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Коллаж: Главред, фото: instagram.com, Егор Крутоголов

Художественный руководитель и актер "Дизель-шоу" Егор Крутоголов поделился подробностями работы над новыми номерами, вспомнил забавные ситуации во время выступлений и рассказал о семейной жизни. В частности, артист объяснил, как его жена Екатерина помогает ему и поддерживает увлечения сыновей, а также раскрыл секрет крепких отношений.

Новые выпуски "Дизель-шоу" выходят каждую пятницу в 19:00 на телеканале 1+1 Украина. В программе команда сочетает знакомые жизненные ситуации, актуальные темы и юмор.

В интервью 1+1 Егор Крутоголов рассказал, как создают номера, почему для него важен скрытый смысл шуток и какие курьезы случались с коллегами на сцене. Также актер поделился историями о своей жене Екатерине и сыновьях Льве и Максе.

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О новых номерах и скрытом смысле шуток

По словам Крутоголова, новые выпуски "Дизель-шоу" будут близки зрителям, ведь в них затрагиваются ситуации, знакомые многим. Среди номеров - история об отце, который приглашает парня своей дочери на рыбалку, чтобы лучше его узнать. Однако выясняется, что молодой человек совсем не умеет рыбачить, хотя и уверял в обратном.

Также зрители увидят номер о короле Чарльзе, который приезжает прогуляться по Крещатику.

Актер подчеркнул, что для него важно не просто рассмешить аудиторию, но и донести определенную мысль. Работая над каждым номером, он пытается понять, какой смысл стоит за шутками.

"Когда мы работаем над каждым номером, я задаю два вопроса: „О чем этот номер?" и „О чем на самом деле этот номер?". Потому что подтекст очень важен. Если зритель его улавливает, это для нас чрезвычайно приятный момент", - пояснил Крутоголов.

Он добавил, что команде нравится через комедийные ситуации передавать зрителям серьёзные мысли и определённые послания.

Егор Крутоголов вспомнил курьез с Евгением Сморигиным

Актёр признался, что за годы работы случалось немало забавных ситуаций. Одну из них он связал с Евгением Сморигиным, который во время нескольких концертов подряд неожиданно оказывался без необходимого реквизита.

По замыслу номера, посвященного символам Украины, Сморигин сначала вынес на сцену свинью, символизировавшую сало. На следующий день животное уже не использовали - оставили лишь кусочек сала. А во время третьего выступления забыли и о нём.

Однако актер не растерялся и выкрутился из ситуации прямо на сцене.

"Женя выходит, понимает, что в руках ничего нет, но не растерялся. Говорит: „Украинское сало, вот символ Украины!". А потом подходит ко мне, показывает на живот и добавляет: „Вот оно, украинское сало!"", - рассказал Крутоголов.

Он также отметил, что команда очень ответственно относится к работе. Иногда актеры остаются на площадке до ночи, чтобы переснять или доработать номер. Для них важно, чтобы каждая ситуация имела логическое объяснение и выглядела правдоподобно.

Как сыновья Егора Крутоголова унаследовали его черты

Актёр воспитывает двух сыновей - Льва и Макса. По его словам, у мальчиков разные характеры, хотя обоих объединяет любовь к автомобилям.

Старший Лев более спокойный и рассудительный, а младший Макс, которому семь лет, отличается активностью и творческой натурой. Он постоянно что-то придумывает, поет, танцует и меняет интонации.

Крутоголов признался, что узнает в каждом из сыновей частичку себя.

"Я очень счастливый отец, потому что в каждом из них вижу частичку себя. В Максе - свою актерскую натуру, а в Льве - любовь к скорости, гонкам и автомобилям. Как будто каждый из сыновей унаследовал отдельную мою черту", - поделился артист.

В вопросах воспитания детей актер старается не прибегать к чрезмерной строгости. Например, когда сыновья слишком увлекаются гаджетами, он в шутку пародирует их, показывая, как они выглядят со стороны.

В то же время Крутоголов признает, что и сам много времени проводит в телефоне, в частности просматривает TikTok. Поэтому вместо запретов старается заинтересовать детей другими занятиями - прогулками на электросамокатах или поездками, во время которых можно посмотреть на автомобили.

В чём секрет крепкого брака Егора Крутоголова

С женой Екатериной актер вместе уже много лет. Он убежден, что основой их отношений являются любовь, верность и доверие, которое супруги выстраивают постепенно.

По словам Крутоголова, доверие формируется благодаря ежедневным поступкам обоих партнеров, но разрушить его можно очень быстро. Поэтому важно ценить друг друга и не забывать уделять внимание отношениям.

"Мы - команда, у которой есть общая цель: помочь нашим детям найти себя в этой жизни и при этом не упустить собственную жизнь. И ещё важно уделять друг другу достаточно внимания, находить баланс", - отметил артист.

Он также подчеркнул, что Екатерина поддерживает его, хотя и не разделяет увлечения скоростью. Жена помогает семье и сопровождает старшего сына на зарубежные автомобильные соревнования, поскольку сам Егор не всегда имеет возможность ездить с ним.

Крутоголов особенно ценит этот вклад жены и признается, что без её помощи семья не достигла бы нынешних результатов.

Супруги редко ссорятся. Чаще всего недоразумения возникают из-за разных взглядов на воспитание детей, однако в главных вопросах они стараются действовать как одна команда.

Юмор помогает переживать сложные времена

Отдельно актер рассказал о том, что помогает ему сохранять оптимизм в нынешних реалиях. По его мнению, многое зависит от того, под каким углом человек смотрит на события. Даже в сложных обстоятельствах иногда можно найти повод для шутки.

Крутоголов считает юмор своеобразным способом психологически смягчать удары реальности.

"Поэтому не бойтесь использовать юмор. Он хорошо амортизирует нервную систему. Это своеобразная резиновая прокладка между нашим сознанием и реальностью. При столкновении она помогает смягчить удар", - пояснил артист.

Он также вспомнил монономер "Телефонная будка", который имеет для него особое значение. В нём Крутоголов затрагивает личную тему - утрату родителей, которых уже нет. По словам актёра, это выступление вызвало сильный эмоциональный отклик у зрителей.

В заключение артист пожелал украинцам оставаться оптимистами, держаться и не терять веры в будущее. Он мечтает, чтобы украинцы наконец-то обрели мирную жизнь, могли спокойно планировать будущее и быть уверенными в завтрашнем дне.

Не пропустите новые выпуски "Дизель-шоу" каждую пятницу в 19:00 на канале 1+1 Украина!

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