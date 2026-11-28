На месте "прилета" работали 55 спасателей и двое кинологов со служебными собаками. Одного человека удалось спасти.

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Спасатели на месте удара по предприятию в Нежине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Черниговской области

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В Нежине погибли 7 человек, ещё 7 - ранены

Одного человека спасли из-под завалов

На месте работали 55 спасателей и 14 единиц техники

В результате атаки страны-агрессора РФ на предприятие в Нежине в Черниговской области погибли семь человек, ещё семеро получили травмы. Аварийно-спасательные работы на месте удара завершены, спасателям удалось извлечь одного человека из-под завалов. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"В Нежине завершены аварийно-спасательные работы на месте вчерашнего удара. Одного человека спасателям удалось спасти из-под завалов", - говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, к ликвидации последствий атаки были привлечены 55 спасателей и 14 единиц техники. В поиске людей под завалами помогали двое кинологов со служебными собаками.

Что известно об ударе по Нежину

Российские оккупанты атаковали предприятие в Нежине днем 27 ноября. Название предприятия и тип вооружения, которым был нанесен удар, официально не сообщались.

Число жертв росло в течение суток. Сначала мэр Нежина Александр Кодола сообщал о двух погибших и четырёх госпитализированных, позже полиция Черниговской области - о трёх погибших и семи раненых.

Спасатели расчищали завалы весь день и ночь, а работы завершились уже после полуночи, сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram. По данным ОГА, всего за прошедшие сутки в результате российских атак в Черниговской области погибли восемь человек, ещё десять - пострадали.

Полиция документирует последствия удара. Сведения о происшествии вносятся в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему Россия наносит удары по гражданским предприятиям: мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что массированные удары по энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуре Кремль использует также как инструмент психологического давления на украинцев.

"Третья цель - посеять дополнительную панику, которая в перспективе может привести к хаосу. Ведь западная часть страны, которая считалась относительно безопасной, теперь, мол, перестает быть таковой", - подчеркнул специалист.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "Слово и дело" считает, что Россия сознательно усиливает террор против гражданского населения.

"Они выбирают места, где больше скопления людей, для того, чтобы было как можно больше жертв. Чем больше жертв, тем больше резонанс", - отметил он.

По словам Коваленко, такой тактикой оккупанты пытаются отвлечь внимание от отсутствия результатов на поле боя.

"Такими действиями они отвлекают внимание от того, что на поле боя у них сегодня самая плохая обстановка с 2022 года. У них нет существенных прорывов", - пояснил эксперт.

Удары РФ по Украине - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 28 ноября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Силы ПВО сбили 141 дрон из 162, зафиксированы попадания в 13 точках. Последствия атаки зафиксировали в Белой Церкви и Харькове.

27 ноября страна-агрессор нанесла удар по гражданскому предприятию в Житомирской области. Во время обстрела Малинской общины погиб 40-летний мужчина, ещё 12 человек получили ранения. Среди пострадавших - жители региона в возрасте от 23 до 61 года.

Между тем страна-агрессор Россия может нанести новый массированный удар по Украине уже в течение ближайших двух суток. Запас баллистических ракет, накопленных для атаки, достиг 35 штук.

Ранее мониторинговый канал "КиберБорошно" обнародовал неофициальную карту вероятных целей баллистических ракет, где больше всего отметок - 37 - приходится на Киев. Также на ней отмечены Днепр, Запорожье, Харьков, Полтава, Черкассы, Кременчуг и другие города.

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