Гаультерия лежачая цветет с сентября по январь, а для пышного вида ей нужны лишь кислая почва и полутень.

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Вечнозелёное растение с красными ягодами, которое не боится мороза на балконе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Wikipedia

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Какое вечнозеленое растение украсит балкон зимой

Какая почва и какое место нужны гаультерии

Можно ли есть красные ягоды этого растения

Гаультерия лежачая - небольшое вечнозеленое растение с глянцевыми листьями и ярко-красными ягодами. Оно украшает балкон даже тогда, когда большинство цветов уже приходится заносить в помещение из-за холода. Если место ей подходит, она может расти несколько лет подряд, сообщает венгерское издание Meglepetés.

Несмотря на миниатюрные размеры, гаультерия - древесное растение. По данным базы данных растений Ботанического сада Миссури, в природе она произрастает на востоке Северной Америки. В высоту кустик достигает всего лишь примерно 15 сантиметров, однако разрастается вширь, поэтому его часто высаживают в качестве почвопокровного растения.

Цветет гаультерия незаметно: мелкие колокольчатые цветки имеют беловатый или бледно-розовый цвет. Её ценят прежде всего за появляющиеся позже ярко-красные плоды, которые красиво выделяются на фоне вечнозелёной листвы.

Выдерживает сильные морозы, но не в маленьком горшке

Главное преимущество гаультерии становится заметным именно зимой. Британское Королевское садоводческое общество (RHS) относит её к категории зимостойкости H5. Это означает, что растение переносит довольно суровые зимы с температурой от -10 до -15 °C.

Впрочем, растение в горшке более уязвимо, чем высаженное в открытый грунт. Если сильные морозы затягиваются, маленький и хрупкий горшок лучше переставить в защищенное место.

Неприхотливая гаультерия предъявляет одно важное требование: ей нужна кислая почва. Лучше всего она растет в почве, богатой органикой, равномерно влажной и хорошо дренированной. Поэтому для горшка или балконного ящика стоит покупать специальный субстрат для растений, любящих кислую почву.

Подходит для тенистого балкона

Гаультерия хорошо растет в полутени и даже в тени, где большинству декоративных растений не хватает света. Поэтому её можно поставить на балконе или террасе с северной стороны. В саду она покрывает почву на затененных клумбах, а соседство с азалией, рододендроном, кальмией и голубикой ей к лицу.

Ягоды не опадают после первых заморозков. Согласно описанию вида в справочнике "Flora of North America", гаультерия плодоносит с сентября по январь, поэтому яркие плоды могут украшать кустик почти всю зиму.

Что касается съедобности ягод, источники не пришли к единому мнению. Ботанический сад Миссури считает их съедобными, но другие официальные ресурсы советуют использовать растение только в декоративных целях. Поэтому гаультерию на балконе проще всего и безопаснее всего рассматривать как декоративное растение, а не как ягодную культуру.

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