борной кислотой нужно быть осторожными, ведь избыток бора может повредить растение.

Яблочная подкормка для рождественника

Два неочищенных яблока нужно разрезать на четвертинки, залить 1 литром воды комнатной температуры и оставить на сутки.

После этого настой необходимо процедить. Автор материала использует его для полива рождественского дерева каждые 10–14 дней.

Аспирин для рождественника

Еще одним домашним средством, которое использует автор, является аспирин. Для приготовления раствора она растворяет одну таблетку в 1 литре воды и поливает растение раз в месяц.

Стоит отметить, что аспирин не является полноценным удобрением, а эффективность перечисленных домашних средств для стимулирования цветения шлюмбергеры не имеет достаточного научного подтверждения.

Прежде всего для обильного цветения рождественника важно обеспечить правильный температурный режим, освещение и умеренный полив.

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