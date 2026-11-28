Для атаки на Крымский мост ВСУ использовали израильский аналог Starlink.

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Атаку на Крымский мост обеспечил израильский аналог Starlink / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В отличие от Starlink, израильский сервис обеспечивает связь на территории РФ

Эксплуатация HiSKY требует более высокой технической подготовки

Украина ищет альтернативы спутниковой системе Starlink на фоне ограничений скорости ее работы. Одной из таких альтернатив стал израильский сервис спутниковой связи HiSKY, который уже используют некоторые подразделения Вооруженных сил Украины. По информации The Wall Street Journal, эту технологию, в частности, задействовали во время атак на Крымский мост.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, система HiSKY применялась в некоторых украинских боеприпасах, использовавшихся для ударов по мосту, соединяющему оккупированный Крым с Россией. В отличие от Starlink, израильский сервис обеспечивает связь и на территории РФ. Кроме того, украинские операторы беспилотников использовали его для обнаружения российских пусковых установок баллистических ракет.

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Вместе с тем эксплуатация HiSKY требует более высокой технической подготовки. В частности, для выполнения боевых задач необходимо присутствие специалистов, тогда как терминалы Starlink значительно проще в использовании.

Поэтому, как отмечает WSJ, израильская система, вероятно, будет востребована преимущественно для проведения особо важных военных операций, а не для выполнения повседневных задач, с которыми украинские военные сталкиваются в условиях полномасштабного вторжения России.

Еще одним препятствием для широкого внедрения альтернативной системы остается техническая совместимость. Многие украинские производители беспилотников изначально настраивают аппараты для работы со спутниковыми сервисами SpaceX. Переход на другие системы связи зачастую требует отправки дронов обратно производителю для соответствующей перенастройки.

Хронология ударов по Крымскому мосту / Инфографика: Главред

Сможет ли Россия быстро восстановить Крымский мост

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что Украина нанесла мосту критические повреждения, обрушив его центральную арку.

"Повреждения Крымского моста не просто критические - мы практически сорвали джекпот, ведь обрушили центральную арку моста", - подчеркнул специалист.

Авиационный эксперт Андрей Харук в комментарии The Kyiv Independent оценил, сколько времени понадобится оккупантам на ремонт разрушенного участка.

"Восстановление этого участка займет не просто месяцы, а год или даже дольше. Фактически это превращает Крым из полуострова в остров", - отметил он.

Крымский мост - последние новости по теме

Как сообщал Главред, 17 ноября Зеленский раскрыл детали атаки на Крымский мост. По его словам, ВСУ готовились к операции несколько недель и поэтапно уничтожали ПВО, радары и средства РЭБ. Удар стал седьмым, заключительным этапом операции СБУ и Генштаба.

После удара по мосту Путин выступил с угрозами в адрес Украины. В ответ Зеленский напомнил об атаках России на украинские мосты и заявил, что факты есть факты. По его словам, до удара по Крымскому мосту страна-агрессор атаковала украинские мосты 109 раз.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил украинским командирам, что хочет полного уничтожения Крымского моста, поэтому Киев готовит еще один удар по сооружению.

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